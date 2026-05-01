El Salvador

Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre incremento de mareas vivas durante mayo en la costa salvadoreña

Las autoridades ambientales notifican que el fenómeno oceánico, previsto entre el 16 y el 20 de mayo, podrá afectar zonas como Acajutla, La Libertad, El Triunfo y La Unión debido a valores superiores a los históricos locales

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El Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre mareas vivas de alto rango en la costa de El Salvador entre el 16 y el 20 de mayo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre mareas vivas de alto rango en la costa de El Salvador entre el 16 y el 20 de mayo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador ha informado que entre el 16 y el 20 de mayo se presentarán mareas vivas de alto rango en diferentes puntos de la costa salvadoreña. Según el reporte elaborado por la Dirección de Oceanografía, este fenómeno se espera principalmente en las zonas de Acajutla, La Libertad, El Triunfo y La Unión, donde se prevé que el nivel del mar supere los umbrales habituales durante los próximos días.

De acuerdo con la información oficial, las mareas vivas se producen cuando la diferencia entre la altura del nivel del mar en marea alta y baja sobrepasa un umbral previamente establecido. Este comportamiento responde a la alineación de la Luna con la Tierra y el Sol (Luna Nueva) el sábado 16 de mayo y al perigeo lunar, momento en que el satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra, el domingo 17 de mayo.

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El MARN advierte que este fenómeno natural llevará a que, durante estos días, se registren mareas vivas los días sábado 16, domingo 17, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de mayo. El reporte especifica los siguientes valores máximos de rango de marea estimados: 2.4 metros en Acajutla, 2.5 metros en La Libertad, 3.2 metros en El Triunfo y 3.7 metros en La Unión. Estos datos superan los umbrales establecidos para cada localidad, que son de 2.1 metros en Acajutla, 2.2 metros en La Libertad, 2.7 metros en El Triunfo y 3.2 metros en La Unión.

Infografía ilustrando mareas vivas con una gran ola, un faro, un calendario y escenas de puertos y playas en El Salvador, con texto sobre rangos de marea.
Las mareas vivas superarán los umbrales habituales en Acajutla, La Libertad, El Triunfo y La Unión, según la Dirección de Oceanografía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos asociados a las mareas vivas

El fenómeno de mareas vivas adquiere especial relevancia para la población costera y para quienes desarrollan actividades turísticas, pesqueras o recreativas en las playas salvadoreñas.

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Según el MARN, durante el periodo señalado, la marea alta ocurrirá entre las 3:00 y 6:00 de la mañana y de la tarde, alcanzando la parte alta de las playas. Por su parte, la marea baja se presentará entre las 9 y 12, tanto en la mañana como en la noche, dejando al descubierto la parte baja de las playas.

El reporte del MARN explica que las mareas vivas suelen darse por la influencia gravitacional combinada de la Luna y el Sol, que durante la Luna Nueva y la Luna Llena se alinea y provoca un aumento considerable en la amplitud de las mareas. Este efecto se intensifica cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, lo que coincide durante la presente semana.

El MARN insta a turistas, trabajadores pesqueros y residentes a seguir la estrategia preventiva y evitar zonas expuestas en horarios de marea alta. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)
El MARN insta a turistas, trabajadores pesqueros y residentes a seguir la estrategia preventiva y evitar zonas expuestas en horarios de marea alta. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

La Dirección de Oceanografía recomienda a la población extremar precauciones, ya que las mareas altas pueden causar inundaciones temporales en la zona alta de la playa, mientras que durante la marea baja pueden quedar expuestos bancos de arena y zonas que usualmente permanecen cubiertas por el mar.

Autoridades han recordado que estos fenómenos son periódicos, aunque la intensidad puede variar según la combinación de factores astronómicos.

Según el organismo, la vigilancia de las mareas resulta fundamental para la gestión de riesgos en zonas costeras y para la prevención de incidentes que puedan afectar a residentes, turistas y trabajadores del sector pesquero.

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