Los mejores memes tras el empate entre Brasil y Marruecos en el Mundial: el Ronaldinho falso y los “guiños” a Messi

Vinicius marcó el único gol de Brasil

Uno de los partidos que más prometía intensidad en la fase de grupos era el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos en la primera jornada del Grupo C del Mundial. La expectativa se centraba en la presencia de figuras como Achraf Hakimi en la defensa africana y la incógnita sobre la condición física de Neymar, quien quedó fuera de este duelo mientras se recupera, cediendo el liderazgo ofensivo a Vinícius. Fue este último quien consiguió el empate para el conjunto sudamericano después del gol inicial de Ismael Saibari.

En redes sociales, numerosos usuarios comentaron la intensidad y el nivel del encuentro, resaltando especialmente el disparo de Vinícius que significó el 1-1. Los comentarios también reflejaron cómo, en el primer tiempo, Brasil debió enfrentar a un Marruecos decidido, que aprovechó un pase filtrado para que Saibari abriera el marcador en los minutos iniciales. Las publicaciones tuvieron “guiños” a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sumado a resaltar el buen juego del cuadro africano en el primer tiempo.

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Por otra parte, la ausencia de Endrick en el equipo titular no pasó inadvertida, convirtiéndose en tema de memes y comentarios en las redes sociales. El partido también llamó la atención fuera del campo por la presencia del rapero estadounidense Travis Scott, quien fue captado en las tribunas luciendo trenzas, lentes de sol y una camiseta de Brasil. Al aparecer en una de las transmisiones, según varios usuarios señalaron en redes, los comentaristas lo confundieron con Ronaldinho, el exfutbolista brasileño.

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