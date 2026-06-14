“Borges siempre se lee”: qué es lo que más se vende, se busca y se traduce del gran escritor argentino

Los "Cuentos Completos" y la "Poesía completa" en la nueva edición de Sudamericana (Crédito: Librería Macondo Chivilcoy)

Jorge Luis Borges está en el centro de la constelación. No importa cuántas estrellas haya en el firmamento. El gran escritor argentino, el prócer eternamente moderno de las letras criollas, el hombre de la obra que siempre está en proceso de descubrimiento, se mantiene en la centralidad, inamovible. Hoy, que se cumplen cuarenta años de su muerte en Ginebra, Suiza, en 1986, adonde viajó para alejarse de los flashes y morir en paz —si es que tal cosa existe—, vuelve la pregunta: ¿se sigue leyendo?

Borges en el mapa del tesoro

“Borges siempre se está leyendo”, dice del otro lado del teléfono, Patricio Rago, dueño de Aristipo, librería de usados especializada en literatura, ubicada en la calle Scalabrini Ortiz de la Ciudad de Buenos Aires. “En el mundo de usados Ficciones y El Aleph salen siempre. Son libros que yo siempre compro y siempre se venden. Historia Universal de la Infamia también. Después la obra poética. Y también el libro verde, la biblia que tenemos los argentinos: las Obras Completas editadas en el 74 por Emecé“.

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Rago, que también es escritor y organizador de la FLU (Fiesta del Libro Usado) y la Francachela, dice que “hay cosas raras de Borges que salen, como la autobiografía que editó Crítica, que al igual que el libro verde ya no se reeditaron, entonces son muy joyitas”. Otro ineludible es el Borges de Adolfo Bioy Casares: “Tiene un precio astronómico, es para coleccionistas”. “Los demás textos de Borges, los ensayos o los más viejitos, salvo Fervor de Buenos Aires, no se venden tanto".

Las "Obras Completas" de Borge editadas por Emecé en 1974

Caminar por el mundo de usados es también seguir el mapa del tesoro. “Tengo lectores que buscan cosas muy específicas de Borges. Por ejemplo, uno busca ediciones de Ficciones en todos los idiomas. Después tengo uno que busca la colección La Biblioteca de Babel de la editorial Librería La Ciudad de Franco María Ricci, que Borges hizo la curaduría: son textos muy hermosos, están Kafka, Meyrink, Melville“, dice y agrega: ”Muchos vienen a buscar a Borges, les interesa leerlo".

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Ahora en la memoria de Rago aparece el Borges de Bioy: “Una vez viajé a México y había un tipo que tenía varios ejemplares nuevos. Lo contacté, le compré diez y que me los traje. Me llevé dos valijas vacías y me los traje. Y los fui vendiendo. Eso fue hace un montón de años. A veces venía un cliente que es re fanático y me preguntaba si lo tenía que sí, lo compraba y al otro día lo reponía. ‘Che, ¿lo seguís teniendo?’ ‘Sí, es el único que tengo’. Y un día se lo vendí a un lector en cuotas, le hice precio, tenía que circular".

Diplomacia literaria

Según los registros del Programa Sur, entre 2009 y 2025, Borges fue traducido a 18 idiomas: albanés, armenio, búlgaro, checo, filipino (tagalog y bikol), georgiano, hindi, holandés, húngaro, inglés, macedonio, malayo, montenegrino, portugués, serbio, sueco, tailandés, ucraniano. Entre distintas compilaciones, antologías y fragmentos, son 37 títulos en un total de 46 obras. El que más se repite es El Aleph. Los nuevos países más interesados por este clásico son Bulgaria, Macedonia, Malasia, Ucrania y Montenegro.

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“Si existiera una figura de la diplomacia literaria de la Argentina, obviamente es Borges”, dice Diego Lorenzo, director de este programa de traducciones de la Cancillería. “Es una figura icónica pero no solo para el mundo académico o desde un lugar del prestigio literario, sino también porque es infaltable en los pabellones nacionales. Esa capacidad de resumir lo argentino desde un lugar de la positividad que solamente tienen los íconos: como herramienta de diplomacia cultural es esencial y altamente valiosa”.

El "Borges" de Adolfo Bioy Casares, muy difícil de conseguir en la actualidad

El gran escritor de culto

En la ciudad de Chivilcoy, la librería Macondo tiene varios de Borges, pero los que más se venden son El Aleph y El informe de Brodie. “Tengo los que editó Sudamericana, el de poesía completa, una edición muy linda que salió hace un par de meses, pero los que siempre trato de tener son esos dos”, cuenta su librero, Maxi Gesualdi Castaño. “El Aleph, porque es el más pedido, y El informe de Brodie, porque es el que más recomiendo para quienes quieren arrancar con Borges. Pero es una opinión mía“.

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Históricamente, Borges publicó con Emecé. En el cambio de siglo, el sello se integró en el Grupo Planeta, y una década después, María Kodama, su albacea, decidió pasar la obra a Penguin Random House, que hoy edita a Borges con dos sellos: Sudamericana en Argentina y Alfaguara en el resto del mercado hispanohablante. Este año, con el aniversario de las cuatro décadas de la muerte, el grupo preparó tres tomos potentes: Poesía Completa, los Cuentos Completos y los Ensayos Completos.

“Estas ediciones nuevas se reponen rápido”, cuenta el librero de Macondo. Se refiere a los tres tomos completos. “Los años anteriores no era tan fácil reponer, no siempre estaban disponibles, pero este año, desde que salieron estas ediciones, sí”, y cuenta que “lo que más se vende son los cuentos”. Borges no es lo más vendido de su librería, pero con una frecuencia muy precisa, alguien entra y pronuncia su nombre. “Preguntan más de lo que compran”, aclara. “Sigue siendo el gran escritor de culto”, asegura.

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Histórica edición de "El Aleph" en una muestra del año pasado en la Biblioteca Nacional

Fascinación y timidez

“Los que nunca lo leyeron, el acercamiento es como con timidez. También están los que lo compran para regalo: siempre hay algún borgeano que lo compra para regalar”, agrega Gesualdi Castaño. “Algo que me sigue pasando es que tengo varios clientes que siguen resistentes a leerlo”. ¿Cuál es el motivo? “Su relación con la última dictadura, principalmente. Se niegan a leerlo. Gente grande en general. Cuando uno lo nombra por algo, te dice: ‘No, no, a Borges no lo voy a leer jamás’. Me sigue pasando eso”, agrega.

“Es el único autor argentino, quizás el más prestigioso, que nos vincula con las minorías lectoras intensas del mundo. Atraviesa todos los campos lectores de minoría intensa y ultra literaria del mundo. Es el único que ha perforado fronteras”, agrega Lorenzo, que lleva catorce años en el Programa Sur y lo coordina hace doce. Patricio Rago tiene una sensación similar. Mientras atiende clientes que entran y salen de su librería, asegura que “Borges genera esa locura. Es fascinante e inagotable. Realmente es increíble”.

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