La romántica escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil: mar, arena y amor

Sabrina Rojas y José Chatruc antes de viajar

Sabrina Rojas y José Chatruc compartieron en redes sociales una serie de imágenes en playas brasileñas. Las fotografías, publicadas, muestran el disfrute del viaje y confirman el avance y la creciente exposición de su relación sentimental, aún en etapa inicial.

Antes de su viaje a Brasil, Rojas y Chatruc publicaron una selfie en un ascensor de paredes metálicas y detalles en madera, donde ambos lucen relajados y sonrientes ante el espejo, munidos de bolsos de viaje. Cinco horas después, difundieron imágenes en la playa, aunque no juntos: Rojas sentada en una silla plegable con bikini estampado y gafas de sol, y Chatruc de pie cerca de la orilla, sin camisa y con lentes oscuros. La difusión de estas imágenes coincidió con el estado actual de su vínculo.

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Sabrina Rojas disfrutando de la playa

La relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc: cómo empezó y cómo se vive públicamente

El vínculo entre Sabrina Rojas y José Chatruc comenzó semanas atrás, en reuniones de amigos y actividades grupales. Las primeras aproximaciones surgieron a partir de encuentros conjuntos, partidos de pádel y cenas, entornos que permitieron un acercamiento progresivo.

Panam, amiga de la pareja, describió con humor la química inicial entre ambos al comentar: “Ellos no hacen el poliamor, hacen el pollo amor porque se conocieron comiendo pollo”. Por su parte, Rojas confesó que fue en uno de estos encuentros donde tuvo que animar a “Pepe” Chatruc a “conectar”, considerándolo un momento clave para el inicio de la relación.

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Los intercambios en redes sociales y las bromas digitales fortalecieron la cercanía. La primera aparicón pública de la pareja fue en una función teatral, en la que se besaron frente a las cámaras, aunque la actriz aclaró: “No somos novios todavía. ¿Vos me dijiste de ser tu novia? No”. Así definió el vínculo como el de “amigos que se besan”, manteniendo un tono informal y expectante.

José "Pepe" Chatruc, frente al mar

Declaraciones, humor y expectativas: las voces de la pareja y del entorno

Diferentes apariciones públicas y entrevistas revelaron el humor y la cercanía que caracterizan a la pareja. Durante una participación en Vestuario Stream, Rojas lanzó un piropo y un reclamo entre risas: “Bueno, acá Sabri Rojas, futura novia de Pepe Chatruc. Digo futura porque todavía no me propuso ser su novia… A mi parecer está muy fachero”. El comentario provocó risas y reacciones entre los presentes.

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La actriz también expresó ilusión y prudencia respecto al vínculo: “Hacía mucho que nadie me cautivaba así”, aunque admitió su cautela ante posibles decepciones. El ex futbolista, por su parte, mantiene un perfil reservado en público, eligiendo tomar con humor la atención mediática y, en redes sociales, respondió: “Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”.

Respecto a la influencia del entorno, el exfutbolista remarcó la importancia de proteger tanto a sus hijos como a la propia Rojas, subrayando la intención de avanzar sin apremios: “Nos estamos conociendo, tenemos la mejor, nos divertimos y ojalá que esté todo bien, pero proyectar es muy difícil”, señaló Chatruc al medio.

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Las últimas novedades sobre el futuro de la pareja

Si bien han hablado sobre la posibilidad de formalizar el vínculo, Rojas señaló que aún no existe una “propuesta de formalización” concreta. “Yo soy muy simple, simplemente, de manera seria, saber si está dispuesto a semejante compromiso”, declaró la actriz al público y a periodistas, mezclando humor e incertidumbre.

El reciente viaje a Brasil ha marcado un punto de inflexión, llevando la relación de la confidencialidad a una fase más visible, mientras Rojas y Chatruc exploran el camino hacia una definición, impulsados por la aceptación de su entorno y la expectativa compartida sobre lo que vendrá.

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