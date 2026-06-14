Con más de 900 fojas de prueba y 186 testigos comienza el juicio por Loan: sus padres serán los primeros en declarar

Los padres de Loan Danilo Peña

La causa judicial más compleja que tramitó en la provincia de Corrientes llega a juicio este martes con más de 900 fojas de prueba, 17 imputados y una extensa lista de 186 testigos propuestos por todas las partes. Se trata del debate oral por Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela ubicada en la localidad de 9 de Julio.

El proceso oral comenzará a las 9 de la mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Según explicaron a Infobae, el lugar se definió por una cuestión logística: al tratarse de uno de los casos de mayor impacto en el país, se desplegará un estricto operativo de seguridad para resguardar tanto a los acusados como a los abogados, testigos, familiares y periodistas que asistirán a las audiencias.

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La acusación pública estará encabezada por los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes buscarán probarle a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco las dos teorías que se presentarán en este debate.

Por un lado está la hipótesis del expediente “El Naranjal”, que sostiene que los imputados Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño. Todos ellos llegan al juicio con prisión preventiva, extendida por el tribunal este viernes, a horas del inicio del proceso.

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Los 17 imputados en el caso Loan

Por el otro, está el grupo conformado por los 10 presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy. Según la acusación, ellos obstaculizaron y desviaron las diligencias judiciales fingiendo su intención de querer colaborar en la búsqueda de Loan. Los imputados de esta causa son Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

La prueba contra los 17 está acumulada en más de 900 fojas. Por la complejidad del caso, los fiscales estiman que el debate podría extenderse por largos meses. Se animan a dar un plazo estimado de al menos seis.

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La lista de testigos es igual de amplia: entre los propuestos por la acusación y los de cada defensa, el listado llega a los casi 200 nombres. Probablemente algunos sean desistidos en el transcurso del juicio dependiendo de cómo sea el desarrollo.

Las audiencias de esta semana serán el martes, el miércoles y el jueves. Los dos primeros días estarán destinados a planteos y lineamientos de cada parte. El jueves ya comenzarán las declaraciones, según está planeado.

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Así luciría Loan a sus 6 años

Los primeros testimonios que escucharán los jueces serán los de María Luisa Noguera y José Mariano Peña, madre y padre de Loan. Ese mismo día, 18 de junio, también citarán al hermano del niño, Mariano Peña.

La segunda semana, las audiencias alternarán los días. Serán miércoles y jueves. Según adelantaron a Infobae, para el 24 de junio se espera escuchar al resto de los hermanos del menor: Cristián Ramón Peña, Alfredo Maximiliano Peña, José Omar Peña, Cesar Iván Peña y Fernando Peña.

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Al día siguiente, será el turno de Camila Ayelén Macarena Peña, hija de la imputada Laudelina Peña; y la abuela de Loan, Catalina. Fue en la casa de la señora donde se lo vio al nene por última vez el pasado 13 de junio de 2024. Ese jueves también testificarán los tíos de Loan Ceferina Ignacia Noguera y Alberto Sebastián Noguera.

Cabe aclarar que el cronograma podría modificarse de acuerdo a cuánto demore cada uno en declarar y cuántas preguntas le haga cada parte.