Política

El análisis del video institucional de Milei por el Día del Trabajador: “El presidente bajó el tono y buscó consenso”

El consultor político Pablo Pérez Paladino desmenuzó en Infobae al Regreso la estrategia digital detrás del spot animado que Javier Milei publicó por el 1° de mayo

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Pérez Paladino remarcó que, aunque los mensajes moderados buscan consenso, suelen tener menor impacto en la audiencia digital

Este 1º de mayo, Javier Milei sorprendió con un video institucional en sus redes: una versión animada suya armando la Argentina “bloque a bloque”, con consignas sobre baja de inflación, menos ministerios y apertura económica, en un mensaje que evitó la confrontación habitual.

La pieza fue analizada en una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso, donde Pablo Pérez Paladino, director de la consultora Enter Comunicación, destacó que “fue uno de los spots más moderados que vi en estos dos años y medio”.

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Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, el especialista subrayó: “Es un mensaje muy típico de la comunicación macrista, más institucional, alejado del contraste y la polémica”.

El giro moderado de Milei en redes por el Día del Trabajador

Pérez Paladino explicó que la estrategia comunicacional del Gobierno sorprendió por su tono: “Me parece que acá es un mensaje de consenso. Decir: ‘Vamos un ladrillo a la vez. Hay cosas que se están haciendo, pero también hay cosas que faltan’”.

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El video institucional que Javier Milei publicó por el Día del Trabajador adoptó una estrategia moderada y alejada de la confrontación habitual

Según el consultor, la publicación no generó grandes niveles de conversación digital: “Por lo poquito que pudimos ver en estas horas, la verdad que no generó muchísima conversación. Al contrario, es de bajo vuelo”.

Comparó el estilo del posteo con otras fechas institucionales: “Si vamos atrás en los diferentes hitos o fechas conmemorativas, siempre fueron mucho más polémicos, siempre buscaron contrastar. Esto es superinstitucional”.

El especialista advirtió que, aunque la moderación busca ampliar el consenso, “los discursos moderados difícilmente penetran en la gente. Después todos prefieren un moderado, pero al final del día terminan votando a alguien de los extremos y escuchando a quien grita más fuerte”.

La centralidad del presidente y el rol de las redes

El staff de Infobae al Regreso indagó en el estilo hiperpersonalista del mensaje: el video cierra con la leyenda “Feliz Día del Trabajador, presidente Milei”. Para Pérez Paladino, “hay una comunicación centrada en su figura, y la acción de él ir al Congreso es como llevarse la marca: el importante soy yo, estas personas trabajan conmigo, si quieren atáquenme a mí”.

El experto recordó que la comunicación política local osciló entre modelos de construcción colectiva y personalismos: “La presidencia de Mauricio Macri también se construyó en contraste con la figura exacerbada de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy vemos figuras totalmente exacerbadas en su presencia, como Trump en Estados Unidos”.

Subrayó que en la actualidad “no hay un equipo, no hay sentido de equipo. Milei prescinde de eso, no le interesa, y la comunicación se apoya íntegramente en su persona”.

(Infobae en Vivo)
Pablo Pérez Paladino destacó que el video fue uno de los spots más moderados del presidente en los últimos años, buscando consenso y diálogo (Infobae en Vivo)

El desgaste digital y la reacción de la audiencia

La conversación giró también hacia el efecto que genera la estrategia de Milei en redes. Diego Iglesias advirtió: “Hoy vas y scrolleás y las respuestas son muy negativas, que antes no pasaba. Hoy eso se invirtió”. Pérez Paladino coincidió: “Primero que hay un cansancio, hay un contexto que la gente empieza a sentir y que le pesa. Pero no es que se enojan por enojarse, el mismo Gobierno les da argumentos. Hace un mes y medio que estamos con la crisis de Adorni, y parte de la puesta en escena del miércoles pasado buscaba cortar la conversación desde ese lugar”.

El consultor detalló que “los ataques hacia Milei y Adorni tienen que ver con cuestiones que no pueden responder. No es que lo atacan por ser libertario, sino por problemas tangibles”. Analizó también cómo el gobierno pasó de dominar la conversación digital a ponerse a la defensiva: “Hoy Adorni es la persona que se lleva todos los cachetazos. Cada vez que dice algo tiene una carga negativa. Pero tampoco hay nadie que capitalice del otro lado, nadie construye una narrativa alternativa”.

Sobre el impacto real en la agenda, Pérez Paladino concluyó: “Milei sigue siendo la única figura de peso en la conversación de redes sociales. No hay nadie que genere el volumen de conversación que él genera, tanto para bien como para mal”.

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