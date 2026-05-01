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Roberto García Moritán mostró su rutina matinal en TikTok y desató una catarata de comentarios

El exlegislador compartió cómo se prepara para arrancar el día y se volvió viral

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El exmarido de Pampita mostró su rutina para salir de su casa (Video: TikTok)

Roberto García Moritán volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde muestra, sin filtros, cada paso de su rutina matutina. La grabación, que lo retrata desde el baño hasta el último detalle de su look, generó una oleada de comentarios y especulaciones entre los usuarios. La exposición de su intimidad cotidiana no solo despertó la curiosidad de sus seguidores, sino que también reavivó el interés sobre el presente personal del exlegislador.

En el video, el empresario, cuya última relación amorosa fue con la modelo Priscila Crivocapich, muestra cómo inicia la jornada con meticulosidad. Primero, se afeita la barba y se recorta las cejas frente al espejo, dejando ver el cuidado puesto en cada detalle. Luego, se dirige a la ducha y, al salir, se aplica diferentes cremas y sérums sobre el rostro, evidenciando una rutina de cuidado personal que va más allá de lo básico. La secuencia sigue con el lavado de dientes y el uso de enjuague bucal, completando así la higiene matutina antes de continuar con el resto de sus actividades.

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La elección de la vestimenta también formó parte del contenido que compartió con sus seguidores. García Moritán seleccionó una camisa a rayas celeste y blanca, pantalón de vestir negro y mocasines al tono, mostrando no solo el detalle, sino también la intención de proyectar una imagen cuidada y formal para el día. Antes de salir, eligió cuidadosamente la fragancia y posó frente al espejo para mostrar su “total look”, una escena que muchos usuarios interpretaron como parte de una estrategia de comunicación personal.

Un collage de tres imágenes muestra a Roberto García Moritán afeitándose con una máquina, lavándose el cabello con espuma y recortándose las cejas con tijeras
Roberto García Moritán comparte momentos de su rutina diaria de cuidado personal

La publicación rápidamente se viralizó en TikTok, generando una diversidad de reacciones que reflejaron tanto sorpresa como humor e ironía. Los comentarios no tardaron en aparecer, desde quienes lo compararon con la figura de un ex hasta quienes señalaron la supuesta intencionalidad del posteo. Entre las frases que se destacaron estuvieron: “Es como ver a un ex”, “Me destruye este GRWM”, “¿Qué pasó con mi algoritmo?”.

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El video se convirtió en tema de conversación dentro de la plataforma, donde la rutina personal de García Moritán fue analizada tanto por el esmero puesto en su cuidado diario como por las posibles motivaciones detrás de la publicación. La exposición de su rutina abrió el debate sobre las formas en que los famosos utilizan las redes para comunicar mensajes, ya sea directa o indirectamente, a su entorno y seguidores.

Así, lo que comenzó como un simple video de “Get Ready With Me” terminó posicionando nuevamente a Roberto García Moritán en el centro de la conversación digital, donde cada gesto y decisión puede adquirir múltiples lecturas en función del contexto personal y mediático de sus protagonistas.

En un cara a cara con Moria Casán, Roberto García Moritán contó cómo fue su pedida de matrimonio a Pampita (La Mañana con Moria – El Trece)

Días atrás, el empresario recordó junto a Moria Casán cómo fue aquel icónico pedido de casamiento a su expareja ,durante un viaje a Punta Cana y a solo tres meses de haber iniciado su noviazgo. “A mí me parece tan terrible que un hombre se arrodille para pedirle casamiento a una mujer”, lanzó Moria.

Moritán, sonriente, negó que se tratara de una imposición directa, pero admitió que Pampita supo sembrar la idea con anticipación. “Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella”, aseguró, aclarando que no hubo presión pero sí una influencia marcada por parte de la modelo. Ante la insistencia de Moria, García Moritán amplió: “Más o menos. Te voy a contar algo que me pasó. No me apretaron, pero ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento. Estaba adoctrinado, ella me venía mostrando ‘mirá qué espectacular esta propuesta de matrimonio’”, confesó entre risas. La confesión dejó en claro que la expectativa por un momento especial estuvieron presentes desde el principio.

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Roberto García Moritán

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