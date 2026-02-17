Ciencia

La enfermedad de Alzheimer afecta distinto a hombres y mujeres: encontraron evidencia en marcadores sanguíneos

Un reciente estudio difundido por el cardiólogo Eric Topol reveló que ellas presentan niveles más altos del p-tau217, lo que permitiría inferir la presencia de depósitos de placa en el cerebro. Qué implica el hallazgo para mejorar la detección temprana

Las pruebas sanguíneas con biomarcadores
Las pruebas sanguíneas con biomarcadores como p-tau217 permiten detectar el Alzheimer antes de los síntomas clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recientes avances en el diagnóstico del Alzheimer a través de biomarcadores sanguíneos consolidan una nueva etapa en el diagnóstico temprano y la medicina personalizada.

Un estudio publicado en JAMA Neurology respalda el potencial clínico de la proteína p-tau217 como análisis de referencia. Además, destaca la importancia de ajustar los parámetros según el perfil biológico y el sexo del paciente para mejorar la precisión diagnóstica.

El cardiólogo Eric Topol, referente internacional en medicina traslacional, subrayó en su cuenta oficial de X que “p-tau217 es un análisis de sangre innovador para el riesgo de desarrollar Alzheimer”.

Topol remarcó: “Es importante saber que existen diferencias de género para este biomarcador: las mujeres presentan valores basales más altos y un mayor depósito de tau”.

Las mujeres presentan niveles más
Las mujeres presentan niveles más altos de p-tau217 en sangre, lo que influye en la progresión y el diagnóstico del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer afecta actualmente a más de 57 millones de personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esa cifra se elevará a 139 millones para 2050, lo que acentúa la urgencia de contar con herramientas de detección precoz. La enfermedad supone entre el 60% y el 70% de todas las demencias, posicionando las pruebas sanguíneas como un posible punto de inflexión en la reducción de procedimientos invasivos y el acceso a una detección más universal.

Señales del Alzheimer: el biomarcador p-tau217

El desarrollo de análisis en sangre enfocado en el biomarcador p-tau217, una proteína fosforilada, permite detectar alteraciones cerebrales propias del Alzheimer antes de la aparición de síntomas.

Así lo indican los expertos Henrik Zetterberg (Universidad de Gothenburg) y Barbara Bendlin (Universidad de Wisconsin-Madison). “Múltiples estudios sugieren que el biomarcador más prometedor para el Alzheimer es la p-tau217 plasmática, que captura aspectos de la enfermedad relacionados y proporciona información sobre una respuesta neuronal que predice la neurodegeneración”, señalaron ambos investigadores.

Las mujeres con los mismos
Las mujeres con los mismos niveles de p-tau217 que los hombres presentan mayor acumulación cerebral de tau (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Pasqual Maragall describe que los biomarcadores son indicadores biológicos que permiten medir procesos fisiológicos normales, condiciones patológicas o respuestas a tratamientos. En el contexto del Alzheimer, estos marcadores hacen posible identificar la enfermedad mucho antes de los síntomas y seguir tanto su progreso como la eficacia de nuevas terapias.

El estudio en JAMA Neurology, con Gillian T. Coughlan al frente del equipo de Harvard, documentó que las mujeres presentan niveles significativamente más altos de p-tau217 plasmática ante igual acumulación de amiloide-β que los hombres.

También se observó que, con los mismos niveles de este biomarcador, las mujeres experimentan una mayor acumulación cerebral de tau y tienden a evolucionar hacia un deterioro cognitivo más rápido.

Estos resultados apuntan a diferencias biológicas en el desarrollo y progresión del Alzheimer según el sexo.

Estos hallazgos refuerzan la urgencia de incorporar el sexo como variable clave para interpretar correctamente los resultados de biomarcadores y para diseñar estrategias terapéuticas diferenciadas. El estudio informó interacciones estadísticas relevantes en varias regiones cerebrales según el sexo, aumentando la consistencia en la aplicación de medicina personalizada en la enfermedad.

El ajuste de los parámetros analíticos en sangre representa un avance fundamental. Investigaciones recientes, que incluyeron más de 2.500 muestras clínicas procedentes de Corea del Sur y otras plataformas internacionales, han evaluado diferentes métodos de personalización diagnóstica. Adaptar el umbral diagnóstico de p-tau217 a características específicas, como insuficiencia renal, anemia u obesidad, elevó la precisión desde 0,65 hasta 0,83 en determinados subgrupos, reduciendo la necesidad de estudios invasivos y optimizando la relación costo-efectividad.

El enfoque de “doble corte”, que establece una zona gris o área de indeterminación diagnóstica, resultó especialmente útil en el grupo con obesidad, al facilitar la discriminación diagnóstica. Sin embargo, esta metodología puede aumentar la solicitud de estudios confirmatorios, lo que implica que la interpretación clínica global continúa siendo esencial, tal como detallan los autores del trabajo.

Diferenciar variantes de la proteína
Diferenciar variantes de la proteína tau perfecciona la detección temprana y favorece la medicina personalizada- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los desarrollos centrados en la p-tau217 significan un paso adelante, la comunidad científica reconoce la necesidad de validar los resultados en etapas y poblaciones diversas.

Hasta el momento, gran parte de las investigaciones se han enfocado en subgrupos muy particulares o en variantes genéticas tempranas de la enfermedad. Según la Fundación Pasqual Maragall, la incorporación de nuevos biomarcadores a la práctica clínica sólo será viable tras confirmar su fiabilidad a lo largo del tiempo y en cohortes amplias y heterogéneas.

El horizonte se amplía con la búsqueda de nuevos biomarcadores. El grupo de Tomás R. Guilarte en la Universidad Internacional de Florida (FIU) identificó la proteína TSPO como un posible indicador de neuroinflamación temprana en el Alzheimer.

No todas las personas con
No todas las personas con alteraciones en biomarcadores desarrollarán clínicamente el Alzheimer, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones en modelos animales y en tejido humano post mortem muestran que la elevación precoz de TSPO puede ser un signo anticipado especialmente en regiones cerebrales asociadas a la memoria.

Tanto la Academia como la Fundación Pasqual Maragall alertan de que no todos quienes presentan alteraciones en biomarcadores llegarán a desarrollar clínicamente el Alzheimer. Por ello, destacan la necesidad de interpretar los resultados en conjunto y acompañarlos de pruebas complementarias. Además de los análisis en sangre, el uso de técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones (PET) ha permitido visualizar tanto la progresión de placas amiloides como la activación glial, ampliando el horizonte diagnóstico.

El diseño de biomarcadores para diferentes variantes de la proteína tau responde al reto que implica la variabilidad individual. Diferenciar estos subtipos permitirá perfeccionar la detección temprana y acercar la medicina personalizada a la práctica habitual. Según los especialistas, la integración de estas herramientas promete transformar la prevención, la intervención en etapas iniciales y la selección de tratamientos más dirigidos.

Alzheimer p-tau217 Diagnóstico Temprano Medicina Personalizada Demencia Biomarcadores

