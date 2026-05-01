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Pochettino reveló por qué reemplazó a Messi en un partido del PSG: la frase de su esposa cuando llegó a su casa

Durante su etapa en el club francés, el entrenador argentino tomó una decisión que causó polémica en los hinchas y directivos

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El ex técnico del PSG explicó los motivos detrás de la salida del astro argentino ante el Lyon

Un episodio que todavía genera debate en el fútbol internacional ocurrió en septiembre de 2021, cuando Mauricio Pochettino decidió sustituir a Lionel Messi durante el partido entre el Paris Saint-Germain y el Lyon por la Ligue 1 de Francia. La reacción del público y la prensa dejó en evidencia el peso que tiene cada movimiento alrededor del ocho veces ganador del Balón de Oro.

En el podcast Stick to Football, conducido por el ex futbolista inglés Gary Neville, acompañado de Jill Scott, Roy Keane y Ian Wright, el ahora entrenador de la selección de Estados Unidos recordó el momento crítico que vivió tras tomar esa decisión. Pochettino explicó que la sustitución de Messi, en el minuto 76, no fue casual. “Mi mejor intención era protegerlo porque estaba pensando en que necesitaba jugar la Champions League. Si no tomo una decisión y se lesiona, eso le afecta para el Mundial de Qatar 2022, son demasiadas cosas las que te pasan por la cabeza cuando eres entrenador”, relató el técnico argentino durante la charla.

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Pochettino también relató los duros comentarios que recibió en cuanto a su decisión de preservar la integridad física del futbolista argentino: “El médico me dijo que tenía un problema en la rodilla. El problema no era interno con Leo. El problema era externo. La gente empezó a criticar, pero siendo muy irrespetuosos. Decían: ‘Incluso Guardiola siempre le pregunta a Messi para que se vaya’. Ese tipo no entiende que Messi necesita estar en el campo siempre 90 minutos. Y este tipo de cosas crean una mala imagen de ti, y no puedes hacer nada. Porque es muy poderoso. Está fuera de tu control”.

Mauricio Pochettino defendió su decisión de sustituir a Lionel Messi, argumentando que priorizó su bienestar físico (REUTERS/Benoit Tessier)
Mauricio Pochettino defendió su decisión de sustituir a Lionel Messi, argumentando que priorizó su bienestar físico (REUTERS/Benoit Tessier)

El episodio se produjo en el primer encuentro de Messi en el Parque de los Príncipes. La salida del jugador rosarino generó molestias visibles en el futbolista y un revuelo inmediato en los medios. Cuando Pochettino llegó a su casa tras el partido, su esposa le advirtió: “En Argentina, ahora mismo, te están destrozando. En Francia, también”. La frase resume el entorno de presión que acompañó al entrenador tras tomar una medida que pocos esperaban.

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El entrenador reconoció en el podcast que, aunque actuó por el bienestar físico del jugador, omitió un detalle relevante: “Lo que lamenté, más allá de aclarar que nunca tuve mala intención a la hora de sustituirlo, fue no haberle consultado al propio Leo si estaba de acuerdo”. Gary Neville intervino en ese momento y comentó: “Parece el tipo de jugador cuya opinión hay que pedir antes de sustituirlo”. Ante esto, Pochettino admitió: “No quería demostrar que era más valiente que cualquier otro entrenador, pero en ese momento me pareció lo mejor para él”.

La reacción no se limitó a la tribuna ni a la prensa. El entonces director deportivo del PSG, Leonardo Nascimento de Araújo, le planteó su desacuerdo al entrenador: “¿Por qué? Le pregunté a Leo y no le importó. La gente paga por verlo jugar noventa minutos”. El propio técnico resumió el contexto de la época: “Fue un momento difícil porque la expectativa era muy grande alrededor de Messi en París. Cualquier decisión sobre él tenía un enorme impacto”.

La sustitución del astro argentino generó un debate inmediato poniendo a Pochettino en el centro de la polémica (REUTERS/Benoit Tessier)
La sustitución del astro argentino generó un debate inmediato poniendo a Pochettino en el centro de la polémica (REUTERS/Benoit Tessier)

En el mismo episodio, el ex entrenador del Tottenham Hotspur expresó su tristeza por la delicada situación del club londinense, actualmente en la lucha por evitar el descenso. “Es muy triste porque sé cómo está sufriendo la gente allí, tanto dentro del club como los aficionados. Es difícil de aceptar”, lamentó.

Tras su paso por el Tottenham, Pochettino dirigió al PSG y luego regresó a la Premier League con el Chelsea. Aunque ahora está enfocado en el Mundial como director técnico de Estados Unidos, no descarta la posibilidad de volver a Londres: “Algún día, sí, porque me gusta mucho Inglaterra. Creo que mi perfil, tanto personal como entrenador, encajan muy bien con la Premier League”.

Durante la charla, Pochettino fue consultado sobre la recurrente comparación entre Messi y Maradona. El entrenador prefirió evitar juicios definitivos: “No es justo que los juzgue porque mi relación emocional era muy cercana con Maradona, no la tuve con Messi. En aquella época era un niño. Cuando eres niño, ese impacto es enorme; cuando conoces a tu ídolo, es como... ¡Vamos!, ese vínculo emocional que se crea es... Después, cuando conocí a Messi, ya tenía 50 años y, claro, ves las cosas de otra manera. Pero para mí, ambos están entre los cinco mejores de la historia. Son los mejores. Y es imposible compararlos, porque lo que hace Messi es asombroso. O lo que hacía Maradona”.

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