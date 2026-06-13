Salud

Caminar todos los días: qué impacto tiene realmente sobre la masa muscular

La caminata aporta beneficios para la salud, mejora la resistencia y ayuda a mantener la condición física. Sin embargo, los especialistas advierten que, para incrementar la masa y la fuerza, es necesario incorporar ejercicios que generen una mayor sobrecarga

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Caminar ganó espacio entre las actividades de bajo impacto y desplazó entrenamientos de alta intensidad por sus beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades de bajo impacto, como caminar, han ido en aumento, desplazando entrenamientos de alta intensidad como CrossFit o rutinas militares. Esto responde a los beneficios para la salud que ofrece esta práctica.

Caminar con regularidad puede aumentar la capacidad aeróbica, facilitar la reducción de grasa corporal y contribuir a la disminución de la presión arterial, especialmente en adultos que llevan un estilo de vida sedentario.

PUBLICIDAD

Una estudio de GeroScience destaca que quienes habitan en las llamadas Zonas Azules —regiones del mundo donde la longevidad es superior al promedio— suelen incorporar actividades de bajo impacto, como caminar, en su vida cotidiana. Este tipo de ejercicio es accesible para la mayoría de las personas y puede integrarse fácilmente en diferentes rutinas, complementando otras formas de entrenamiento más exigentes.

Según la publicación consultada por Women’s Health, revista de salud y bienestar, caminar representa una alternativa frente a los entrenamientos extenuantes que dominaban las tendencias años atrás.

PUBLICIDAD

Hombre con obesidad central sonriente camina por un sendero de parque con árboles y hojas secas, usando auriculares y una botella de agua.
La revisión publicada en GeroScience en 2023 vinculó las Zonas Azules con una vida cotidiana que incorpora caminatas y otras actividades de bajo impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacidad de caminar para desarrollar músculo: limitaciones y condiciones

Aunque caminar puede contribuir al desarrollo de la resistencia muscular, no es la vía más efectiva para aumentar el tamaño de los músculos. La fisióloga del ejercicio Grace Horan explica que, para lograr un crecimiento notable, el cuerpo necesita ser desafiado de manera progresiva con mayor resistencia o volumen, un principio conocido como sobrecarga progresiva.

Caminar, por sí solo, no genera el estímulo necesario para inducir la hipertrofia muscular, objetivo que se alcanza con mayor eficacia a través del entrenamiento de fuerza.

Existen contextos donde caminar puede favorecer la ganancia muscular. Estudios recientes señalan que el ejercicio aeróbico, como caminar, puede ayudar a fortalecer los músculos en adultos mayores o personas sedentarias.

Quienes no realizan actividad física frecuente pueden beneficiarse de caminatas regulares para prevenir la pérdida de masa muscular asociada a la edad, aunque la recomendación principal sigue siendo complementar con ejercicios de fuerza para obtener mejores resultados.

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
El entrenamiento de fuerza estimula mejor el crecimiento muscular que caminar, según la explicación sobre fibras de contracción rápida e hipertrofia muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué caminar no estimula el crecimiento muscular de forma eficaz

El motivo principal por el cual caminar no resulta suficiente para incrementar el músculo está en el tipo de fibras musculares que se activan durante la actividad.

Caminar moviliza principalmente fibras musculares de contracción lenta, responsables de la resistencia y la capacidad de mantener el esfuerzo en el tiempo, pero no de aumentar el tamaño muscular. Las fibras de contracción rápida, que sí participan en la hipertrofia muscular, se estimulan con esfuerzos intensos como levantar pesas, saltar o correr a máxima velocidad.

Lindsey Bomgren, entrenadora personal certificada, señala que aumentar la intensidad de las caminatas —por ejemplo, añadiendo pendientes o peso adicional— puede activar un mayor número de músculos, pero para crecer en masa muscular se requiere un esfuerzo externo superior, propio del entrenamiento de fuerza.

Aunque caminar es útil para la salud general y la prevención de pérdida muscular, su potencial para el desarrollo de músculo es limitado.

Pareja de adultos mayores sonrientes caminando por un sendero en un parque arbolado con árboles verdes a ambos lados y luz solar cálida.
Al caminar se activan cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, pantorrillas, core y zona lumbar para sostener la postura y el movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupos musculares activados al caminar

Diversos grupos musculares intervienen cada vez que una persona camina. Entre los principales se encuentran los cuádriceps, situados en la parte frontal de los muslos y responsables de extender las rodillas; los isquiotibiales, en la parte posterior, que flexionan las rodillas y ayudan a impulsar las piernas hacia atrás; y los glúteos, que estabilizan la pelvis y mueven la pierna adelante en cada paso.

Por su parte, las pantorrillas, localizadas en la parte posterior de la pierna, colaboran en el movimiento del pie y el impulso hacia adelante.

Además, los músculos del core y la zona lumbar también participan activamente para mantener la postura y proporcionar estabilidad al cuerpo durante la marcha. Esta interacción muscular permite que caminar sea un ejercicio dentro de sus posibilidades, aunque no alcance la intensidad de entrenamientos específicos de fuerza.

Hombre caucásico de mediana edad, con camiseta gris y pantalones cortos negros, camina por un sendero de tierra llevando un chaleco de peso. Fondo de árboles y montañas.
Caminar en pendientes, sumar peso, hacer HIIT y combinar la marcha con ejercicios de fuerza aumenta la intensidad y el trabajo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo potenciar el desarrollo muscular al caminar

Existen formas de incrementar la intensidad y los beneficios musculares de las caminatas. Una opción es caminar en pendientes, ya sea subiendo cuestas, escaleras o utilizando la función de inclinación en la cinta de correr, lo que demanda un mayor esfuerzo a glúteos, isquiotibiales, flexores de cadera y músculos abdominales.

Otra alternativa es incorporar peso adicional, como chalecos lastrados o pesas en tobillos y muñecas, para aumentar la carga y estimular más grupos musculares, en especial el core y la parte superior del cuerpo si se usan bastones de marcha nórdica.

También se recomienda sumar ejercicios de fuerza durante la caminata, realizando pausas cada pocos minutos para ejecutar sentadillas, zancadas, flexiones o fondos de tríceps.

El entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT), que alterna caminatas rápidas y lentas, ayuda a trabajar los músculos con mayor eficacia.

Variar el terreno —playa, caminos de tierra o superficies irregulares— fortalece los músculos y tejidos conectivos de tobillos y piernas, aportando un estímulo diferente al habitual.

Temas Relacionados

CaminarEntrenamiento de fuerzaEnvejecimiento saludableMasa MuscularEnvejecimiento SaludableEjercicio AeróbicoMúsculosMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo proteger el colágeno de la piel después de los 25 años, según dermatólogos

Los dermatólogos consultados por Women’s Health señalaron que, desde esa edad, la prioridad es frenar el deterioro de la dermis con medidas sostenidas como fotoprotección diaria, tópicos con evidencia y procedimientos seleccionados

Cómo proteger el colágeno de la piel después de los 25 años, según dermatólogos

Los errores que pueden arruinar tu recuperación después de entrenar, según un nutricionista deportivo

El especialista Saúl Sánchez explica por qué dormir bien, consumir carbohidratos, hidratarse correctamente y evitar ciertas prácticas al terminar el ejercicio puede marcar la diferencia en el rendimiento y la adaptación del organismo al entrenamiento

Los errores que pueden arruinar tu recuperación después de entrenar, según un nutricionista deportivo

Cómo puede la alimentación limpia volverse un riesgo para la salud física y mental

La obsesión por los alimentos “puros” puede derivar en restricción extrema, culpa y aislamiento social, con consecuencias serias, de acuerdo con una experta

Cómo puede la alimentación limpia volverse un riesgo para la salud física y mental

Especialistas advierten que las dietas estrictas suelen ser insostenibles y dañinas

Un enfoque con margen de maniobra en la alimentación, respaldado por evidencia científica, apunta a mejorar la composición corporal y evitar la frustración, además de reducir el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria

Especialistas advierten que las dietas estrictas suelen ser insostenibles y dañinas

La dieta MIND se afianza como una estrategia para frenar el deterioro cognitivo

Los estudios citados por TIME vinculan el patrón que combina los enfoques mediterráneo y DASH con menor inflamación y estrés oxidativo, gracias a antioxidantes, fibra y ácidos grasos clave consumidos de forma sostenida

La dieta MIND se afianza como una estrategia para frenar el deterioro cognitivo

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: se juega el segundo tiempo en los Estados Unidos

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: se juega el segundo tiempo en los Estados Unidos

Pierre Gasly explotó por el rendimiento de Alpine y lanzó una alarmante frase antes del GP de Barcelona: “Nunca me pasó en 10 años”

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ya conocen a sus rivales para el debut en la gira de césped

Luciano Ambrogi ganó el duelo argentino en Tucumán y jugará su primera final en el ATP Challenger

Recibió un brutal golpe en la cabeza, pero le cobraron falta en contra: por qué acertó el árbitro en sancionar el penal en Qatar-Suiza en el Mundial

TELESHOW

Silvina Escudero recordó cuando un exnovio arrojó el celular para que no descubriera una infidelidad: “Lo tiró del balcón”

Silvina Escudero recordó cuando un exnovio arrojó el celular para que no descubriera una infidelidad: “Lo tiró del balcón”

El verano español de Trueno y Teresa Prettel: Mate en las rocas, vinilos y atardeceres

La grave acusación de Andrea del Boca contra una de sus compañeras en Gran Hermano: “Jugó con mi salud”

Quiénes son las mujeres de los jugadores argentinos que ya están en los Estados Unidos a días del debut en el Mundial

Romina Gaetani habló sobre su denuncia por violencia de género: “Creo que se va a archivar como tantas”

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a agentes de tránsito que pedían dinero para devolver placas en El Salvador

Capturan a agentes de tránsito que pedían dinero para devolver placas en El Salvador

La sequía prevista en Guanacaste y el Valle Central amenaza con encarecer la electricidad en Costa Rica

Violencia en Haití: un grupo armado secuestró a un alto funcionario del Ministerio de Defensa

Siete víctimas mortales y 415 emergencias atendidas marcan la temporada de lluvias en Guatemala

Honduras: En Olancho y Yoro erradican más de 20 mil arbustos de hoja de coca