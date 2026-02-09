Una caminata ligera tras la comida favorece la comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro

Una caminata suave puede influir más de lo pensado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar después de comer es una práctica extendida, pero investigaciones recientes evidencian que incluso una caminata suave puede influir de manera positiva en el control de azúcar en sangre y en la comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro.

Expertos como Loretta DiPietro, de la Universidad George Washington, y Gerald Shulman, de la Universidad de Yale, citados por National Geographic, coinciden en que este hábito puede favorecer la salud metabólica. Además, facilita la digestión y modula el bienestar tras las comidas.

Tras ingerir alimentos, el organismo entra en la fase de “reposo y digestión”. En ese momento, el eje intestino-cerebro se activa: ambos intercambian señales que regulan procesos digestivos, estados de ánimo y niveles de estrés.

Durante este periodo, los nutrientes se descomponen y se liberan en el torrente sanguíneo. Según el medio citado, este momento representa una ventana clave en la que el movimiento físico tras la comida puede modificar la forma en que el cuerpo procesa los alimentos y el cerebro responde a ellos.

El eje intestino-cerebro es una red de señales que une la digestión con el estado emocional y el estrés. La revista destaca que, además de regular la saciedad, influye en la manera en que gestionamos las emociones después de comer.

El nervio vago figura como puente esencial entre lo que se ingiere y las reacciones del cuerpo y la mente. Moverse suavemente después de una comida activa procesos que superan la digestión.

Según DiPietro, la contracción muscular absorbe el azúcar de la sangre directamente en las células, sin depender de la insulina. Este mecanismo resulta útil para adultos mayores, personas con resistencia a la insulina y quienes consumen cenas copiosas.

“El ejercicio esquiva los defectos en la señalización de la insulina; abre la puerta para que la glucosa entre en las células incluso en personas con resistencia a la insulina”, señaló el profesor Shulman a National Geographic.

De este modo, una caminata tras la comida ayuda a reducir los picos de glucosa en sangre, a disminuir el esfuerzo del páncreas y a proteger la armazón metabólica, además de reducir el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La actividad ligera realizada tras comer también incrementa la irrigación sanguínea en los órganos digestivos y refuerza la interocepción, es decir, la capacidad cerebral de percibir los cambios internos del cuerpo.

Como indican los estudios recopilados por el medio citado, este vínculo entre movimiento y percepción interna contribuye a gestionar mejor el bienestar general después de comer.

No es imprescindible esperar ni hacer un esfuerzo intenso. DiPietro aconseja iniciar el movimiento en torno a media hora después de la comida, aunque subraya que los beneficios empiezan desde que la persona se pone en marcha.

Shulman respalda esta visión: cualquier movimiento ligero –caminar, subir escaleras o desplazarse dentro de casa– produce mejoras en la sensibilidad a la insulina.

Las investigaciones indican que entre 10 y 15 minutos de paseo suave tras comer bastan para reducir los picos de glucosa. De hecho, un estudio de 2025 demostró que una caminata breve justo después de la comida controla el azúcar en sangre tanto como una más larga realizada posteriormente.

Los grupos que más se benefician incluyen, además de quienes presentan resistencia a la insulina, a adultos mayores y a la población interesada en preservar la salud metabólica a lo largo de la vida.

La repetición diaria de este hábito es clave para lograr efectos sostenidos, como remarca DiPietro en National Geographic. Sin embargo, caminar después de comer no sustituye tratamientos médicos ni ofrece resultados instantáneos o milagrosos.

National Geographic enfatiza que se trata de una práctica complementaria dentro de un estilo de vida activo, no de una cura rápida para problemas metabólicos complejos.

La constancia y la sencillez marcan la diferencia: incluir a diario una caminata ligera tras comer permite aprovechar una ventaja evolutiva inherente al ser humano. Así lo sostienen los expertos entrevistados, quienes destacan que se trata de un pequeño gesto cotidiano con un potencial beneficioso considerable.

Cuando el movimiento se asienta como hábito diario, el cuerpo responde con mayor equilibrio en cada comida.