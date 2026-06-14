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Escocia le ganó 1-0 a Haití, rompió una racha de 36 años y es el líder del Grupo C en el Mundial 2026

La Tartan Army se impuso por la mínima con el gol de John McGinn y aprovechó el empate entre Brasil y Marruecos para subirse a la cima

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Mundial 2026 - Haití 0 - Escocia 1

Escocia venció 1-0 a Haití en el Estadio Boston y rompió una racha histórica de 36 años sin victorias en Mundiales. Este resultado significó adueñarse del primer lugar del Grupo C de la presente Copa del Mundo, luego de que Brasil y Marruecos empataron más temprano.

El ganador tomó la iniciativa desde el comienzo y generó la primera ocasión con un remate de Ben Doak. Poco después, el conjunto europeo insistió con un centro de Andrew Robertson y un cabezazo de Scott McTominay que se fue elevado. Por su parte, la respuesta rival llegó con dos aproximaciones y un disparo de Jean-Ricner Bellegarde, aunque la jugada no tuvo éxito frente al arco rival.

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Posteriormente, Haití mostró mayor solidez tras un avance por la banda izquierda, donde Wilson Isidor intentó cabecear un centro, aunque no logró conectar con la pelota. A pesar de ese momento favorable para el equipo caribeño, la Tartan Army retomó la presión ofensiva y estuvo cerca de marcar con un remate de McTominay que impactó en el palo.

Este aviso fue un anticipo de lo que se venía porque Escocia rompió la paridad a los 27 minutos de juego. Una combinación entre Che Adams y Doak concluyó en un buscapié de este último despejado por el arquero Johnny Placide. El rebote le cayó al volante John McGinn, quien no perdonó: controló la pelota de derecha, se acomodó para la zurda y sacó un remate con su pierna hábil que se desvió en un rival antes de meterse en el fondo de la red.

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Vale destacar que los europeos volvieron a esta cita después de 28 años y buscan lograr un hecho sin precedentes en sus ocho participaciones anteriores: pasar la primera ronda. Su última presencia había sido en Francia 1998. Además, su último triunfo en un encuentro de la Copa del Mundo había sido 2-1 a Suecia en Italia 1990.

En contraposición, Haití había obtenido una destacada clasificación a un Mundial después de su única asistencia en Alemania 1974, donde perdió los tres juegos que disputó. Sobre el final, los jugadores de esa selección reclamaron una presunta mano en el área, pero el árbitro no cobró penal y fue victoria para Escocia.

En el otro duelo de la zona, Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en uno de los partidos más atractivos de la primera fase. Los africanos se adelantaron a través de Ismael Saibari con una definición por encima de Alisson, mientras que Vinicius Júnior salió al rescate del Scratch con la anotación del empate en el primer tiempo. Ya en el complemento, ambos equipos mostraron signos de cansancio, aunque la Verdeamarela pudo ganarlo, pero no fue eficaz en la definición.

En la próxima fecha, Escocia se medirá a los marroquíes el viernes desde las 19:00 (hora argentina). En contraposición, el país caribeño tendrá la difícil tarea de enfrentarse a una Brasil necesitada ese mismo día a partir de las 21:30.

Así quedaron las posiciones del Grupo C en el Mundial 2026

El fixture del Grupo C en el Mundial 2026

PRIMERA FECHA

Brasil 1-1 Marruecos, en el Estadio New York/Nueva Jersey

Haití 0-1 Escocia, en el Estadio Boston

FECHA 2

Viernes 19 de junio - 19:00 - Escocia vs. Marruecos, en el Estadio Boston

Viernes 19 de junio - 21:30 - Brasil vs. Haití, en el Estadio Filadelfia

FECHA 3

Miércoles 24 de junio - 19:00 - Escocia vs. Brasil, en el Estadio Miami

Miércoles 24 de junio - 19:00 - Marruecos vs. Haití, en el Estadio Atlanta

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