Cuáles son las 6 claves para superar el miedo al fracaso y cómo fortalecer la confianza, según una experta

El podcast se centra en herramientas y ejercicios prácticos destinados a superar bloqueos mentales y alcanzar objetivos vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el podcast Tengo un Plan, Maite Issa, experta en autoconocimiento y desarrollo personal, compartió herramientas prácticas y preguntas poderosas que ayudan a identificar y superar las creencias limitantes.

Durante la charla, Issa subrayó que muchas personas sienten que no saben lo que quieren en la vida, aunque en realidad esa confusión es generada por el propio cerebro como mecanismo de autoprotección.

Según la experta, el cerebro tiende a abrumar y a evitar los riesgos, impidiendo así que las personas avancen hacia sus objetivos reales.

El bloqueo ante el miedo al fracaso

A modo de ejemplo, Issa relató el caso de una amiga que, tras convertirse en madre, se enfrenta a una multitud de ideas de negocio pero se siente bloqueada ante las dudas y el miedo al fracaso. “Cada vez que estás escribiendo algo, como una idea de lo que te gustaría crear, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?”, explicó sobre el diálogo con su amiga.

El miedo al fracaso y las dudas sobre la viabilidad frenan el impulso creativo en potenciales emprendedores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tiempo que agregó que suelen aparecer pensamientos como: “Esto no sé cómo va a facturar, esto no me va a hacer dinero, esto no es posible, se van a reír de mí”. Esto genera parálisis interna.

Frente a esta situación, Issa propuso una pregunta clave: “Si supiera con certeza que no puedo fracasar y si me diera completamente igual la opinión de los demás, ¿qué crearía mañana?”. Además, resaltó la importancia de “empezar a jugar como cuando éramos niños y que no tenías límites y quitamos este elemento de protección y de miedo”.

Seis claves para enfrentar el miedo al fracaso y fortalecer la confianza, según Maite Issa:

Reconocer que el cerebro utiliza el miedo como mecanismo de autoprotección ante la incertidumbre Observar patrones y cuestionar las creencias limitantes que determinan la realidad personal Formular preguntas poderosas que abran posibilidades, como imaginar un escenario sin miedo al juicio ni al error Cultivar la autocompasión y cuidar al propio niño interior frente al autojuicio Utilizar la visualización positiva y crear una identidad alternativa que impulse a la acción Valorar el proceso de aprendizaje y aceptar la mediocridad inicial como parte del crecimiento personal

El impacto de las creencias subconscientes

Escribir los pensamientos tras experiencias negativas ayuda a descifrar los mensajes del subconsciente y mejorar el autoconcepto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta también analizó el impacto de las creencias subconscientes en la vida cotidiana. “El 95 % de lo que creo en mi vida está creado por mi subconsciente”, detalló en Tengo un Plan.

Para identificar estas creencias, es fundamental observar los patrones que se repiten en la propia experiencia: “¿Qué he creado en mi vida, cómo está la materia, cuánto dinero tengo en la cuenta bancaria, cuáles son los patrones que he repetido?”. E invitó a preguntarse: “Alguien que ha creado la realidad que estoy viviendo ahora, ¿qué creencias tiene que tener?”.

Issa sugirió escribir los pensamientos que surgen ante patrones negativos, como relaciones repetidamente marcadas por la infidelidad: “Pues que todas las mujeres o todos los hombres engañan. Tal vez que es peligroso estar en pareja porque voy a perder mi libertad. Que no valgo, no merezco amor como soy”.

Comparó el funcionamiento mental con una computadora: “Nuestro cerebro es una computadora y las creencias son programas. En función de los programas que tienes en la computadora, vas a poder hacer algo o lo otro. Pero el problema es que las creencias limitantes son virus”.

El juicio externo y la autocompasión

El juicio externo se presenta como el mayor miedo enfrentado por quienes buscan cambios en su vida profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio externo se abordó como uno de los miedos más extendidos. “El juicio externo es el mayor miedo que tenemos”, sostuvo Issa en el podcast. Recordó su propia experiencia al dejar una carrera en el sector corporativo y comenzar a dar clases de yoga. “Yo dentro me estaba muriendo de la vergüenza”, admitió, especialmente al enfrentarse a la crítica o burla de antiguos compañeros.

Para Issa, detrás de las emociones negativas está el sistema de creencias personales. “Quitarse ese miedo solo es posible si se profundiza en cuál es la creencia que hay detrás: ¿qué creo que voy a perder si las personas me juzgan? ¿Qué es lo peor que puede pasar?“. Propuso cambiar el foco: “¿Me voy a frenar porque a otros les parece divertido lo que hago ahora, o voy a poner mi foco en todas las personas a las que puedo ayudar?”.

En relación con la confianza personal, Issa indicó: “La primera pirámide de la autoestima es la autocompasión. Empieza por qué es lo que puedo darme como amor”. Asimismo, enfatizó la importancia de mirarse con empatía, como si se estuviera cuidando al propio niño interior. “Recuerda, cuando tú te estás haciendo pequeño, no eres tú, no eres el tú de 24 años, de 25 años, es el tú de 8 años”, señaló.

Técnicas para fortalecer la confianza

La mentalidad de crecimiento es clave para transformar la percepción del fracaso y convertir la frustración en oportunidad de aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como técnicas para fortalecer la autoestima, Issa recomendó trabajar la visualización y la creación de una identidad alternativa o “avatar”. “Puede que tenga un miedo tremendo, por ejemplo, a hablar en público. Si tú repites una y otra vez en tu mente esa presentación, como si estuvieras delante de las personas con las que tienes que hablar, y estás imaginando que está yendo fantástico, que está yendo genial, tu cerebro poquito a poco va a bajar las alarmas”, explicó en Tengo un Plan.

Además, defendió la importancia de “permitirse ser principiante” y aceptar “ser mediocres al aprender algo nuevo”. “Algo que para mí me ha cambiado la vida es que me encanta pintar y se me da fatal. O sea, tengo cero fibra artística, pero me encanta”, confesó Issa. Según ella, ”lo importante es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento quiere decir que me puedo sentir fatal ahora y odiar lo que estoy haciendo, pero esto es prueba de que estoy aprendiendo algo nuevo”.

Entre los ejercicios prácticos, propuso buscar una afición en la que la persona no sea especialmente buena, con el fin de aprender a mejorar poco a poco y celebrar el esfuerzo, no solo el resultado final. “En vez de imaginar ya lanzar mi empresa y hacer todo de repente, ¿qué hobby puedes empezar a tener, aunque se te dé mal, que estés entrenando tu cerebro a aprender poco a poco, a mejorar poco a poco y premiarte por ello, en vez de querer ser perfecto desde el inicio?”, sugirió en el cierre de Tengo un Plan.