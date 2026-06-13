Salud

Cómo proteger el colágeno de la piel después de los 25 años, según dermatólogos

Los dermatólogos consultados por Women’s Health señalaron que, desde esa edad, la prioridad es frenar el deterioro de la dermis con medidas sostenidas como fotoprotección diaria, tópicos con evidencia y procedimientos seleccionados

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Una persona se mira al espejo mientras aplica protector solar blanco en puntos estratégicos de su rostro con las yemas de los dedos, en un baño bien iluminado.
La exposición crónica al sol favorece el fotoenvejecimiento y aumenta las metaloproteinasas que degradan colágeno en la dermis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno es una proteína estructural central para la firmeza, el soporte y la elasticidad de la piel: forma parte de la matriz que sostiene la dermis y contribuye a que el tejido conserve un aspecto más compacto.

Con el tiempo, su disminución progresiva se asocia a arrugas, pérdida de elasticidad y cambios en la textura, un proceso que combina factores intrínsecos (edad y genética) y extrínsecos (sobre todo la radiación ultravioleta).

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En diálogo con Women’s Health, dermatólogos explicaron que la producción de colágeno comienza a declinar alrededor de los 25 años y que, a partir de esa etapa, la estrategia más consistente no es “sumar” colágeno de forma inmediata, sino proteger el que existe y sostener medidas con evidencia para reducir su degradación y favorecer su síntesis: fotoprotección diaria, activos tópicos con respaldo y, cuando corresponde, procedimientos médicos.

Cómo frenar la degradación del colágeno

La primera medida “comprobada” no es sumar más activos, sino reducir el ritmo al que el colágeno se rompe. En ese punto, el consenso dermatológico es claro: el protector solar diario es una intervención central.

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Women’s Health recomienda FPS 30 o más y de amplio espectro, porque la radiación UV acelera el daño estructural en la dermis, donde se concentra gran parte del colágeno.

Esa recomendación también aparece respaldada por revisiones científicas sobre fotoenvejecimiento: una revisión publicada en PMC detalló que la exposición crónica a radiación UV se asocia con degradación de colágeno en la dermis y que la fotoprotección diaria con filtro de amplio espectro se considera una medida clave para prevenir esos cambios, vinculados a arrugas y pérdida de firmeza.

Además del sol, Women’s Health subraya que ciertos hábitos pueden inclinar la balanza en contra: el tabaquismo, una dieta alta en azúcar y el impacto de factores como estrés crónico y mal descanso se asocian con un entorno de mayor daño oxidativo y degradación de proteínas estructurales.

En la práctica, el objetivo es doble: menos agresores diarios y más constancia en la protección, porque el colágeno se afecta por exposición acumulada.

Primer plano del rostro de una persona con los ojos cerrados, aplicando una crema blanca (protector solar) en la mejilla, con la mano extendiendo el producto.
Un estudio en piel fotoenvejecida mostró que el retinol 0,4% aumentó marcadores de producción de colágeno tipo I en cuatro semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sí puede estimular síntesis: retinoides, antioxidantes y procedimientos

En tópicos, los retinoides (derivados de la vitamina A) aparecen como el estándar de referencia: los dermatólogos citados por Women’s Health señalan que pueden estimular a los fibroblastos y modular enzimas que participan en la degradación, lo que se traduce en mejoras de textura y líneas finas con uso sostenido.

Más allá de la recomendación clínica, hay evidencia experimental en humanos para retinol en piel fotoenvejecida: un trabajo en adultos mayores reportó que el uso tópico de retinol 0,4% durante cuatro semanas aumentó marcadores vinculados a producción de colágeno tipo I (a nivel de ARNm y proteína) en antebrazos fotoenvejecidos, en comparación con vehículo.

En el bloque de “apoyo”, Women’s Health suma vitamina C tópica y péptidos como parte de una rutina que acompañe la estrategia principal. La primera se asocia a funciones clave enzimáticas relacionadas con la formación de colágeno y también actúa como antioxidante, por lo que suele indicarse como complemento para reducir daño por radicales libres y mejorar signos de fotoenvejecimiento.

Una revisión sistemática encontró beneficios en parámetros como aspecto de piel más suave y menos arrugada en estudios controlados, aunque remarcó limitaciones y la necesidad de más investigación.

Cuando el objetivo es un estímulo más intenso, algunos procedimientos dermatológicos aprovechan un principio fisiológico: el microdaño controlado puede activar cascadas de reparación. En ese sentido, revisiones sobre microneedling describen que la técnica induce una respuesta de cicatrización que puede aumentar depósito y reorganización de colágeno, y que se usa en contextos como cicatrices atróficas por acné y signos de envejecimiento, con un perfil de eventos adversos generalmente transitorio (eritema/edema) cuando se indica y realiza correctamente.

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