Científicos investigaron la muerte de más de 50 ballenas en las playas de Escocia y revelaron las causas

Más de 50 calderones comunes aparecieron varados en la isla de Lewis, Escocia, en julio de 2023 (Reuters)

Hace menos de tres años, una imagen recorrió el mundo desde las remotas costas de Escocia: más de medio centenar de enormes cetáceos yacían inmóviles sobre la arena de la isla de Lewis. El episodio movilizó a científicos, voluntarios y ciudadanos, pero la pregunta persistió mucho después de los titulares: ¿por qué una manada completa de ballenas terminó varada en las playas escocesas? Nuevos hallazgos científicos ofrecen respuestas inéditas y revelan factores poco explorados hasta ahora.

El 16 de julio de 2023, 55 calderones comunes (Globicephala melas) aparecieron varados en la ensenada de Tolsta Bay, en la isla de Lewis, en lo que especialistas como el equipo del Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) definieron como el mayor evento de este tipo registrado en Escocia en años recientes. Los esfuerzos de rescate resultaron insuficientes y solo uno de los ejemplares logró regresar al mar. La escena impactó por la magnitud y la aparente buena salud de los animales.

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La ciencia detrás de la tragedia: nuevas pistas en la alimentación

Investigadores de la Universidad de Glasgow, liderados por la doctora Anna Kebke, recurrieron a una técnica innovadora para buscar respuestas: el análisis de isótopos estables en tejidos de la piel. Este método permite reconstruir la dieta y los movimientos de los cetáceos en semanas previas, y fue clave para entender qué ocurrió antes del desenlace.

Los animales presentaban buen estado físico al momento de la varadura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en la revista PLOS One, reveló que los calderones se habían alimentado en zonas profundas del talud de la plataforma continental, áreas oceánicas conocidas por su abundancia de peces y calamares durante la primavera y el inicio del verano. El equipo de SMASS detectó que, pese al buen estado físico de los animales, sus estómagos estaban vacíos al momento de la muerte, lo que sugiere una interrupción en su alimentación poco antes de la varadura.

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Un riesgo oculto en los hábitos de alimentación

La investigación sostiene que la proximidad entre los hábitats de alimentación profunda y las costas escocesas puede representar un peligro. Las zonas donde los calderones buscan alimento están cerca de pendientes submarinas abruptas, lo que facilita que las manadas ingresen accidentalmente en aguas poco profundas, donde pueden quedar atrapadas.

“Nuestros hallazgos demuestran la importancia de los recursos alimenticios de aguas profundas para los calderones comunes”, enfatizó Kebke. “Estos resultados resaltan el valor del análisis de isótopos estables para avanzar en la comprensión de la ecología trófica de los cetáceos y mejorar la gestión para su conservación”, agregó.

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El director del SMASS, Andrew Brownlow, explicó: “La necropsia nos dice cómo estaban los animales al momento de la varadura. El análisis isotópico nos indica dónde habían estado y qué habían comido en las semanas previas. Juntas, estas herramientas permiten pasar de preguntarse qué sucedió a entender qué empujó a los animales hacia ese desenlace”.

El estudio reveló que los cetáceos se alimentaron en aguas profundas de la plataforma continental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe oficial del gobierno escocés concluyó que la manada, de comportamiento altamente gregario, habría seguido a una hembra adulta que atravesaba un parto dificultoso. La fuerte cohesión social entre estos cetáceos los llevó a acompañar a la hembra hacia aguas poco profundas, donde quedaron atrapados por la marea y el sustrato blando de la playa.

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“La evidencia sugiere un posible desencadenante social para la varadura”, señaló el reporte del SMASS. Una vez varados, los animales no lograron regresar al mar debido a las condiciones del oleaje y la arena.

Urgencia por comprender y proteger

El caso de Lewis no fue aislado: otras dos varaduras masivas de calderones se documentaron en Escocia en 2024 y 2025, lo que incrementa la preocupación entre los expertos. La investigación advierte que entender los cambios en los patrones de alimentación y desplazamiento de estos animales es esencial para evaluar el impacto de las actividades humanas y diseñar estrategias de conservación.

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El gobierno escocés y organizaciones como la Whale and Dolphin Conservation insisten en que la protección de estos cetáceos depende de una mejor gestión de su entorno marino y la reducción de riesgos derivados de la interacción con zonas peligrosas.

Las imágenes de la playa de Lewis se suman a una serie de episodios que, más allá del impacto visual, exigen respuestas basadas en la ciencia. Como afirmó Kebke: “Comprender los hábitos alimenticios de depredadores marinos tan grandes es clave para el desarrollo de estrategias de conservación. Sin datos dietarios, esas estrategias quedan incompletas”.

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El desafío es lograr que estos hallazgos se traduzcan en acciones efectivas para evitar que escenas como la de julio de 2023 se repitan en las costas de Escocia y otros puntos del planeta.