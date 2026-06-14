Histórico: New York Knicks remontó otro épico partido ante San Antonio Spurs y salió campeón de la NBA tras 53 años

New York Knicks se impuso como visitante y gritó campeón de la NBA (Crédito: Dustin Safranek-Imagn Images)

New York Knicks dio vuelta una desventaja de 10 puntos en el último cuarto para imponerse 94-90 a San Antonio Spurs en el AT&T Center y se consagró campeón por tercera vez de la NBA tras 53 años de sequía. Los dirigidos por Mike Brown ya habían protagonizado la mayor remontada de la historia en las finales cuando revirtieron 29 unidades de margen y se llevaron el cuarto juego de la serie al mejor de siete.

Los ganadores llegaron a esta instancia decisiva después de una gran campaña en la Temporada Regular con un balance de 53 victorias y 29 caídas. Ocuparon la tercera colocación de la Conferencia Este, por detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics.

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En las rondas eliminatorias al mejor de siete duelos, los Knicks sacaron de competencia a Atlanta Hawks con un global de 4-2, barrieron 4-0 a Philadelphia 76ers y se impusieron por el mismo marcador a Cleveland Cavaliers en las finales de Conferencia. Su superioridad continuó en el inicio de la serie contra los Spurs con victorias ajustadas por 10 puntos o menos. Sin embargo, su rival le cortó una racha de 13 triunfos seguidos en el tercer juego.

Por otro lado, el elenco de San Antonio regresó a una definición después de 12 años, cuando aún tenía a Emanuel Ginobili entre sus filas. En esa oportunidad, se coronó con un parcial de 4-1 contra Miami Heat. El hacedor de ese campeonato e histórico coach, Gregg Popovich, dejó el cargo en mayo de 2025 y, desde ese momento, asumió su mano derecha Mitch Johnson.

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Hace 19.393 días que la franquicia de New York no era campeona de la NBA (Crédito: Scott Wachter-Imagn Images)

Vale recordar que New York Knicks logró su novena final por el anillo de campeón en la NBA, aunque solo había podido coronar en 1970 y 1973. La última vez fue el 10 de mayo de 1973 contra Los Ángeles Lakers. Desde aquella última gesta, cayó en las finales de 1994 y 1999 contra Houston Rockets y San Antonio Spurs, respectivamente. Tuvieron que pasar 19.393 días para que vuelva al cetro de la liga más importante de baloncesto del mundo.

Su máxima figura es Jalen Brunson, capitán del equipo desde agosto de 2024. El base de 29 años y 1.88 de altura tuvo un promedio de 26 puntos, 3.3 en rebotes y 6.8 asistencias en la Temporada Regular. Una de sus frases más recientes da indicios sobre la mentalidad de un equipo decidido a hacer historia: “Nuestra mentalidad y nuestro enfoque son una posesión cada vez, una jugada cada vez, un cuarto cada vez”. Fue el mejor jugador de los Knicks este sábado con 45 puntos anotados en 41 minutos de juego.

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En contraposición, San Antonio Spurs había registrado una excelente temporada, que lo llevó a ser el segundo mejor de la Conferencia Oeste con 62 triunfos y 20 caídas. Solo quedó por detrás de Oklahoma City Thunder (64-18).

A diferencia de New York Knicks, nunca pudo cerrar sin derrotas cada llave de los playoffs. Su primera víctima fue Portland Trail Blazers con un marcador de 4-1, mientras que venció 4-2 a Minnesota Timberwolves. Ya en la final de Conferencia, estuvo dos veces abajo en la serie con los Thunder, pero remontó la historia en el séptimo juego con una victoria 111-103 en el Paycom Center de Oklahoma.

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De esa forma, alcanzó su octava final con un registro de cinco victorias en 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014, mientras que únicamente había caído frente al Miami Heat de LeBron James en 2013.

San Antonio perdió la segunda de siete finales de la NBA (Crédito: Dustin Safranek-Imagn Images)

Victor Wembanyama es su principal estrella. Un signo de eso fueron los 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias anotadas en el tercer juego contra New York Knicks. Sus aportes también fueron de importancia en la primera parte del año con un promedio de 25 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 asistencias por partido, según detalla ESPN.

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Hasta el momento, solo un equipo en la historia de la NBA logró revertir un 1-3 en las finales. El antecedente se remonta a 2016 con los Cleveland Cavaliers de LeBron James, que revirtieron la desventaja contra los Golden State Warriors de Stephen Curry para imponerse 4-3.