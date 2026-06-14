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La impactante foto que publicó Wanda Nara tras la salida en familia de Mauro Icardi y la China Suárez: “Gimnasio y spa”

En una imagen que rozó los límites de las redes sociales, la mediática mostró una escena de relax y disparó una ola de mensajes de seguidores

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Montaje de tres fotografías: Mauro Icardi a la izquierda, Wanda Nara en el centro con una sudadera gris, y China Suárez a la derecha con cabello rubio
El posteo más comentado de Wanda Nara, spa, gimnasio y una frase que dio que hablar

Tras la reciente salida familiar de Eugenia “la China Suárez junto a Mauro Icardi, que acaparó la atención de los medios y redes sociales, Wanda Nara optó por una respuesta discreta pero contundente. Sin hacer mención directa al episodio, la empresaria y conductora utilizó sus redes para mostrarse enfocada en su bienestar personal y en los logros alcanzados por mérito propio.

En su cuenta de Instagram, Wanda compartió una imagen que rápidamente se volvió viral. Se la ve recostada sobre una camilla, sin corpiño y solo con ropa interior, en un ambiente relajado que remite a una jornada de spa. Acompañó la postal con el mensaje: “Gimnasio-Spa-repetir”, dando cuenta de una rutina que combina ejercicio físico y cuidado personal. Esta publicación, que bordea los límites de la censura de la plataforma, generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores, quienes inundaron el posteo con emojis, corazones y mensajes que expresan desde admiración hasta sorpresa.

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Wanda Nara, madre de cinco hijos —Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella—, suele convertir sus redes en un espacio donde comparte tanto momentos familiares como instantes de su vida profesional y personal. En este caso, la imagen se interpreta como una manera de subrayar su presente estable y de reafirmar su identidad más allá de los rumores y noticias que la involucran indirectamente.

A este gesto se sumó la presentación de su nueva adquisición: una Mercedes-AMG G63 cromada en color plateado, uno de los vehículos más exclusivos y codiciados del mercado. Wanda documentó el momento en que retira la funda negra que cubría la camioneta y exhibe su flamante compra. En un mensaje publicado junto al video, reflexionó: “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”.

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La foto al borde de la censura que publicó Wanda Nara en sus redes
La foto al borde de la censura que publicó Wanda Nara en sus redes (Instagram)

La elección de este modelo refuerza su pertenencia a un selecto grupo de celebridades internacionales, entre quienes figuran Kim Kardashian, Kylie Jenner, Karol G, Justin Bieber, Maluma y Cristiano Ronaldo, todos propietarios de distintas versiones de la misma camioneta. La noticia de la compra no pasó desapercibida y generó numerosos comentarios de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores, que celebraron tanto el logro material como la actitud de Wanda frente a la exposición mediática.

En un contexto donde su vida privada suele ser tema de debate público, Wanda Nara prefirió enviar un mensaje centrado en el cuidado propio y el trabajo personal, evitando confrontaciones directas y eligiendo mostrarse desde un lugar de independencia y autovaloración.

La China Suárez, Mauro Icardi y las hijas del futbolista con Wanda Nara fueron a alentar a Rufina a su partido de hockey
La China Suárez, Mauro Icardi y las hijas del futbolista con Wanda Nara fueron a alentar a Rufina a su partido de hockey
La China Suárez, Mauro Icardi y Cabré junto a Rocío Pardo viendo jugar a Rufina
La China Suárez, Mauro Icardi y Cabré junto a Rocío Pardo viendo jugar a Rufina

En la mañana del sábado, Eugenia “La China” SuárezyMauro Icardi llegaron junto a las hijas que el futbolista tiene con Wanda Nara para alentar a Rufina Cabré en su partido de hockey. A cierta distancia, también estuvieron Nicolás Cabré y su esposa Rocío Pardo. Las imágenes las difundió la periodista Paula Varela en Instagram.

En el campo, Rufina fue la protagonista. Su madre e Icardi, con las dos nenas, siguieron el partido desde las gradas, mientras que su padre y Rocío Pardo hicieron lo mismo desde otro sector de la tribuna.

Las fotos muestran a La China en el centro de las tribunas, con anteojos oscuros y bien abrigada, sentada junto a Icardi y las chicas. Una de las nenas lleva campera verde oscuro, la otra azul con capucha blanca, una a cada lado de la pareja. Una mujer con abrigo negro y gorro completa el grupo. En la primera toma, La China aparece de espaldas abrazando a una de las nenas, con una cartera de franjas rojas y verdes apoyada en el banco.

En otra imagen se ve a Nicolás Cabré con campera negra y gorra blanca, junto a Rocío Pardo, los dos de espaldas cruzando las gradas mojadas. Al fondo, las jugadoras en pleno partido. Varela acompañó las tres fotos y un video con frases como “Abrazo familiar!”, “Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido!” y “También llegó Cabré y Rocío a alentar”.

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