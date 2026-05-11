Tiene 21 años, estudia Economía y fue figura en la clasificación de River: quién es Santiago Beltrán

Santiago Beltrán, arquero de River de 21 años, fue figura clave en la clasificación ante San Lorenzo tras brillar en la definición por penales

Un encuentro repleto de dramatismo terminó con River clasificándose por penales ante San Lorenzo en el Estadio Monumental, con Santiago Beltrán como protagonista destacado. El joven arquero fue decisivo al atajar en la serie final y sostener al equipo en los momentos más críticos, mientras Juan Fernando Quintero marcó el empate en la última jugada y forzó la definición.

San Lorenzo, pese a jugar con uno menos durante casi todo el partido, tras la expulsión de Reali, logró ponerse en ventaja dos veces y generó máxima tensión en el Monumental. River respondió sobre el final: “La figura terminó siendo Santiago Beltrán”, dijo en Infobae Al Amanecer, la periodista Luciana Rubinska.

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“La historia de Santiago Beltrán es casi mágica porque prácticamente no hizo inferiores”, resumió Rubinska. Inició su camino futbolístico en el colegio y en el intercountry, mayormente como mediocampista, hasta que una prueba le abrió las puertas del club de Núñez.

Beltrán jugó de forma amateur en el Club de Campo Pueyrredón, en el partido de Pilar. A principios de 2023, con 17 años, firmó su primer contrato profesional con el Millonario por tres años y, sobre finales de 2024, lo extendió hasta diciembre de 2027.

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Beltrán inició su carrera futbolística como mediocampista, y llegó al arco de River gracias a una prueba inesperada

“Casi toda su historia la escribió con los pies porque durante toda su adolescencia jugaba de número diez”, dijo la periodista y subrayó el reciente cambio de posición. La llegada a River comenzó tras una gestión de un conocido de su padre: “Le toman una prueba y termina quedando dentro de la estructura para atajar en reserva, empezar a ser considerado y de pronto tener la chance de hacerlo en Primera División”.

Hoy, el arquero cursa estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y mantiene una rutina centrada en la familia. “Beltrán vive con sus papás y ha sorteado algunas dificultades porque hace dos años ni más ni menos, que se rompió los ligamentos cruzados”.

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Ese proceso de superación y adaptación lo llevó, en pocos partidos, a consolidarse como titular y a recibir el reconocimiento del público. “En pocos partidos está consolidado en un arquero tan pero tan difícil como es el arco de River”, remarcó Rubinska.

La actuación destacada de Santiago Beltrán en la serie de penales ante San Lorenzo despertó elogios y expectativas entre hinchas y periodistas deportivos

Repercusiones internas y proyección de Beltrán en River y la selección argentina

La irrupción de Beltrán motivó debate en el club y entre la afición sobre su papel actual y su futuro, incluso en la selección argentina. “¿No se merece ir a la selección argentina? ¿Tendrá chances de convertirse en el tercer arquero que lleve Scaloni a la próxima cita mundialista?”, reflexionó Rubinska, expresando la expectativa que generó su actuación.

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El impacto trasciende el momento. “Está reemplazando a uno de los arqueros más determinantes de la historia de River”, afirmó, en referencia a Franco Armani, quien continúa recuperándose de una lesión. La comparación con el experimentado arquero es inevitable: “Campeón de América, campeón del mundo. En algún momento, el recambio llega”, precisó la periodista.

El futuro del arco de River se abre a una nueva etapa, y, con 21 años, el club cuenta con un arquero de proyección destacada: “River tiene arquero para rato”, aseguró Rubinska.

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La actuación de Beltrán y la definición por penales convencieron a muchos de que una nueva etapa comienza para el arco de River. Su presencia segura en las situaciones más difíciles alimenta la idea de que su ciclo apenas se inicia y que será clave en las próximas temporadas.

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