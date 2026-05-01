El susto de Juana Repetto con su hijo Belisario que la obligó a llevarlo a una guardia médica

Juana Repetto con Belisario y Timoteo en la guardia médica

La inquietud por la salud de su hijo Belisario llevó a Juana Repetto a acudir a una guardia médica tras un accidente doméstico. La actriz permaneció junto a sus hijos en todo momento y compartió la evolución de la situación, que concluyó en tranquilidad familiar, mientras se preparaba para afrontar críticas públicas por sus recientes declaraciones sobre la gestación de su hijo menor.

Juana Repetto llevó a Belisario a la guardia luego de que el niño se golpeara la cabeza con una hamaca de madera muy pesada. Tras la revisión médica, se confirmó que no hubo lesiones graves y Belisario pudo regresar a casa y retomar sus actividades.

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La foto de Belisario que compartió Juana Repetto

Juana Repetto contó que Belisario se dio un fuerte golpe. Finalmente, sólo un susto

Repetto ingresó a la sala de urgencias con Timoteo en brazos, quien lloraba durante la espera. Belisario se mostraba serio y atento. Más tarde, la actriz difundió imágenes en redes sociales y detalló: “Ayer Beli se golpeó con una hamaca de madera maciza muy pesada y me sugirieron una placa. Por suerte todo perfecto”. El mensaje fue acompañado por una foto donde Belisario sonríe y hace un gesto con el pulgar en alto.

Pese al susto inicial, la familia se sintió aliviada tras conocer el diagnóstico favorable. Repetto compartió que, al día siguiente, Belisario asistió a su primera práctica de rugby, deporte que ya practica el mayor de los hijos de Juana, Toribio. La escena marcó el cierre del episodio y el regreso a la rutina habitual.

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Belisario en su primera práctica de rugby

El descargo de Juana Repetto sobre su embarazo y la polémica en redes

Simultáneamente, esta semana Juana Repetto debió responder a cuestionamientos por sus declaraciones en el programa “Más minas que mamás”, junto a Vicky Gils, donde relató cómo quedó embarazada de Timoteo tras mantener relaciones sin protección con su exmarido, Sebastián Graviotto, a solo dos meses de su separación.

La viralización de un fragmento del programa generó debates sobre el uso del preservativo, la planificación y la responsabilidad en los métodos anticonceptivos. Repetto explicó en Instagram: “Me siento en la obligación de aclarar algunas cosas que en un reel de un minuto, sin ver el programa entero, quedaron fuera de contexto y es un tema de suma importancia”.

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Juana Repetto reflexionó sobre su embarazo inesperado

La actriz admitió que no se siente orgullosa de la forma en que se gestó su hijo menor, pero sostuvo la importancia de la sinceridad en su testimonio. Destacó que no recomienda métodos anticonceptivos de manera personal y agregó: “Si yo no me cuidé fue porque era mi marido del cual me había separado hacía dos meses y porque si sucedía lo que sucedió, sabía que podría hacerme cargo responsablemente y llevarlo adelante con toda la felicidad y amor”.

Repetto puso el foco en la salud sexual y la educación: “Me parece más importante resaltar el hecho de promover la protección por enfermedades de transmisión sexual, que métodos anticonceptivos que solo previenen el embarazo”. Añadió que, socialmente, suele juzgarse más el embarazo no planificado: “La gente parece juzgar más el embarazo ‘no buscado’. Ninguna está buena, cuídense. Fin. Usen forro y si están en pareja, ya saben. Arafue puede fallar”.

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Juana Repetto contó cómo quedó embarazada de su ex Sebastián Graviotto, lo que derivó en el nacimiento de Timoteo

Al profundizar en su situación, la conductora remarcó que no se trató de una relación casual, sino de una decisión tomada con su exmarido, subrayando la diferencia entre historias personales y generalizaciones.

Para ejemplificar que no es un caso aislado, Repetto mencionó una encuesta entre sus seguidores, donde muchos reconocieron experiencias parecidas. Indicó que gran parte habría preferido retroceder o no continuar un embarazo en circunstancias similares, pero que esas situaciones suelen quedar reservadas en el ámbito privado. En su caso, optó por sostener la decisión de la separación y seguir adelante.

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La actriz también invitó a reflexionar sobre los métodos anticonceptivos y la sexualidad. Analizó que muchas personas eligen dispositivos o procedimientos para evitar embarazos, pero igualmente hay que mantener la precaución frente a las enfermedades de transmisión sexual. Subrayó la importancia de asumir riesgos y responsabilidades familiares desde la honestidad.

Para Juana Repetto, el nacimiento de su tercer hijo le aporta plenitud y alegría. Su visión integra la aceptación de las circunstancias inesperadas y el compromiso de compartir experiencias personales de manera transparente.

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