Murió una joven que se quemó el 80% del cuerpo tras la explosión de un bar de Entre Ríos: el desgarrador mensaje del novio

Lucía Karg, joven de Villaguay, falleció tras sufrir graves quemaduras en la explosión del El Patio Resto Bar de Entre Ríos

Lucía Karg, la joven de Villaguay que había resultado con el 80% del cuerpo quemado tras la explosión en el restobar El Patio Resto Bar, murió este jueves por la tarde. Su deceso se produjo a poco más de un mes del siniestro y puso fin a una agonía que mantuvo en vilo a toda la comunidad de esa ciudad de la provincia de Entre Ríos.

La noticia sacudió a Villaguay. Desde el primer momento del accidente, vecinos, conocidos y personas que ni siquiera la conocían personalmente se habían volcado en cadenas de oración y mensajes de apoyo a la familia, siguiendo con angustia cada parte médico. El 17 de abril, según publicó Uno Entre Ríos, Karg había logrado despertar y presentaba señales de conciencia, lo que renovó las esperanzas de quienes aguardaban noticias.

PUBLICIDAD

Ese destello de alivio duró poco: en las últimas horas previas a su fallecimiento, su cuadro se agravó de manera irreversible pese a los esfuerzos del equipo médico.

Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida y muestras de solidaridad tras la muerte de Lucía Karg en Entre Ríos

Tras conocerse el fallecimiento de Karg, las redes sociales se llenaron de mensajes que reflejan la huella que dejó en quienes la rodeaban. El más emotivo fue el de su novio, quien publicó una despedida que se viralizó rápidamente y recibió numerosas muestras de acompañamiento.

PUBLICIDAD

"No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón“, escribió el joven, quien la describió como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera”.

En su texto, también habló del vacío que deja la ausencia en lo cotidiano: “Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas”. Prometió intentar honrar su memoria adoptando los valores que la caracterizaban: la solidaridad y la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Cerró con una frase breve: "Descansá en paz, mi amor, mi Luci“.

PUBLICIDAD

El dolor se extendió más allá del círculo íntimo. Desde los Bomberos Voluntarios Villa Domínguez, publicaron: “Lucía, descansá en paz, fuiste una gran guerrera. Nuestras condolencias para la familia”.

Una usuaria identificada como Karen, le dirigió unas palabras directas: “Lu, dejaste un re vacío en todos los que esperábamos tu regreso, en tu familia y amistades. Descansá en paz, hermosa”.

PUBLICIDAD

Cómo fue la explosión

El origen de todo se remonta a la noche del 27 de marzo, en pleno centro de Villaguay. Una serie de explosiones de gran magnitud destruyó por completo el local comercial El Patio Resto Bar, ubicado en la calle San Martín al 500.

Vecinos del lugar describieron haber escuchado “una explosión muy grande” seguida de una cadena de detonaciones. Los bomberos voluntarios lograron contener el foco ígneo e impidieron que el incendio se propagara a las estructuras aledañas, aunque el pánico se extendió ante nuevas fugas de gas.

PUBLICIDAD

El fiscal Sergio Salinsky y el inspector Santiago Cerda Cáceres encabezaron la investigación sobre el origen del siniestro en Villaguay

El inspector Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, confirmó a Infobae que las explosiones se produjeron por "acumulación de gases“, aunque aclaró que no estaba determinado si el origen era una pérdida de gas u otro factor. El local quedó clausurado de inmediato.

Según la reconstrucción citada por Delco Noticias de Villaguay, los primeros peritajes apuntaron a tareas de cocina realizadas en el patio trasero del restaurante, donde se empleaban equipos conectados a garrafas de gas envasado. El fiscal Sergio Salinsky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, se constituyó en el lugar junto a Cerda Cáceres para realizar las pericias correspondientes.

PUBLICIDAD

El siniestro dejó a cuatro personas heridas, tres de ellas en estado crítico. Lucía era la más afectada. Los otros dos heridos graves, Martín Kloster y Nicolás Conci, permanecen en tratamiento, y allegados de las víctimas continúan pidiendo oraciones por su recuperación, indicó el medio local Elonce.