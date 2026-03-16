La linaza molida ayuda a reducir el colesterol y mejorar la salud metabólica: cómo incorporarla a la dieta diaria

La linaza molida destaca como fuente natural de fibra y ácidos grasos omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las semillas de linaza ha crecido notablemente en los últimos años, impulsado por la atención que despiertan sus efectos sobre la salud cardiovascular, digestiva y metabólica. Numerosos nutricionistas y expertos en bienestar coinciden en que este alimento ofrece un perfil nutricional destacado y un potencial de prevención de enfermedades crónicas.

Según Mayo Clinic, la linaza y el lino provienen de la misma planta, pero en la alimentación se emplea el término linaza para las semillas, ya sean enteras o molidas. El consumo habitual de linaza molida se asocia a una mejor absorción de nutrientes esenciales y a la optimización de sus efectos positivos en el organismo, ya que al estar entera puede pasar por el sistema digestivo sin descomponerse, lo que impide absorber sus nutrientes.

Un aspecto clave es la riqueza de la linaza en fibra soluble e insoluble, ácidos grasos omega-3 y lignanos antioxidantes. Este conjunto de compuestos posiciona a la semilla como un verdadero superalimento. Entre los minerales presentes se destacan el calcio, magnesio, fósforo, potasio y selenio, elementos fundamentales para el funcionamiento de distintos sistemas del cuerpo.

El consumo diario de linaza molida puede contribuir a reducir el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones publicadas por la Universidad de Harvard señalan que el consumo regular de linaza puede reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar el control glucémico en personas con riesgo de diabetes tipo 2. Estos hallazgos refuerzan el potencial preventivo de la linaza en enfermedades metabólicas.

El aporte de fibra de la linaza es notable: alrededor del 25% corresponde a fibra soluble, que favorece la disminución del colesterol y ayuda a estabilizar los valores de glucosa en sangre. El 75% restante es fibra insoluble, fundamental para regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento.

Expertos de la Mayo Clinic subrayan que los lignanos de la linaza actúan como antioxidantes, capaces de neutralizar radicales libres y ofrecer protección frente a procesos inflamatorios y algunas enfermedades degenerativas.

Además, estos compuestos han sido objeto de estudio en la Universidad de Toronto, donde se observó un impacto positivo en la reducción del riesgo cardiovascular.

La linaza molida facilita la absorción de nutrientes esenciales en la dieta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Jackie Newgent, citada por National Geographic, sostiene que la linaza “es ideal para la salud intestinal, cardiovascular y metabólica”.

La especialista destaca la importancia de consumir la semilla molida, ya que “el aparato digestivo no suele romper la cáscara externa, por lo que las semillas enteras pasan intactas”.

Cuando se consume la linaza entera, el cuerpo no puede absorber adecuadamente los omega-3 ni los lignanos, quedando la mayor parte de sus beneficios sin aprovechar. Por eso, la recomendación más extendida entre los especialistas es incorporar la linaza molida a la alimentación diaria.

El consumo diario recomendado oscila entre una y dos cucharadas de linaza molida, que pueden adquirirse ya procesadas o prepararse en casa.

La linaza molida puede emplearse como alternativa saludable al pan rallado para empanizar carnes o pescados, aportando fibra y ácidos grasos omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello basta con utilizar un molinillo de café, un procesador o un mortero. Una vez abierta o triturada, la linaza debe conservarse en recipientes herméticos, preferiblemente refrigerados, para evitar la oxidación y el deterioro de sus grasas saludables.

La versatilidad de la linaza permite integrarla fácilmente en distintas preparaciones. Se puede añadir a batidos, yogur, granola, panqueques o panecillos, y también sirve como sustituto de huevo en recetas de repostería vegana al mezclar una cucharada de linaza molida con tres de agua.

La nutricionista Dawn Jackson Blatner sugiere optar por la versión ya molida para facilitar su uso cotidiano. Por su parte, Marisa Moore recomienda un almacenamiento cuidadoso para preservar todas las propiedades del alimento.

La linaza también puede incorporarse a vinagretas, ensaladas y emplearse como cobertura para carnes o pescados en reemplazo del pan rallado. Su potencial culinario no solo amplía las opciones en la cocina, sino que garantiza un aporte constante de fibra y ácidos grasos saludables.

Unas manos esparcen semillas de chía y linaza sobre una ensalada fresca, destacando la tendencia de añadir superalimentos a las comidas para mejorar la nutrición y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular y consciente de linaza molida ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar la salud cardiovascular, favorecer la digestión y contribuir al control metabólico. Estos beneficios solo se alcanzan cuando la linaza forma parte habitual de la alimentación y se utiliza en su versión molida, que permite la mejor absorción de nutrientes.

Diversos estudios realizados por universidades como Harvard, Toronto y la Mayo Clinic respaldan los efectos positivos de la linaza en la reducción del colesterol, el control de la glucosa y la protección antioxidante.

Los especialistas coinciden en que el consumo de linaza molida, dentro de una dieta equilibrada, puede ser un aliado valioso para quienes buscan fortalecer su bienestar y prevenir enfermedades crónicas.