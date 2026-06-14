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Mirtha Legrand deslumbró con un elegante look: blusa con lunares, pollera de shantung y joyas de diamantes

En su programa, la Chiqui apostó por un conjunto en blanco y negro que se llevó todos los halagos de sus invitados

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Mirtha Legrand sorprendió con un conjunto de dos piezas (Video: El Trece/La Noche de Mirtha)

Mirtha Legrand volvió a aparecer en pantalla con uno de sus looks más cuidados de la temporada: un conjunto de dos piezas en blanco y negro firmado por Iara Alta Costura, el diseñador de su confianza, para una nueva cena de La Noche de Mirtha en eltrece.

Antes de presentar a sus comensales, la Chiqui se detuvo a mostrar el atuendo que había elegido para la noche. “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo, señores, ya soy una leyenda y la leyenda continúa”, dijo. Y agregó: “Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Están de última moda los lunares. Tengo una falda negra de shantung y blusa blanca con lunares. Qué lindo tiene que marcar bien la cinturita”.

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A diferencia de otras ocasiones, la Chiqui apostó por dos piezas separadas en lugar de su habitual vestido o traje entero. Para la parte de abajo eligió una pollera de shantung de seda natural en color negro, larga hasta el piso, con un cinturón a juego de hebilla circular que marcó la cintura y definió la silueta.

Mirtha Legrand de pie en un set de televisión, vistiendo una blusa blanca de lunares negros y una falda larga negra, sonriendo a la cámara
Mirtha Legrand posa sonriente y elegante en el set de su programa 'La Noche de Mirtha', luciendo una blusa de lunares y una falda larga negra. (Storylab)

La parte de arriba fue una blusa de satén blanca con lunares negros, una prenda que se encuentra en el último grito de la moda. La camisa tiene hombreras —sello característico de Mirtha— y los botones cuentan con detalles brillantes que anticipaban los accesorios del resto del look.

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Para las joyas, la conductora no fue discreta. Grandes anillos de diamantes y brillantes ocupaban sus dos manos, mientras que en las orejas lució aros de perlas con piedras colgantes. Una pulsera completaba el conjunto, todo en sintonía con los detalles brillantes de los botones de la blusa.

El cabello mantuvo el estilo que la acompaña desde hace años: el flequillo peinado hacia un costado y bucles que enmarcan el rostro, con un volumen cuidado que equilibra la sobriedad del conjunto.

Para el maquillaje, la conductora y su equipo optaron por tonos violetas. Un smokey eye que combinaba sombra negra con violeta resaltó sus ojos celestes, mientras que para los labios eligieron un labial nude brillante que aportó luminosidad sin restarle protagonismo a la mirada.

Mirtha Legrand sonríe, vestida con una blusa blanca de lunares negros y falda negra, posando con su mano sobre una bandeja dorada en un set de televisión
Mirtha Legrand posa sonriente en el set de su programa, "La Noche de Mirtha", luciendo un conjunto de blusa blanca con lunares negros y falda negra. (Storylab)

La mesa del sábado 13 de junio tuvo un perfil marcadamente político. Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica y una de las voces opositoras más activas frente al gobierno de Javier Milei, se sentó junto al periodista Ernesto Tenembaum, conductor de Radio con Vos y figura del periodismo político. Los completaron Nacho Otero, periodista de TN y conductor de Arriba Argentinos en eltrece, y el economista Fausto Spotorno, quien en los últimos días analizó la evolución de la inflación y los desafíos del Banco Central en materia de reservas.

El fin de semana llega en un momento especial para Mirtha Legrand. El 3 de junio pasado, cumplió 58 años desde su debut al aire, una marca sin precedentes en la televisión mundial: ningún otro programa cuenta con la misma conductora de manera ininterrumpida durante tanto tiempo.

La propia Legrand lo celebró con un video en sus redes sociales. “58 años, querida. Todo un récord en el mundo. La misma persona conduciendo”, afirmó, y agradeció tanto al público como a los equipos que la acompañaron a lo largo de las décadas. “Todo mi amor para ustedes que me han seguido tantos años, porque el público también me ha acompañado y mis equipos maravillosos”, expresó.

El ciclo nació el 3 de junio de 1968 bajo el nombre Almorzando con las estrellas, por iniciativa de Alejandro Romay, entonces director de Canal 9. La propia conductora dudó desde el inicio de su viabilidad: “Bueno, esto durará una semana, veinte días, un mes”, recordó. La respuesta del público desmintió esas dudas desde el primer momento.

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