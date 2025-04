El poder de las nueces: 9 increíbles beneficios para la salud

Las nueces aportan múltiples beneficios a la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de nueces podría ser clave para mejorar la salud en diversos aspectos, desde el bienestar cerebral hasta la prevención de enfermedades crónicas. Así lo detalla un informe publicado por The Telegraph, que recopila investigaciones recientes y opiniones de expertos sobre los beneficios de este fruto seco, conocido científicamente como Juglans regia. Este alimento, que ha sido apodado como la “reina de los frutos secos”, destaca por su riqueza en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales esenciales.

El interés científico por las nueces ha crecido de manera significativa en las últimas décadas. Tanto es así que, durante los últimos 50 años, expertos en nutrición y salud se han reunido anualmente en California para discutir los avances en la investigación sobre este alimento.Mohammed Enayat, fundador de la clínica de longevidad HUM2N en el Reino Unido, subraya que las nueces son un componente esencial en la dieta de las personas mayores, ya que contribuyen a mantener la función muscular y cognitiva con el paso del tiempo.

1. Beneficios para la salud cerebral

El consumo regular de nueces se ha asociado con mejoras en la memoria y la función cerebral en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más destacados de las nueces es su impacto positivo en la salud del cerebro. Este fruto seco es rico en ácidos grasos omega-3, polifenoles y DHA, un tipo de ácido graso crucial para la función cognitiva. Enayat explicó a The Telegraph que el consumo regular de nueces se ha asociado con mejoras en la memoria y la función cerebral en adultos mayores. Además, estudios en animales han sugerido que las dietas enriquecidas con nueces pueden reducir el daño oxidativo en el cerebro, lo que podría mejorar el aprendizaje y la memoria.

Nichola Ludlam-Raine, experta en nutrición y autora del libro How Not To Eat Ultra-Processed, también destaca al medio británico que las nueces son una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que las convierte en una opción ideal para vegetarianos y veganos. Para conservar sus propiedades, se recomienda almacenarlas en el refrigerador o incluso en el congelador, evitando así que sus aceites naturales se deterioren.

2. Propiedades antiinflamatorias

Otro beneficio significativo de las nueces es su capacidad para reducir la inflamación, un factor clave en el desarrollo de muchas enfermedades crónicas. Según Jay Shah, cardiólogo y director médico de Hilo, las nueces contienen altos niveles de omega-3 y polifenoles, que actúan como potentes antiinflamatorios naturales. Una revisión de 2020 citada por The Telegraph señala que el consumo regular de frutos secos, incluidas las nueces, está relacionado con niveles más bajos de proteína C reactiva (PCR), un marcador de inflamación sistémica.

Además, un ensayo controlado aleatorio mostró que las personas que consumieron comidas suplementadas con nueces experimentaron mejoras en la función endotelial, lo que favorece un flujo sanguíneo saludable y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

3. Salud intestinal

Las nueces también desempeñan un papel importante en la promoción de un intestino sano

Las nueces también desempeñan un papel importante en la promoción de un intestino sano. Según Ludlam-Raine, este fruto seco actúa como un prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del intestino. Un estudio de 2018 citado por The Telegraph demostró que el consumo diario de nueces aumentó los niveles de bacterias intestinales beneficiosas, como las Lachnospiraceae.

4. Control de peso

En cuanto al control del peso, las nueces, a pesar de ser calóricas, ayudan a mantener la saciedad gracias a su combinación de proteínas, fibra y grasas saludables. Ludlam-Raine recomienda consumirlas como un refrigerador a media tarde, combinadas con frutas o yogur, para evitar el picoteo de alimentos poco saludables.

5. Prevención de la diabetes tipo 2

El impacto de las nueces en la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2 también es notable. Según el Dr. Enayat, las personas que consumen nueces regularmente tienen hasta un 24% menos de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Además, su contenido en fibra y grasas saludables mejora la sensibilidad a la insulina, estabilizando los niveles de azúcar en sangre.

El especialista también destaca que las grasas saludables de las nueces, a diferencia de las grasas saturadas o los carbohidratos refinados, ayudan a evitar los picos de glucosa después de las comidas, lo que es crucial para las personas con diabetes o en riesgo de desarrollarla.

6. Beneficios cardiovasculares

El consumo de nueces también está relacionado con la reducción de la presión arterial

El consumo de nueces también está relacionado con la reducción de la presión arterial, según el Dr. Shah. Este fruto seco contiene grasas poliinsaturadas y arginina, un aminoácido que favorece la relajación de los vasos sanguíneos. Estudios citados por The Telegraph indican que las nueces pueden reducir la presión arterial sistólica en 2-3 mmHg, una mejora pequeña pero significativa para la salud del corazón.

7. Envejecimiento saludable

En cuanto al envejecimiento, las nueces parecen tener un efecto protector contra el estrés oxidativo, un factor clave en las enfermedades relacionadas con la edad. Según el Dr. Shah, los antioxidantes y nutrientes esenciales de las nueces contribuyen a un envejecimiento saludable, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

8. Fertilidad y salud reproductiva

Investigaciones recientes también sugieren que las nueces podrían mejorar la fertilidad masculina. Ludlam-Raine señala que consumir entre 45 y 75 gramos de nueces al día puede aumentar la vitalidad y la movilidad de los espermatozoides en hombres sanos, aunque este campo de estudio aún está en desarrollo.

9. Reducción del colesterol y mejora de los niveles de grasa en sangre

Por último, las nueces son una herramienta eficaz para reducir el colesterol LDL, conocido como el “colesterol malo”. Según un metaanálisis de 2018 citado por The Telegraph, incluir nueces en la dieta puede disminuir el colesterol total y el LDL en hasta un 10%. Además, son el único fruto seco con una cantidad significativa de omega-3 ALA, que ayuda a reducir los triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre que, en niveles elevados, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.

¿Cuántas nueces consumes al día?

Los expertos recomiendan un consumo diario de aproximadamente 30 gramos (10-12 mitades de nueces). Ludlam-Raine sugiere incorporarlas en recetas como avena, yogur, ensaladas o incluso mezclarlas en pesto. El Dr. Shah enfatiza la importancia de optar por nueces sin sal para evitar un exceso de sodio en la dieta.

Las nueces no solo son un alimento versátil y delicioso, sino que también ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, respaldados por investigaciones científicas y expertos en nutrición.