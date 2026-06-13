Los errores que pueden arruinar tu recuperación después de entrenar, según un nutricionista deportivo

Saúl Sánchez remarca que la recuperación después del entrenamiento es una fase activa que influye en el bienestar y el progreso atlético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que se entiende la recuperación después del entrenamiento ha cambiado en los últimos tiempos. Los avances en la investigación científica han hecho posible perfeccionar tanto los métodos de ejercicio como los enfoques de nutrición y descanso.

Quienes practican actividad física cuentan con más herramientas para ajustar su preparación y atender aspectos que antes apenas se consideraban. Estos detalles, si se descuidan, pueden afectar el rendimiento, según destaca el artículo de la revista Men’s Health.

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La investigación científica permitió perfeccionar los métodos de ejercicio, nutrición y descanso para mejorar la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la recuperación se valora como un proceso para el bienestar y el progreso atlético. Ya no se la percibe como un simple trámite posterior al esfuerzo, sino como una fase activa de cuidado del cuerpo.

El reconocimiento de su relevancia ha llevado a que especialistas insistan en su correcta gestión. Se busca evitar errores frecuentes y aprovechar los beneficios de los nuevos conocimientos científicos aplicados al deporte.

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Recomendaciones clave de Saúl Sánchez para optimizar la recuperación muscular

El nutricionista y deportista Saúl Sánchez expone una serie de pautas prácticas pensadas para quienes no logran recuperarse tras entrenar. Entre los puntos principales, aconseja acostarse temprano para favorecer el descanso, así como consumir carbohidratos antes y después de la actividad física. Además, recomienda ducharse con agua caliente, mantener una hidratación adecuada y evitar los estiramientos justo al finalizar el ejercicio.

Saúl Sánchez aconseja la ducha caliente para aliviar el dolor muscular y desaconseja los estiramientos justo después de entrenar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas sugerencias surgen de la experiencia acumulada por Sánchez en su doble rol de especialista en nutrición y practicante de jiu-jitsu brasileño. Según explica el experto en Men’s Health, la aplicación de estas recomendaciones puede mejorar la recuperación y el desarrollo muscular. El objetivo es mejorar el bienestar general y optimizar los resultados de cada sesión de entrenamiento.

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La importancia del descanso y el sueño en la recuperación

Dormir lo suficiente es una recomendación reiterada para quienes buscan recuperarse eficazmente. Saúl Sánchez señala que quienes entrenan con frecuencia deben procurar entre 8 y 9 horas de sueño por noche, y sugiere acostarse temprano para alinearse con los ritmos circadianos.

Este hábito permite que el organismo disponga del tiempo y las condiciones necesarias para restaurar los tejidos y prepararse para el siguiente esfuerzo.

Saúl Sánchez recomienda dormir entre 8 y 9 horas y acostarse temprano para favorecer la recuperación y respetar los ritmos circadianos (iStock)

No respetar estos tiempos de descanso puede afectar negativamente el rendimiento y dificultar el progreso físico. El experto advierte que la carencia de sueño impide una recuperación completa, lo que puede traducirse en fatiga acumulada y menor capacidad de adaptación al entrenamiento.

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Nutrición e hidratación tras el ejercicio

La alimentación adecuada es clave en el proceso de recuperación. Sánchez insiste en la necesidad de incluir carbohidratos tanto antes como después del ejercicio, ya que estos nutrientes favorecen el rendimiento y una mejor restauración muscular. Evitarlos, según el especialista, suele ser contraproducente para quienes practican actividad física de forma regular.

La hidratación después del ejercicio exige reponer el 150% del peso perdido en las cuatro o cinco horas posteriores al entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación también es importante. El experto recomienda reponer 150% del peso perdido durante el entrenamiento en las siguientes cuatro o cinco horas. De no cumplir con esta pauta, la deshidratación podría convertirse en una de las causas inmediatas de caída del rendimiento.

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Duchas y estiramientos después de entrenar

En el momento posterior al ejercicio, Sánchez sugiere recurrir a la ducha caliente para aliviar el dolor muscular. Explica que este método ofrece un efecto similar al del agua fría, pero sin interferir en las adaptaciones necesarias para la ganancia de fuerza o masa muscular. La ducha fría, en cambio, puede tener un efecto adverso sobre estos procesos.

Sánchez considera que los estiramientos después del entrenamiento no aportan beneficios en ese contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los estiramientos, el nutricionista desaconseja realizarlos justo después de entrenar. Considera que, al tratarse de un ejercicio de fuerza de baja intensidad, no aporta beneficios en ese contexto. Para mejorar la flexibilidad, sugiere reservar los estiramientos estáticos o dinámicos para otras ocasiones, cuando la intensidad del entrenamiento sea mucho menor.

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