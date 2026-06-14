Daniela Celis mostró la tierna manera en la que sus hijas se preparan para vivir el debut de Argentina

Daniela Celis mostró la emoción de sus hijas de cara al debut de Argentina en el Mundial

Lejos de las internas familiares, las indirectas o los cruces con su expareja, Daniela Celis se mantiene enfocada en lo más importante de su vida: sus hijas. A través de sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano mostró cómo pasó el fin de semana junto a sus pequeñas y compartió con sus millones de seguidores cómo las niñas se preparan para el debut de Argentina en el Mundial.

“¿Quién se prepara para su primer Mundial?”, escribió la joven junto al video para describir la situación que vivían sus hijas. En el clip se observa a las niñas sosteniendo una bandera celeste y blanca, cada una sosteniendo un extremo del manto sagrado. “Vamos, vamos Argentina. ¿Quién se prepara para su primer Mundial?”, dice en voz alta la joven, mientras las pequeñas intentan quitarse la bandera de la cabeza. En ese mismo instante se escucha decir a las hijas: “Yo”.

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Al ver el entusiasmo de las niñas, Celis les preguntó cómo se alienta a la Selección, sin embargo, al ver que las pequeñas no respondían, ella misma entonó: “Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar”. Mientras tanto, una de las chicas seguían ondeando la bandera con toda su energía. Días atrás, Celis tuvo que enfrentar un tenso momento cuando decidió responder a las críticas recibidas en el último mes tras confirmar su relación con Nick Sícaro, participante de Gran Hermano Generación Dorada. Dicho momento se dio en medio de la tensión familiar derivada del conflicto entre su madre y Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas. Su respuesta se organizó en tres etapas: primero recurrió a la música, luego mostró datos y finalmente compartió un mensaje escrito.

Daniela Celis compartió en redes sociales cómo sus hijas se preparan para el debut de Argentina en el Mundia

El primer mensaje fue indirecto pero elocuente. La modelo subió una foto con “Fanático”, la canción de Lali, y el fragmento elegido no dejó margen para el fragmento del tema que eligió la influencer para marcar el tono de su manesaje: “Viene a buscarme, se come mis sobras. Lo tengo encima, parece mi sombra. Na-na, na-na-na-na-na. Es mi fanático, me vuelve loca. Toda la noche me sueña y se toca. Na-na, na-na-na-na-na.”

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El segundo movimiento fue más contundente. Daniela compartió las métricas de su panel profesional de Instagram con un título que no dejaba lugar a dudas: “Para los que dicen que me va mal.” Las cifras hablaron por sí solas: 109,1 millones de visualizaciones en los últimos 30 días. Sus tres reels más vistos acumularon 5.047.163, 3.157.976 y 3.151.193 reproducciones. Las historias de la última semana sumaron 1.562.042, 1.075.167 y 1.035.109 vistas. El remate fue una dedicatoria a sus detractores, con una frase entre comillas tomada de la misma canción de Lali: “Se lo dedico a mis hatear que ‘ahora tengo más que nunca’.”

La exparticipante de Gran Hermano respondió a la tajante publicación de su expareja, la cual generó una interna en su familia

Pero el golpe más fuerte llegó con el texto que publicó a continuación. Arrancó reconociendo la situación sin rodeos: “Realmente, soy consiente de todo el odio que se generó a mi persona este último mes, pero solo tengo palabras de agradecimiento”. Y continuó: “Con la mano en el corazón, tengo la conciencia tranquila, que yo dí todo de mí para TODOS siempre”.

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La defensa de sus decisiones personales ocupó el centro del texto. “Estoy orgullosa también de tomar las decisiones que tomo, y que la ‘PRESIÓN SOCIAL’ no me lleve hacer cosas que no quiero, o que no me hacen feliz”, escribió. Y siguió: “Soy fiel a mi misma, a lo que siento en el momento. Sé que me puedo equivocar pero elijo vivir”.

El tono fue subiendo a medida que avanzaba el texto. “Soy partidaria, que la vida es una sola. No sabes que va a pasar mañana. Y jamás pero jamás te quedes con las ganas de hacer algo por lo que digan los demás. JAMÁS”, escribió en mayúsculas. Y agregó: “¿A lo sumo? Y Sale mal, y que es lo peor? Una enseñanza nueva para vos. Lo que no mata fortalece. Y las ganas te las sacas. ELEGÍ VIVIR Y DEJAR VIVIR.”

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Daniela Celis afirmó que toma decisiones personales sin ceder a la presión social y defendió su derecho a vivir como quiere

El tramo final del texto fue el más personal. Daniela puso el foco en su rol de madre y trabajadora: “EN QUÉ MOMENTO PASAMOS A CASTIGAR A UNA MUJER QUE LABURA TODOS LOS DÍAS, QUE ES MAMÁ Y SE PERMITE SER FELIZ? (vivo con mis hijas, duermo todas las noches con ellas, solas, paso las mañanas, les hago el almuerzo, Pasamos la tarde, me cambio y me voy a trabajar. Y a veces gracias a Dios trabajo doble turno) ¿En qué momento se volvió un castigo y no un aplauso? Solo por querer una mejor vida para mis hijas, por trabajar de lo que amo y por permitirme también vivir”.

Cerró el posteo con un mensaje dirigido a quienes la acompañaron durante el vendaval de críticas: “GRACIAS A LA GENTE QUE BANCA Y A LAS MUJERES QUE ME ESCRIBEN SINTIÉNDOSE IDENTIFICADAS. Los amo y vamos reinas, la vida es una!”.

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