Cuáles son los 7 alimentos recomendados por especialistas para dormir mejor

Una dieta con alimentos ricos en melatonina y triptófano contribuye a mejorar la calidad del sueño nocturno según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es mucho más que una pausa necesaria; constituye uno de los pilares de la salud física y mental. La privación o la mala calidad del descanso nocturno puede manifestarse en problemas tan diversos como un mayor riesgo de enfermedades crónicas, alteraciones cognitivas, menor capacidad de concentración y cambios en el estado de ánimo. Los efectos también se ven reflejados en la debilidad del sistema inmunológico y una propensión más alta a cuadros de ansiedad y depresión.

Ante este panorama, la ciencia ha enfocado sus esfuerzos en encontrar factores que promuevan un sueño reparador. Entre estos, la alimentación ocupa un lugar destacado: investigaciones recientes han identificado que ciertos alimentos aportan nutrientes y compuestos que pueden mejorar la calidad. Así, lo que se elige para comer antes de acostarse puede ser una herramienta clave para quienes buscan noches más tranquilas y un bienestar sostenido.

Los principales alimentos para conciliar el sueño

Diversos alimentos han sido señalados por la ciencia como aliados para mejorar la calidad del sueño, ya sea por su aporte de melatonina, triptófano, magnesio u otros nutrientes asociados al descanso. Según la BBC, el jugo de cereza ácida ha demostrado beneficios para quienes padecen insomnio: ensayos científicos revelan que, por ejemplo, puede ayudar a dormir mejor. El mismo estudio indica que aquellos que tenían antecedentes de insomnio y bebían dos tazas de esta bebida al día dormían más y mejor.

Los jugos de cereza ácida destacan entre los alimentos recomendados para combatir el insomnio y favorecer el descanso reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un relevamiento reciente de The Washington Post sobre alimentos asociados a un sueño de mejor calidad, destacan:

Frutas y verduras: plátanos, piñas, naranjas, tomates y cerezas ácidas. Estas frutas aportan melatonina, antioxidantes y vitaminas que ayudan a regular los ciclos de sueño y vigilia. Frutos secos y semillas: fuente de melatonina, triptófano, magnesio y ácidos grasos saludables, claves en la producción de serotonina y melatonina. Pescado, especialmente salmón: aporta omega-3 y vitamina D, nutrientes relacionados con la reducción de trastornos del sueño. Huevos y claras de huevo: ricos en triptófano y proteínas de alta calidad. Lácteos (leche, yogur, fermentados): suman triptófano y calcio, fundamentales para neurotransmisores del sueño reparador. Pavo y pollo: proteínas magras que ofrecen triptófano, aminoácido esencial para la regulación del descanso. Cereales integrales y legumbres: fibra y carbohidratos complejos que favorecen la llegada del triptófano al cerebro y la estabilidad metabólica nocturna.

Según The Washington Post, “es más beneficioso centrarse en cambios integrales en los patrones dietéticos en lugar de intentar concentrarse en un solo alimento mágico”. El cuerpo tarda en extraer y utilizar los nutrientes, por lo que la relación entre la alimentación y el sueño debe entenderse como un proceso sostenido a lo largo del tiempo.

Mantener horarios regulares de comidas y evitar cenas copiosas facilita la regulación natural del ciclo sueño-vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio estadounidense también subraya que, aunque ciertos alimentos pueden favorecer el sueño, factores como el horario de las comidas y la regularidad alimentaria son igual de relevantes. Estudios recientes muestran que cenar muy tarde o consumir calorías en exceso antes de acostarse puede dificultar la conciliación y la calidad del sueño, independientemente de los alimentos elegidos.

Entre los frutos secos, las almendras, nueces, pistachos y anacardos son relevantes por su contenido de melatonina, omega-3 y minerales esenciales. El magnesio y el zinc en conjunto pueden ayudar a un descanso mejor. Los huevos también destacan en el ámbito del reposo. Junto con la leche, son los dos alimentos con melatonina superiores dentro de aquellos de origen animal. La “leche nocturna” puede tener hasta diez veces más el mineral que la ordeñada durante el día, indicó la ciencia.

Por otro lado, el kiwi es una fruta cuyos beneficios han sido comprobados en un estudio publicado en Nutrients. Su riqueza en serotonina y antioxidantes parece influir en una mejor conciliación del sueño. El pescado, especialmente aquellos ricos en omega-3 y vitamina D, también es considerado por Healthline y los científicos como un alimento vinculado a una mejor regulación del descanso.

El papel de una dieta elaborada en el sueño

Frutos secos como almendras, nueces y pistachos ofrecen melatonina, omega-3 y minerales clave para un sueño saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del sueño no depende únicamente de alimentos aislados, sino del patrón dietético a lo largo del día. La BBC subraya que las dietas basadas en plantas, ricas en cereales integrales, lácteos y proteínas magras como el pescado, son las que más beneficios muestran en los estudios sobre sueño.

Erica Jansen, profesora adjunta de ciencias nutricionales en la Universidad de Michigan, destaca que en su investigación de 2021, quienes aumentaron su consumo de frutas y verduras experimentaron mejoras notables en el descanso. Según la experta, “las mujeres tenían más del doble de probabilidades de experimentar una mejora en los síntomas de insomnio después de comer tres o más porciones adicionales de frutas y verduras al día”.

Otro ensayo científico realizado en España en 2024 evaluó el consumo de triptófano y sus hábitos de sueño en más de 11.000 estudiantes. Aquellos con menor ingesta diaria de este aminoácido presentaron peores resultados de sueño y mayor riesgo de insomnio. Jansen explica por qué este nutriente es esencial: “Si el cuerpo no tiene triptófano, o fuentes directas de melatonina provenientes de los alimentos, los niveles de melatonina producida por el cuerpo se reducirán”.

El consumo regular de frutas, como el kiwi, promueven un descanso nocturno más profundo y sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la relación entre dieta y sueño no es inmediata. St-Onge, profesora de medicina nutricional citada por la BBC, aclara que el cuerpo necesita tiempo para procesar los nutrientes y producir los neuroquímicos que inducen al descanso. Esto implica que no basta con ingerir un alimento específico antes de dormir, sino que el patrón alimenticio diario es el que realmente influye.

Healthline agrega que las dietas ricas en fibra y carbohidratos complejos, como cereales integrales y legumbres, facilitan la digestión y metabolización del triptófano, permitiendo que llegue al cerebro y favorezca la producción de serotonina y melatonina. Además, el consumo regular de frutas, verduras y pescado graso contribuye a reducir la inflamación y a mantener un equilibrio adecuado de nutrientes que favorecen el descanso.

Otros factores que influyen en el sueño

Si bien una buena alimentación actúa en el reposo nocturno, existen otros factores externos y hábitos diarios que juegan un papel relevante en la noche. Expertos consultados por la BBC explican que aspectos como la actividad física, la salud mental y la exposición a la luz natural y la oscuridad resultan determinantes para regular el ciclo sueño-vigilia. Los investigadores enfatizan: “Está influenciado por cuánto nos movemos durante el día, nuestra salud mental y nuestra exposición a la luz y la oscuridad”.

Ingerir frutas, verduras, frutos secos y lácteos unas horas antes de acostarse maximiza los beneficios para el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de cada comida también es un elemento central. Comer a horas regulares, especialmente evitando cenas copiosas o muy tardías, puede facilitar que el organismo distinga entre el día y la noche. La experta Jansen sostiene: “Una de las cosas más importantes antes de dormir es dejar de comer unas horas antes de acostarse, especialmente no ingerir la mayor cantidad de calorías antes de acostarse”.

De este modo, los expertos sostienen que adoptar una rutina alimentaria basada en la regularidad y la calidad de los alimentos es esencial para dormir bien en la noche. Además de la recomendación de evitar cenas copiosas, incorporar alimentos saludables como frutas y verduras resulta esencial.