Lo maniataron, le robaron las llaves de la casa y le desvalijaron la casa en un brutal asalto en Córdoba

Los delincuentes escaparon en una Chevrolet S10 tras desvalijar una casa en Córdoba (Fuente: ElDoce.tv)

Un productor agropecuario de Colonia Tirolesa, Córdoba sufrió un asalto comando este viernes por la noche en su casa: cuatro delincuentes armados y encapuchados lo golpearon, lo ataron con cables, lo retuvieron unos 30 minutos y escaparon en su camioneta con pertenencias y herramientas. Además, lo amenazaron con sacar un préstamo a su nombre, accediendo a todas sus cuentas bancarias mediante el celular.

El ataque ocurrió en una vivienda sobre la ruta A74, a la altura del kilómetro 16. El hombre contó en diálogo con ElDoce.tv que regresaba de trabajar y que, tras pasar por una verdulería, fue sorprendido por la espalda al descender del vehículo. “Cuando bajé de la camioneta me vine de boca. Pensé que me había mareado o algo, pero cuando me quise levantar sentí que tenía a uno atrás con el arma. Me dijo: ‘Vos ya sabés qué es esto, así que no hagas nada’”, relató el productor agropecuario.

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Según su testimonio, al menos tres de los asaltantes estaban armados y llevaban pasamontañas. Dijo que uno le dio un culatazo en la cabeza, lo obligaron a quedarse boca abajo mientras le quitaron las llaves de su Chevrolet S10 y de su casa, donde ingresaron. Una vez adentro, le sacaron el celular, revisaron sus cuentas y lo forzaron a transferir $400.000.

También afirmó que lo ataron de manos y pies con cables, mientras uno lo custodiaba con un arma y los demás recorrían la vivienda en busca de objetos de valor. “Estaba medio nervioso. Me decía que me conocía, que no me hiciera el vivo porque sabía quiénes eran mi madre y mi padre”, aseguró.

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“Me dejaron vacío. Se llevaron mercadería, herramientas de trabajo, un televisor, mi anillo de bodas y un montón de cosas más”, lamentó la víctima. La tensión aumentó cuando los asaltantes hallaron un viejo revólver de juguete, interpretando de inmediato que se trataba de un arma real hasta que el hombre aclaró de qué se trataba.

“Me dijeron: ‘¿No que no tenías armas?’. Les expliqué que era un revolver cebita, un juguete, y que no estaba cargado. Entonces me mostraron una de las pistolas que tenían y me dijeron: ‘Este no está cargado, pero acordate que esta sí’”, relató según ElDoce.tv.

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Antes de huir, los atacantes cargaron los objetos robados en la camioneta y se fueron en la camioneta Chevrolet S10. Cuando el hombre pudo desatarse, corrió hasta la casa de un familiar para pedir ayuda y realizar la denuncia. Tras el brutal asalto, la víctima contó que usaba el vehículo para trabajar y por eso es lo que más quiere recuperar. “Ahí también estaban muchas de mis herramientas que ya voy a ver como hago pero la camioneta es lo que más de duele”, comentó.

El episodio de Colonia Tirolesa se da en un contexto de preocupación creciente por la inseguridad, que también afecta a zonas urbanas de Córdoba. El pasado 8 de junio, la Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de robar en una vivienda del centro de la ciudad, donde residía una persona mayor con deterioro cognitivo.

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El intruso aprovechó que el residente dormía en un sillón del salón para sustraer distintos objetos sin que llegara a percatarse. Tras analizar las grabaciones, los agentes identificaron al sospechoso, que tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio de características similares.

La hija de la víctima, cuidadora de su padre, fue quien advirtió el hecho en tiempo real a través de una aplicación de videovigilancia y alertó a la policía. Las imágenes permitieron identificar al sospechoso, quien tenía antecedentes por delitos similares. Finalmente, el hombre fue arrestado y quedó a disposición judicial.

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