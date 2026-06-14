Chalecos refrigerantes, la apuesta de España en el Mundial para optimizar la recuperación de sus futbolistas

La selección española incorpora chalecos refrigerantes en los entrenamientos del Mundial 2026 para combatir el calor (Europa Press)

En los campos de entrenamiento del Mundial 2026, la selección española de fútbol ha implementado un cambio visible y respaldado por la ciencia. La plantilla incorpora chalecos refrigerantes para reducir la temperatura corporal y favorecer la recuperación física bajo condiciones de calor. Esta innovación responde a la necesidad de enfrentar temperaturas elevadas y cambios de altitud en Estados Unidos, México y Canadá, donde el torneo exige el máximo rendimiento.

No se trata de una simple prenda. El chaleco está diseñado para cubrir el torso, el abdomen y la espalda, y contiene un gel especializado que se congela antes de su uso. Una vez colocado, el gel se va descongelando de forma progresiva, proporcionando un efecto refrescante en las zonas clave del cuerpo. La ropa puede reducir la temperatura corporal interna hasta en 0,5 °C y la temperatura de la piel hasta 13 °C.

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El preparador físico de la selección española, Carlos Cruz, lo explicó con claridad. “Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal y a partir de ello los ponemos para intentar que la fatiga se retarde un poquito y que luego la recuperación sea más rápida”, afirmó en un video difundido en la red social X. Es decir, el enfriamiento ayuda a que los jugadores lleguen menos fatigados al siguiente esfuerzo.

El diseño del chaleco cubre torso, abdomen y espalda, usando un gel especializado que se congela antes de su utilización

Una herramienta para entrenamientos y partidos

El uso del chaleco refrigerante no se limita al final de los entrenamientos. “Lo estamos aplicando después de los entrenamientos para ayudar a la recuperación, pero también lo podríamos aplicar antes, sobre todo, por ejemplo, cuando salgamos de calentamiento entre el calentamiento y el inicio del partido, para ayudar a reducir esa temperatura corporal y a partir de ahí poder también que el jugador se sienta más recuperado y en mejores condiciones para competir”, detalló Cruz.

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A este sistema se suman cubrebotas, que pueden colocarse encima del calzado o directamente sobre los pies y que también colaboran en el proceso de recuperación térmica. “Las botas también son un aislante, que las podemos poner o sobre las botas o descalzos y nos ayudan igual a la recuperación. La idea es ponerlas o dejarlas en el descanso dentro del vestuario para que los jugadores cuando lleguen o haya altas temperaturas, las puedan poner y puedan refrescar también y puedan disminuir esa temperatura corporal por los, por los pies”, agregó el preparador físico.

El gel se descongela de manera progresiva, generando un efecto refrescante en zonas clave del cuerpo

Evidencia científica: resultados medibles

La aplicación de chalecos refrigerantes en el fútbol profesional ya cuenta con respaldo científico. Un estudio dirigido por el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Universitat de Lleida) y publicado en la revista Sports demostró que utilizar un chaleco refrigerante durante 15 minutos tras un esfuerzo físico propio de un partido de fútbol disminuye de manera significativa la temperatura de la piel y la temperatura tympánica (medida en el oído) en jugadores activos.

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En la investigación, 47 deportistas realizaron un protocolo que simulaba una mitad de partido. Los resultados mostraron que, tras 15 minutos de enfriamiento, la temperatura de la piel fue hasta 1,4 °C más baja y la temperatura tympánica 0,95 °C menor que en quienes solo descansaron de forma pasiva. Según el equipo dirigido por Carlos Lorente-González:, “una intervención de solo 15 minutos durante el entretiempo es suficiente para disminuir de manera efectiva la temperatura interna y cutánea, lo que podría traducirse en mejor recuperación durante partidos”.

Carlos Cruz, preparador físico del equipo, destaca que la tecnología ayuda a retrasar la fatiga y acelera la recuperación

El trabajo, también resalta que este tipo de enfriamiento no interfiere en las indicaciones técnicas del entrenador y resulta más accesible que otros métodos como la inmersión en agua fría. “El uso del chaleco refrigerante durante el descanso de un partido de fútbol ofrece varias ventajas, ya que es un método rápido y sencillo que permite a los jugadores mantener la atención en las indicaciones del entrenador durante el periodo de descanso”, explicaron los expertos.

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Más allá del calor extremo: una herramienta versátil

A diferencia de investigaciones centradas en olas de calor, este ensayo se desarrolló en condiciones templadas, con temperaturas alrededor de 22 °C y humedad relativa del 30%. Así, los resultados sugieren que enfriar el cuerpo tras el ejercicio tiene efectos positivos incluso fuera de ambientes de calor extremo.

“El enfriamiento puede ayudar, incluso en temperaturas templadas, a reducir la fatiga y mejorar la recuperación muscular, aunque aún no se han medido los efectos directos sobre el rendimiento deportivo a largo plazo”, indicó el equipo científico.

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Además de los chalecos, el cuerpo técnico utiliza cubrebotas refrigerantes para disminuir la temperatura corporal por los pies

Este enfoque gana especial relevancia para selecciones que deben disputar partidos en horarios y climas variables, como ocurre en el actual Mundial, marcado por cambios de altitud y altas temperaturas en varias sedes. El cuerpo técnico de España confía en que la innovación permita a los futbolistas mantener el rendimiento físico y reducir el impacto del calor en un torneo que exige el máximo nivel.

El estudio reconoce que todavía resta comprobar el impacto directo de los chalecos refrigerantes en el rendimiento técnico y físico durante partidos oficiales. Además, la respuesta individual puede variar según la fisiología de cada persona. Por eso, los autores sugieren que la evaluación personalizada y el seguimiento en situaciones reales de competición serán claves para optimizar el uso de esta tecnología.

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