Jorge Blanco, el actor de Violetta, y su pareja anunciaron que perdieron su embarazo: “Somos papás de un angelito”

Jorge Blanco, el actor de Violetta, y su pareja anunciaron la pérdida de su bebé

Jorge Blanco, el actor conocido por su rol en Violetta, y su pareja Stephie Caire atraviesan uno de los momentos más dolorosos de sus vidas: la pérdida de su primer bebé, que anunciaron a través de un comunicado en sus redes sociales apenas semanas después de haber dado a conocer el embarazo.

El anuncio de la espera había llegado en abril. En aquel momento, la pareja había compartido un video en el que Jorge aparecía con una gorra azul con la palabra “DAD” y Stephie lucía una rosa con la inscripción “MOM”. En el centro de la imagen, una pequeña gorra amarilla completaba el mensaje: “MOM + DAD = ME”. Ambos sonreían y se abrazaban. En el pie de la publicación, Jorge expresó: “Ya te amamos con todo el corazón, eres el regalo más grande”, dejando en claro la felicidad y el amor que los envuelve en esta nueva etapa.

PUBLICIDAD

El video generó una avalancha de mensajes de felicitación en sus perfiles. Para quienes habían seguido la carrera de Jorge desde Violetta —la producción de Disney con la que se convirtió en referente para una generación latinoamericana—, la noticia tenía un peso particular: el actor que había crecido en pantalla estaba a punto de convertirse en padre.

Pocas horas atrás, volvieron a sus redes para comunicar la pérdida del bebé. Lo hicieron con un texto dirigido directamente a él, acompañado de dos fotografías en blanco y negro: la pareja abrazada frente al mar y un primer plano de dos manos adultas sosteniendo una mano diminuta.

PUBLICIDAD

La pareja había anunciado la llegada de su primer hijo en el mes de abril

“Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros”, escribieron. “Seguiremos aprendiendo de ti, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente”.

En el comunicado reconocieron la dificultad de comprender lo sucedido: “Es difícil entender, pero sabemos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido como tus papis”.

PUBLICIDAD

“Ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación. Te amamos infinito”, cerraron el mensaje dirigido al bebé.

La pareja no especificó las circunstancias de la pérdida ni la etapa del embarazo en que ocurrió. Al cierre del texto, Jorge y Stephie se dirigieron a su comunidad: “Gracias por todas sus muestras de cariño. En este momento también agradecemos el respeto a nuestra privacidad, nuestro espacio y nuestro proceso para sanar”.

PUBLICIDAD

El actor mexicano compartió un tierno video dando la feliz noticia (Video: Instagram)

Sobre su actividad pública, aclararon que seguirán cumpliendo con sus compromisos profesionales: “Por nuestro trabajo, estaremos presentes en eventos, y apreciaremos su comprensión si somos más reservados y no queremos hablar del tema”. La pareja decidió cerrar la sección de comentarios de la publicación que hicieron en conjunto para dar la triste noticia.

En su momento, la noticia no tardó en generar una ola de reacciones entre sus colegas y excompañeros de Violetta, quienes celebraron la llegada del primer hijo del actor con mensajes llenos de emoción y cariño.Clara Alonso, quien interpretó a la tía de Violetta en la serie de Disney, expresó: “Ay dios mío, qué notición”, dejando ver su sorpresa y alegría.

PUBLICIDAD

Por su parte, Tini Stoessel, protagonista de la ficción y figura central del universo Violetta, reaccionó con una serie de emojis de carita aguantándose las lágrimas y corazones, un gesto breve pero cargado de ternura. Cande Molfese, quien encarnaba a una de las amigas de Violetta, también sumó su apoyo: “Qué linda noticia, los quiero mucho amigos, qué lindo”.

El mensaje de felicitación se extendió a otras figuras del universo Disney: Hugo Rodríguez, histórico actor del canal y pareja de Diego Topa, escribió: “Felicidades chicos, los queremos”.

PUBLICIDAD