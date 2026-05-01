El tremendo elogio de Briatore a Franco Colapinto y su reacción por la multitud que lo acompañó en Buenos Aires

El asesor de Alpine dejó su palabra en una charla con Fox Sports

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, concedió una entrevista a Fox Sports antes del inicio de la actividad en el Gran Premio de Miami, en la que dialogó sobre la relación de Franco Colapinto con su compañero Pierre Gasly, explicó las mejoras que trajo el equipo en este fin de semana de Fórmula 1 y le dio un consejo al joven piloto, luego del Road Show que se registró días atrás en la Argentina con el pilarense como protagonista principal.

Más de 600.000 personas asistieron al barrio porteño de Palermo para ver de cerca a Colapinto, pero Briatore hizo gala de su perfil extrovertido y bromista para dejar una frase entre risas: “Esperaba más gente. Al menos, un millón”. La masiva convocatoria superó el récord histórico de asistencia a una actividad asociada a la máxima categoría del automovilismo, establecido en el Gran Premio de Australia de 1995 con 520.000 espectadores en los tres días del fin de semana. A diferencia de aquella marca, en Buenos Aires esa cifra se alcanzó en solo una jornada, con un único piloto en pista y en el contexto de una exhibición, no de una competencia oficial.

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A continuación, el italiano se rindió a los pies del público Albiceleste: “Sinceramente, es una locura. Primero, es realmente difícil de entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1. Y segundo, la forma en que Franco fue una estrella en este evento fue increíble. Cuando me envió el video, no lo podía creer. Es una locura. Una completa locura, pero en cierto modo es muy bueno para él ver el apoyo, cómo todo el país lo apoya. Espero que el país también empuje al auto”.

Además, se refirió a las modificaciones logradas por la escudería francesa para viajar a los Estados Unidos: “Intentamos esforzarnos mucho para juntar todas las piezas, pero fue imposible tener dos alerones delanteros, tendremos el segundo para la próxima carrera. La diferencia es de 0.079. No es nada. Por lo demás, tenemos una configuración bastante grande en el auto. Nunca se sabe si funcionará o no”.

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*Las mejoras que llevó Alpine a Miami

En ese sentido, le extendió una recomendación a Colapinto con un profundo elogio detrás de esas palabras: “Franco solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás, debe concentrarse. Tiene el talento, solo tiene que conducir el auto. Ahora no hay problema, tenemos repuestos suficientes. Así que no tenemos el riesgo de antes, si tenías un accidente o dabas un trompo, era un problema. Ahora es libre de correr como quiera”.

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Por otro lado, fue consultado sobre la relación entre los dos pilotos del team europeo: “Tenemos un equipo muy fuerte y una relación muy sólida entre Pierre (Gasly) y Franco. Sin problemas, sin dramas. He visto a estos dos chicos hablando mucho con los ingenieros, intercambiando información. Estoy muy feliz”.

Más adelante, Flavio Briatore volvió a emitir un fuerte respaldo a Colapinto, debido al 16° lugar alcanzado en Suzuka (Japón) en contraposición a la 7° ubicación de Gasly en la tercera carrera del año: “Creo que se ha hecho un gran trabajo en las dos primeras carreras. Un trabajo terrible en Japón. Y en Japón también fue la primera vez que Franco corría allí. Tenemos que entender que Franco es todavía muy joven, no tiene experiencia en Japón, nunca había corrido en ese circuito. Así que esa fue la mayor desventaja, pero en las dos primeras carreras, creo que hizo un buen trabajo”.

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“Desafortunadamente, Ocon lo sacó en la primera carrera, pero está bien”, lamentó. De igual manera, ese incidente no ocurrió en Australia, donde la Fórmula 1 inició el año, sino que sucedió en el segundo evento de China. Allí, el piloto de Haas colisionó con el monoplaza de Alpine, que acababa de salir de una parada en los boxes. El propio Ocon asumió la responsabilidad de esta acción.

*El choque de Esteban Ocon a Colapinto en China

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En este punto, Briatore valoró el progreso del ex conductor de Williams en el último año: “Está mucho mejor con la ingenieria, mucho mejor consigo mismo, más maduro. Lo ves físicamente, es más hombre. El año pasado todavía parecía un niño. Ahora es un hombre. Simplemente, conduce el auto como lo siente, eso es lo que necesitamos”.

En otro orden de temas, el asesor de Alpine fue interrogado ante la posibilidad de que Argentina pueda volver a tener un Gran Premio de Fórmula 1 en los próximos años: “¿Por qué no? Recuerdo que fue muy agradable cuando estuve en Argentina, fue estupendo. Pasamos momentos fantásticos y claro, sería muy feliz si volvemos a correr en Argentina. Tienes que hablar con Stéfano (Domenicali, presidente de la F1)“.

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En diferente sentido, ponderó las modificaciones reglamentarias realizadas por la Máxima a partir de este año: “Necesitamos cambios, creo que es bueno. Sé que hay algunas quejas de los pilotos, pero al final, la nueva tecnología es parte de la Fórmula 1. Estoy seguro de que en dos o tres carreras nadie hablará más de ello. Si hay algo que cambiar, lo cambiaremos. Estaremos encantados de hacerlo, pero muchos pilotos se quejan solo por quejarse porque están acostumbrados a algo y ahora es diferente: ‘¡Oh, Dios mío, ya no es Fórmula 1!’. Veremos. Creo que para el espectador es muy bueno. Vemos que la audiencia en TV está subiendo, así que al público en general le gustan todos estos cambios”.

Flavio Briatore junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly

Frente a la repregunta sobre si Alpine se beneficia de estos cambios, señaló: “Todo el mundo... Respecto al año pasado, el auto es mucho más competitivo y estoy seguro de que lo haremos lo mejor posible. En cada carrera necesitamos mejorar. Ahora, daremos otro paso en la próxima carrera de Canadá. Y después de eso, daremos otro gran paso en Barcelona. Estamos trabajando muy duro para asegurar que los dos pilotos tengan las mismas piezas en todas partes. Y a partir de Canadá, todos tendrán lo mismo”.

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La carrera principal del GP de Miami tendrá lugar este domingo desde las 17:00 (hora argentina) y la próxima cita será en el Circuito Gilles Villeneuve para el GP de Canadá en el fin de semana del domingo 24 de mayo.