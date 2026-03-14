Qué comer después de entrenar para favorecer la quema de grasa y la recuperación muscular, según expertos

La alimentación post-entrenamiento influye directamente en la quema de grasa y la recuperación muscular, según la Fundación Española de la Nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación post-entrenamiento cuidadosamente seleccionada puede marcar la diferencia entre potenciar los resultados del ejercicio o limitar sus beneficios. Cada decisión en la mesa después de la actividad física influye directamente en la capacidad del cuerpo para quemar grasa, recuperar músculos y mantener el metabolismo activo.

Instituciones como la Fundación Española de la Nutrición y la Clínica Mayo advierten que lo que se consume en las horas posteriores al entrenamiento es tan relevante como el propio ejercicio. Descuidar este aspecto puede comprometer la composición corporal y frenar el progreso, incluso con gran esfuerzo.

La recuperación tras el ejercicio depende en gran medida de la calidad y tipo de alimentos ingeridos. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el organismo requiere nutrientes concretos para reparar los músculos, reponer glucógeno y restablecer el equilibrio hídrico. Esto resulta clave, sobre todo en quienes entrenan regularmente o buscan modificar su composición corporal.

Consumir proteínas y carbohidratos complejos en las dos horas posteriores al ejercicio favorece la recuperación muscular y mantiene el metabolismo activo, según la FEN y la Academia Española de Nutrición y Dietética. Platos como pollo, huevo con palta en pan integral o yogur griego con frutos rojos son opciones recomendadas.

La hidratación es esencial. El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos indica que, tras el esfuerzo, basta con agua en la mayoría de los casos; solo en entrenamientos muy intensos se sugieren bebidas isotónicas.

Qué comer después de entrenar según el tipo de ejercicio

La elección de los alimentos tras la actividad física debe adaptarse al tipo de entrenamiento realizado. El cuerpo demanda nutrientes específicos para optimizar la recuperación, evitar la degradación muscular y reponer las reservas energéticas. Tras ejercicios de resistencia o HIIT, expertos de Health Loft y la FEN recomiendan priorizar los carbohidratos complejos junto a una cantidad adecuada de proteínas. Esto no solo restaura el glucógeno muscular, sino que también previene la pérdida de masa magra durante el proceso de reducción de grasa.

Los carbohidratos complejos son esenciales después de ejercicios de resistencia o HIIT para una recuperación óptima (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de entrenamientos de fuerza, la proteína adquiere mayor protagonismo. La Academia Española de Nutrición y Dietética aconseja consumir fuentes de proteína de alta calidad para estimular la síntesis proteica y reparar el tejido muscular sometido a esfuerzo.

En cambio, luego de rutinas de flexibilidad como yoga o Pilates, un snack ligero bajo en carbohidratos y moderado en proteína resulta suficiente, ya que la demanda metabólica es menor.

Alimentos recomendados y opciones a evitar

Dentro de las opciones más saludables, destacan los alimentos que combinan carbohidratos complejos y proteínas magras. Según GQ y la Fundación Española de la Nutrición, platos como pollo asado con batatas, salmón con quinoa, yogur griego con frutos rojos, huevo con palta en pan integral o atún con galletas integrales son especialmente recomendables. Los smoothies de proteínas constituyen una alternativa práctica para quienes requieren una opción rápida y equilibrada. La leche baja en grasa con chocolate también es valorada por su capacidad para reponer energía y minerales tras entrenamientos intensos.

Los alimentos recomendados tras el entrenamiento incluyen pollo, huevo, yogur griego, salmón y smoothies de proteínas por su alto valor nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, los especialistas desaconsejan alimentos procesados y altos en azúcar, como pan blanco, refrescos, bollería industrial o comida chatarra. Estos productos carecen de valor nutricional y pueden entorpecer la recuperación, favorecer la acumulación de grasa y contrarrestar los beneficios del ejercicio.

Hidratación y horarios ideales para comer tras el ejercicio

La hidratación es un factor imprescindible en la recuperación. Restablecer el balance hídrico tras el esfuerzo favorece el metabolismo, ayuda a eliminar productos de desecho y contribuye a la reparación de los tejidos. La Fundación Española de la Nutrición recomienda beber agua antes, durante y después del entrenamiento, ajustando la cantidad de líquidos según la duración e intensidad de la actividad, así como las condiciones ambientales.

Respecto a los horarios, la recomendación general de la Clínica Mayo y la FEN es ingerir alimentos entre 60 y 120 minutos después de finalizar el ejercicio. Esta ventana temporal resulta crucial para maximizar la reposición de glucógeno y estimular la síntesis proteica, lo que facilita una recuperación muscular óptima y reduce el riesgo de lesiones o molestias posteriores.

La hidratación con agua resulta suficiente en la mayoría de los casos, siendo esencial para el balance hídrico y la reparación de tejidos

Si transcurrirán más de dos horas antes de la próxima comida principal, se aconseja tomar un refrigerio nutritivo para mantener los beneficios del entrenamiento y evitar caídas en los niveles de energía. Además, la última comida del día debería realizarse entre tres y cuatro horas antes de dormir, con el objetivo de prevenir el almacenamiento excesivo de calorías durante la noche, proteger la salud cardiovascular y favorecer un descanso adecuado.

El momento de la cena también puede influir en el metabolismo: cenar muy tarde incrementa la tendencia del organismo a acumular energía y limita la quema de grasa durante el sueño. Por ello, ajustar el horario y la calidad de la última ingesta resulta clave para quienes buscan optimizar su composición corporal y mejorar el rendimiento físico.