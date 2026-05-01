Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Nacional de Estadística habrían sufrido filtraciones de datos, según portales especializados

Las recientes brechas de seguridad han obligado a ambas instituciones a activar sus protocolos de emergencia, mientras especialistas recomiendan auditorías forenses y la implementación de nuevas medidas de protección y autenticación para evitar futuros incidentes tecnológicamente similares

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Captura de pantalla de un foro oscuro. Muestra un perfil de usuario, el logo azul del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y marcas de agua
Captura de pantalla de un foro de la dark web mostrando una publicación que ofrece una firma electrónica del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, con el logo de la institución visible. (Dark Web Informer)

El Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala activan protocolos de emergencia tras dos filtraciones masivas de datos que exponen más de dos mil firmas digitales oficiales y la posible vulneración de diez mil registros de salud, reflejando la creciente fragilidad de la ciberseguridad estatal y precipitando la suspensión temporal de servicios clave para prevenir fraudes y proteger información sensible. Según los portales especializados Vecert Analyze y Dark Web Informer.

Ciberataques simultáneos afectan infraestructura crítica del Estado guatemalteco

La exposición de 2.136 imágenes de firmas electrónicas pertenecientes a empleados autorizados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha desencadenado una crisis sin precedentes en la administración digital del país.

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Este incidente y atribuido públicamente al actor conocido como MrGoblinciano, compromete datos que facilitan la validación de trámites oficiales, lo que incrementa el riesgo de falsificaciones en documentos estatales, informó el organismo al anunciar la suspensión temporal de su servicio de firma electrónica. El Tribunal Supremo Electoral explicó que la contingencia responde a una “ola de ciberataques contra instituciones estatales”, siendo la integridad del soporte digital una de las mayores inquietudes actuales.

Supuestamente, el daño se amplía con la revelación de que los archivos sustraídos —numerados correlativamente desde el 9505— provienen de la dirección http://firmaelectronica.tse.org.gt y han sido distribuidos de manera gratuita, de acuerdo con MrGoblinciano.

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Este aspecto, que no estaba en el comunicado inicial y fue recogido por foros especializados, pone al Tribunal Supremo Electoral en el centro del debate acerca de la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales públicas.

Captura de pantalla del comunicado oficial del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala en español, anunciando plan de contingencia por ciberataques
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha activado un plan de contingencia para proteger sus sistemas de posibles ciberataques, lo que podría causar interrupciones temporales en sus servicios electrónicos. (Tribunal Supremo Electoral)

Simultáneamente, la seguridad digital del Instituto Nacional de Estadística se ve afectada por un ataque atribuido al grupo NemorisHacking, que denunció públicamente el hecho con capturas de pantalla del sistema sanitario Go.Data, plataforma de la Organización Mundial de la Salud utilizada para monitorear brotes epidémicos.

Aunque las autoridades aún no han confirmado el alcance del incidente, el grupo atacante asegura haber accedido a más de 10,000 registros individuales con datos personales y sanitarios, aumentando las preocupaciones sobre la gestión de información sensible por parte del Estado.

La irrupción en el portal Go.Data permitió, según las pruebas divulgadas por NemorisHacking, obtener credenciales administrativas. Las capturas muestran módulos como “Casos”, “Contactos”, “Resultados de Laboratorio” y “Eventos”, así como notificaciones sobre brotes de COVID-19 en Guatemala y el departamento de El Progreso, evidenciando la amplitud del acceso no autorizado.

Suspensiones, auditorías forenses y nuevas exigencias de seguridad

El Tribunal Supremo Electoral justificó la suspensión de servicios digitales estratégicos y confirmó la activación de un “Plan de Respuesta y Contención de Amenazas de Seguridad de la Información”. Según el Tribunal Supremo Electoral, la estrategia contempla la revisión preventiva de las plataformas críticas bajo su responsabilidad y la implementación de barreras adicionales para impedir accesos no autorizados durante el periodo de evaluación.

Para el Instituto Nacional de Estadística, especialistas en ciberseguridad han recomendado una auditoría forense exhaustiva del entorno digital, abarcando la plataforma Go.Data y coordinando tareas con el Ministerio de Salud con el fin de delimitar el impacto de la intrusión. Entre las acciones propuestas está poner fin inmediato a todas las sesiones activas y adoptar autenticación multifactor para el personal técnico responsable de estos sistemas. Esta institución aún no reacciona ante la supuesta filtración de información.

Como consecuencia directa, la filtración de las más de 2.000 firmas electrónicas podría facilitar la falsificación de trámites oficiales, mientras que el presunto acceso a 10.000 registros sanitarios expone a los responsables estatales a riesgos legales y de privacidad, según el análisis de los propios organismos afectados.

Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Instituto Nacional de Estadística permanecen bajo observación de organismos nacionales e internacionales, que monitorean la restauración de los servicios digitales y el desarrollo de las investigaciones. Hasta ahora, informó el Tribunal Supremo Electoral, continúan las evaluaciones técnicas y los planes de contingencia, de modo que ciertos servicios electrónicos podrían seguir interrumpidos temporalmente durante la aplicación de nuevas medidas de seguridad.

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