El emotivo homenaje de Mirtha Legrand a María Rosa Fugazot: “Era una actriz maravillosa”

La histórica conductora recordó a la actriz y recordó grandes momentos de su

Mirtha Legrand dedicó un emotivo recuerdo a María Rosa Fugazot en su programa del sábado, apenas días después de que la actriz fuera hallada sin vida en su departamento de la calle Güemes al 4700, en el barrio porteño de Palermo. Tenía 83 años y dejaba atrás más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida en teatro, cine y televisión.

La noticia había conmocionado al mundo del espectáculo el 8 de junio. El personal del SAME llegó al domicilio tras un llamado que alertaba sobre una persona descompensada y confirmó el fallecimiento a las 21:41. Fugazot atravesaba un período de profunda tristeza tras la muerte de su hijo René Bertrand, ocurrida meses atrás.

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Antes de presentar a sus comensales, la Chiqui se detuvo para recordarla: “Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana”. Luego, el programa emitió un fragmento de cuando la actriz había sido invitada a su mesa.

Mirtha Legrand homenajeó a la actriz a días de su fallecimiento

En ese archivo, Mirtha le preguntaba si era hija de Fugazot. “De mi papá. De mi hermoso Roberto Fugazot”, respondió la actriz. La conductora lo recordó como “un gran autor, de tango”, a lo que Fugazot agregó: “Sí. Y murió muy joven. Tenía sesenta y nueve años y era muy jovencito”.

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Roberto Fugazot había nacido el 20 de junio de 1902 en Montevideo y falleció en Buenos Aires el 8 de agosto de 1971. Cantor, actor y compositor, fue una figura del tango rioplatense que estrenó Viejo ciego —con música de Sebastián Piana y letras de Cátulo Castillo y Homero Manzi— y compuso tangos como Barrio reo y Milonga en rojo. Montevideo le rindió homenaje años después de su muerte con una plazuela que lleva su nombre, a pocas cuadras del lugar donde nació.

En el fragmento emitido por el programa, María Rosa recordó las últimas palabras que su padre le había dicho antes de morir: “Lo más lindo de todas esas cosas hermosas que me dijo fue: ‘No te hagas problema, porque yo viví muy bien. Yo nací en Montevideo en piso de tierra y a los veintitrés años estaba cantando en París. ¿Quién me puede quitar eso? Viví, gané plata, la perdí, la volví a ganar, la volví a perder. Y no te ates nunca a nada material. Lo material te clava al piso y no te deja volar’”.

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Al cierre del fragmento, Mirtha tomó la palabra para despedirla: “Que en paz descanse. Era una actriz maravillosa. Se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo. Que en paz descanse María Rosa”.

Luego de la muerte de su suegra, la actriz no pudo contener la emoción al hablar del último tiempo de María Rosa (Video: Puro Show-Eltrece)

La muerte de Fugazot dejó un vacío profundo en el mundo del espectáculo argentino, entre ellos,Belén Giménez, viuda del hijo de Fugazot, René Bertrand, que se detuvo ante las cámaras de Puro Show de Eltrece frente a la casa fúnebre de Palermo con los ojos húmedos y la voz quebrada para despedir a una persona muy especial en su vida.

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“Era como mi mamá y para mí fue muy, muy difícil esto”, dijo Belén apenas pudo articular palabras. “Tener que despedirla ahora es un momento tristísimo porque era mi contención, era todo”. No sonó a una frase hecha: el vínculo entre las dos mujeres se había forjado en años de cuidado mutuo, de trabajo compartido y de una cercanía que fue mucho más allá del parentesco político.

Fugazot nunca pudo procesar la pérdida de su hijo. “Fue demasiado rápido lo de René y ella no pudo nunca llorarlo, nunca pudo sacar toda la tristeza que tenía adentro”, relató Belén. Después de esa partida, la actriz dejó de comer y de tomar agua, y fue su nuera quien tomó las riendas de su cuidado. “Como ella me cuidó antes, después también la cuidaba yo”, recordó. “Le decía: ‘No puede ser que no comas, no puede ser que no tomes agua...’”.

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