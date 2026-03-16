Salud

3 aliados para proteger huesos, corazón y memoria después de los 50 años

A partir de cierta edad, la elección de lo que se lleva al plato influye de manera directa en el bienestar físico y mental. Qué sugieren los expertos para potenciar la salud y prevenir el deterioro propio del paso del tiempo

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El salmón, el yogur natural
El salmón, el yogur natural y las nueces destacan como alimentos clave para la salud y el bienestar a partir de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 50 años, la elección de alimentos recomendados resulta fundamental para mantener la salud. El metabolismo, la masa muscular y la salud cardiovascular experimentan cambios relevantes en esta etapa, lo que exige adaptar la alimentación. Especialistas en nutrición clínica recomiendan incorporar tres productos clave: salmón, yogur natural y nueces, por su impacto positivo en huesos, corazón y función cognitiva.

El salmón aporta ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y cerebral, según la Fundación Española del Corazón. El yogur natural ofrece calcio y probióticos que fortalecen huesos y microbiota intestinal, mientras que las nueces suman grasas saludables y antioxidantes, de acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard.

La Clínica Mayo destaca la importancia de elegir alimentos ricos en nutrientes para evitar el deterioro muscular y óseo desde los 50 años. Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, estas elecciones ayudan a reducir el riesgo de enfermedades asociadas a la edad.

Beneficios del salmón para la salud después de los 50

El salmón se encuentra entre los alimentos más recomendados por los especialistas debido a su alto contenido de ácidos grasos omega-3, que ayudan a disminuir la inflamación, mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de colesterol elevado o hipertensión.

Según la Fundación Española del Corazón y la Clínica Mayo, consumir pescado azul como el salmón dos o tres veces por semana favorece la protección de la memoria y el cerebro en adultos mayores, contribuyendo a reducir el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Los ácidos grasos omega-3 del
Los ácidos grasos omega-3 del salmón aportan beneficios cardiovasculares y cerebrales, fundamentales para adultos mayores según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el salmón aporta proteínas de alta calidad y vitamina D, nutrientes esenciales para preservar la masa muscular y fortalecer los huesos, que tienden a perderse progresivamente a partir de los 50 años. Estos componentes resultan fundamentales para mantener la movilidad y prevenir caídas o fracturas.

El papel del yogur natural en la dieta de adultos mayores

El yogur natural adquiere especial importancia después de los 50 años, etapa en la que aumenta la probabilidad de perder densidad ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Este alimento es una fuente sobresaliente de calcio y contiene probióticos que favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal.

Un sistema digestivo sano mejora la absorción de nutrientes y refuerza las defensas del organismo, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y la Asociación Dietética Americana.

Los expertos recomiendan elegir yogur natural sin azúcares añadidos. Puede incorporarse tanto en el desayuno como en la merienda, solo o acompañado de fruta fresca o frutos secos, lo que potencia sus beneficios nutricionales y facilita su integración en la dieta diaria.

Propiedades de las nueces para mayores de 50 años

Las nueces figuran entre los frutos secos más aconsejados para adultos a partir de esta edad. Aunque su aporte calórico es elevado, ofrecen una combinación de grasas saludables, proteína vegetal, fibra y minerales como el magnesio y el potasio. El consumo regular de nueces se asocia a una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, según la revista médica The Lancet y la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Las nueces ofrecen grasas saludables,
Las nueces ofrecen grasas saludables, antioxidantes y minerales, contribuyendo a prevenir enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su contenido de antioxidantes ayuda a combatir el estrés oxidativo vinculado al envejecimiento celular. La recomendación general es consumir una ración diaria de aproximadamente un puñado —entre 25 y 30 gramos— para obtener sus ventajas nutricionales sin exceder la ingesta calórica recomendada.

Diversos estudios sugieren que esta cantidad contribuye a la prevención de afecciones crónicas y apoya el control del peso corporal.

Cómo incorporar estos alimentos en la alimentación diaria

Añadir salmón, yogur natural y nueces a la rutina alimentaria puede lograrse de manera sencilla y práctica. El salmón puede prepararse al horno, a la plancha o en ensaladas, priorizando métodos de cocción bajos en grasas saturadas.

El yogur natural resulta versátil para desayunos o meriendas y puede combinarse con frutas frescas o una pequeña cantidad de nueces para aumentar su valor nutricional. Los especialistas insisten en elegir siempre opciones naturales y libres de azúcar añadido.

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ntegrar salmón, yogur natural y nueces en una alimentación equilibrada contribuye a un envejecimiento activo, saludable e independiente después de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las nueces, pueden consumirse como colación saludable, integrarse en ensaladas, mezclarse con cereales o añadirse a otros platos principales. Respetar la porción diaria recomendada permite recibir sus beneficios sin comprometer el control calórico, aspecto relevante para la salud metabólica en esta etapa de la vida.

Adoptar estos hábitos alimenticios a partir de los 50 años, respaldados por entidades médicas y de nutrición de referencia, contribuye a preservar el bienestar físico, mantener la vitalidad y apoyar la independencia en las actividades cotidianas, favoreciendo un envejecimiento activo y saludable.

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