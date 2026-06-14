Los golazos de Vinicius Jr. y Saibari para el empate en Brasil-Marruecos que abrió el Grupo C del Mundial 2026

Mundial 2026 - Brasil 1 - Marruecos 1

Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en el debut del Grupo C del Mundial 2026, en un duelo muy parejo y marcado por dos grandes definiciones en el estadio MetLife.

La apertura del marcador fue a los 20 minutos. El seleccionado africano hilvanó su jugada desde el círculo central, donde Brahim Díaz, rodeado de camisetas amarillas, impuso pausa y panorama.

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Los africanos abrieron la cuenta a los 20 minutos del primer tiempo (Reuters/Jeenah Moon)

El creativo del Real Madrid dominó, alzó la cabeza y, con un pase quirúrgico, encontró el desmarque de Ismael Saibari, quien detectó el hueco y explotó a toda velocidad entre Marquinhos y Gabriel Magalhaes.

La asistencia tuvo la potencia y precisión perfecta, tanto que el delantero del PSV solo tuvo que definir ante la salida de Alisson fuera del área. La resolución no fue fácil: ejecutó de manera sutil, con un toque suave por encima del arquero que desató el festejo de la tribuna marroquí.

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El toque preciso de Saibari para el gol (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Luego de la pausa de rehidratación, Marruecos siguió imponiendo condiciones y se aproximó al arco brasileño, sin poder estirar la ventaja. Superados en el trámite, los dirigidos por Carlo Ancelotti finalmente encontraron en Vinicius Júnior la llave para romper la inercia.

El reloj marcaba los 31 minutos cuando el atacante del Real Madrid tejió una pared con Bruno Guimaraes, aceleró en profundidad sobre el costado, amagó hacia adentro ante Achraf Hakimi y soltó un derechazo seco que viajó directo al ángulo de Yassine Bono.

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Brasil llegó a la igualdad a los 31 minutos de la primera etapa (Reuters/John Sibley)

El tanto golpeó a los marroquíes y la Verdeamarela estuvo más cerca en el resto de la primera etapa y durante el tramo inicial del complemento. Pero poco a poco ese dominio se fue diluyendo y las acciones se emparejaron.

El ritmo del partido decayó en el último cuarto, probablemente por el calor que afectó tanto al Scratch como al campeón de la Copa Africana de Naciones. Lo concreto es que ninguno pudo romper el empate.

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Vinicius Júnior empató el partido con una gran jugada individual (Reuters/Vincent Carchietta)

La igualdad dejó un sabor agridulce para Marruecos, que extendió su invicto de 28 partidos: su última derrota el 10 de agosto del año pasado ante Kenia, por el Campeonato Africano de Naciones.

Aunque por otra parte, jamás logró un debut triunfal en una Copa del Mundo ni pudo superar a algún adversario sudamericano en la competencia. De hecho, el único conjunto sudamericano con el que se cruzó en el certamen fue Brasil. En 1998, la destacada ofensiva conformada por Ronaldo, Rivaldo y Bebeto anuló las ilusiones del equipo marroquí y permitió a los entonces campeones del mundo imponerse con un claro 3-0.

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El festejo de Brasil en el gol (Reuters/Vincent Carchietta)

Con este empate, Brasil y Marruecos suman su primer punto en el Grupo C, a la espera del resultado entre Haití y Escocia, que completan la primera jornada más tarde.

En la próxima fecha, la selección verdeamarela enfrentará a Haití en Philadelphia, mientras que Marruecos jugará ante Escocia en Boston. El cierre de la fase de grupos tendrá a elenco sudamericano midiéndose con su par escocés en Miami y a los africanos cruzándose con los haitianos en Atlanta.

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Un detalle que no es menor: Brasil sumaba una fila de éxitos en estrenos mundialistas desde 1982 hasta que Suiza le igualó 1-1 en el estreno de Rusia 2018. El pentacampeón, que había igualado 1-1 con Suecia en Argentina 1978, había iniciado con triunfos ante la Unión Soviética (1982), España (1982), Suecia (1990), Rusia (1994), Escocia (1998), Turquía (2002), Corea del Norte (2010) y dos veces frente a Croacia (2006 y 2014). En Qatar 2022 había sumado otra victoria con un 2-0 ante Serbia. Para ver la última caída de Brasil en el estreno Mundialista hay que remontarse hasta 1934: España se impuso 3-1.