Por qué un medicamento para tratar la disfunción eréctil podría reducir el deterioro cognitivo vinculado al Alzheimer, según expertos

Las investigaciones de la Universidad de Exeter y Cleveland Clinic destacan el potencial del Viagra, o sildenafilo, en la prevención del Alzheimer según nuevos estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio internacional volvió a sacudir al mundo científico al ubicar a Viagra (sildenafilo) y Alzheimer en una relación inesperada: la famosa pastilla azul, utilizada globalmente para la disfunción eréctil, podría ser clave en la prevención de la enfermedad neurodegenerativa más temida.

Investigaciones lideradas por la Universidad de Exeter y Cleveland Clinic revelan que el medicamento, lejos de su uso tradicional, podría reducir de manera significativa el riesgo de desarrollar Alzheimer, abriendo un horizonte de esperanza en la lucha contra un padecimiento que afecta a millones.

Tres fármacos bajo la lupa: el foco en el viagra

La Universidad de Exeter coordinó un panel internacional de 21 especialistas que evaluó el potencial de 80 medicamentos ya aprobados, identificando solo tres como prioritarios para futuras investigaciones en prevención o tratamiento del Alzheimer: la vacuna contra el herpes zóster (Zostavax), el sildenafilo y el riluzol.

Aunque la vacuna presentó la señal más fuerte, el sildenafilo generó especial interés tras asociarse, según datos analizados por la Cleveland Clinic, con una reducción del riesgo de Alzheimer entre el 30% y el 54% en millones de registros médicos de Estados Unidos.

El sildenafilo, uno de los tres fármacos seleccionados entre 80 analizables, se asoció con una disminución del riesgo de Alzheimer de entre un 30% y un 54% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Feixiong Cheng, de la Cleveland Clinic, explicó que el sildenafilo podría proteger las células nerviosas y reducir la acumulación de la proteína tau en el cerebro, un marcador clave de la enfermedad.

Además, el medicamento favorece la circulación sanguínea cerebral y ayuda a disminuir la inflamación, factores que, según el especialista, se vinculan con mayor protección ante el deterioro neuronal. Estos efectos se observaron en modelos animales, donde se registró una mejoría en la memoria y el pensamiento.

Reutilización de fármacos: una vía para acelerar tratamientos

La estrategia de reutilizar medicamentos existentes se perfila como una alternativa frente a los altos índices de fracaso en el desarrollo de nuevos fármacos para el Alzheimer, destacaron los expertos.

De acuerdo con la Universidad de Exeter, este enfoque permitiría acortar los plazos hacia tratamientos efectivos, aportando mayor seguridad y accesibilidad. “La reutilización de medicamentos es una parte vital de esa combinación, ya que nos ayuda a convertir los medicamentos de hoy para una enfermedad en el tratamiento de mañana para otra”, indicó la doctora Anne Corbett, profesora de Investigación sobre Demencia en la Universidad de Exeter.

La vacuna contra el herpes zóster, otro medicamento prioritario, logró reducir el riesgo de demencia cerca del 16%, resaltando su perfil de seguridad y fácil administración (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, la vacuna contra el herpes zóster se asoció con una reducción cercana al 16% en el riesgo de desarrollar demencia, mientras que el riluzol, un fármaco utilizado para la enfermedad de la neurona motora, también fue incluido entre los principales candidatos para estudios clínicos futuros.

Resultados preliminares y advertencias de los expertos

Los análisis estadísticos de la Cleveland Clinic incluyeron millones de personas tratadas con viagra, y sus registros permitieron identificar una disminución significativa del riesgo de Alzheimer entre quienes recibieron el medicamento en comparación con quienes no lo hicieron.

También se observó un posible beneficio en mujeres tratadas con sildenafilo por hipertensión pulmonar, aunque la cantidad de casos estudiados fue limitada y los expertos insisten en que estos datos deben interpretarse con cautela. Por su parte, la vacuna contra el herpes zóster destaca por su historial de seguridad y facilidad de aplicación, lo que refuerza su atractivo como estrategia preventiva.

La Universidad de Exeter planea iniciar ensayos clínicos en los próximos años, priorizando también el seguimiento online de voluntarios para acelerar la investigación sobre Alzheimer y sildenafilo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Corbett insistió en la importancia de estos ensayos para valorar el verdadero alcance del tratamiento, mientras que el doctor Cheng señaló la necesidad de continuar investigando la dosis, la frecuencia y la identificación de los pacientes que podrían beneficiarse del medicamento.

La búsqueda de terapias más efectivas para la demencia, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, es urgente ante la falta de una cura. La Universidad de Exeter prevé el inicio de ensayos clínicos en los próximos años y valora el seguimiento online de voluntarios para facilitar la investigación.

Según la Sociedad de Alzheimer, la reutilización de fármacos representa una de las fronteras más prometedoras en la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas, como lo demuestra la evolución del uso de la aspirina.