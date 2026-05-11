La delincuencia violenta en Centroamérica y el Caribe frena la inserción laboral femenina alerta organismo internacional

Un informe del Banco Mundial revela que las condiciones de peligro en la región dificultan la participación femenina en empleos formales, aumentan la dependencia económica y profundizan las barreras para el desarrollo laboral y profesional (Imagen Infobae)

La delincuencia violenta en Centroamérica y el Caribe limita las oportunidades económicas de las mujeres de modo estructural, restringiendo su acceso al empleo, a los ingresos y a la autonomía en el hogar, según evidencia reciente del Banco Mundial.

Estas restricciones profundizan las brechas de género y generan un círculo vicioso: la inseguridad erosiona las oportunidades económicas, mientras la precariedad financiera alimenta condiciones para que persista la violencia.

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De acuerdo con el blog “En América Latina, cuando aumenta la violencia, disminuyen las oportunidades económicas de las mujeres” del Banco Mundial, la violencia contra las mujeres en la región trasciende el impacto inmediato de los delitos.

El miedo, el acoso y la violencia de pareja se convierten en barreras diarias para la inserción laboral y el desarrollo profesional de millones de mujeres. Incluso sin ser víctimas directas, la percepción de inseguridad determina el tipo de trabajos que pueden aceptar, la distancia que pueden recorrer y el tiempo que dedican al empleo remunerado.

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La sección final del reporte advierte que los entornos con alta criminalidad suelen carecer de leyes integrales que protejan a las mujeres frente a la violencia de género. En muchos casos, aunque existan marcos jurídicos, la aplicación deficiente y los recursos limitados frustran el ejercicio efectivo de los derechos. El informe subraya: “Los países con altos niveles de violencia a menudo carecen de protecciones legales integrales relacionadas con la violencia de género, los derechos laborales, el cuidado infantil y el derecho de familia”, según el Banco Mundial.

Una investigación del BM identifica seis mecanismos interrelacionados mediante los cuales la delincuencia violenta afecta la situación económica de las mujeres. (Ilustración Infobae)

Seis mecanismos que vinculan la inseguridad con la desigualdad de género

La investigación del Banco Mundial identifica seis factores a través de los cuales la delincuencia condiciona la economía femenina. El primero es la segregación sectorial: en la región, las mujeres predominan en sectores informales y de bajos ingresos —como trabajo doméstico, hotelería y comercio minorista—, que están especialmente expuestos tanto a la delincuencia como a las crisis económicas.

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Cuando aumenta la violencia, estos sectores son los primeros en verse afectados, provocando la salida de mujeres del mercado laboral o la migración a empleos aún más precarios.

El segundo mecanismo es el miedo a la victimización, un factor que altera la toma de decisiones sobre el trabajo. Las mujeres presentan mayor tendencia que los hombres a reducir sus horas laborales o retirarse de la fuerza de trabajo formal en épocas de inseguridad.

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Esto las lleva frecuentemente a orientar su esfuerzo hacia tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, con efectos acumulativos sobre la brecha de género a lo largo del tiempo.

Una mujer preocupada se encuentra en una encrucijada en un entorno urbano, con caminos marcados "trabajo", "estudio" y "desplazamiento", simbolizando cómo el miedo a la inseguridad limita las decisiones económicas de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto señala que la movilidad limitada es crucial: la preocupación por el acoso y la seguridad personal restringe más los desplazamientos de las mujeres que los de los hombres. Muchas optan por no viajar de noche o evitan el transporte público, lo cual reduce notablemente sus opciones laborales y refuerza la segregación ocupacional.

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La relación entre la inseguridad pública y la violencia de pareja es un aspecto central. La exposición a entornos violentos incrementa el riesgo de que las mujeres sufran agresiones en el ámbito doméstico, lo que afecta directamente su capacidad para sostener el empleo, disminuye su productividad y deja huellas en la salud mental. Esta situación genera ausentismo, salidas forzadas del mercado laboral y mayor dependencia económica.

Ante los casos de violencia el organismo recomienda la inversión en sistemas de cuidado infantil para reducir la carga del trabajo no remunerado y fortalecer su permanencia en el mercado laboral. (Ilustración Infobae)

El poder de negociación dentro del hogar representa el quinto mecanismo. Cuando la delincuencia aumenta y los ingresos femeninos se reducen, las mujeres pierden influencia en las decisiones familiares —incluidas las relativas al trabajo, el uso del tiempo y el reparto de recursos—, perpetuando así la desigualdad y limitando aún más su participación laboral.

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Por último, la acumulación de capital humano resulta gravemente afectada. La violencia y la inseguridad pueden interrumpir la escolarización de niñas y adolescentes, ya sea por desplazamiento, por miedo o por las cargas de cuidado no remunerado impuestas por normas sociales. Estas interrupciones merman las posibilidades de desarrollo profesional y perpetúan la desigualdad de género entre generaciones.

El ciclo de violencia e inseguridad laboral

La interacción entre condiciones económicas y criminalidad es recíproca. El Banco Mundial advierte que la escasa oferta de empleo para los hombres jóvenes puede amplificar la violencia. El clima de peligro disminuye la participación de las mujeres en empleos remunerados y aumenta el tiempo destinado a labores no pagadas, como el cuidado y el trabajo doméstico, debilitando aún más la estructura económica de los hogares.

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En los países donde la delincuencia es elevada y las leyes carecen de mecanismos robustos de aplicación, incluso en presencia de marcos legales, la vulnerabilidad y exposición de las mujeres al desempleo y la informalidad se incrementan. La dependencia económica en la adultez se origina en desventajas tempranas: escolaridad interrumpida por la inseguridad y menos oportunidades para adquirir habilidades laborales, lo que debilita la posición de las mujeres en el mercado de trabajo durante toda su vida.

Más allá de las estadísticas: La violencia como barrera estructural para el empleo femenino. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones: políticas integrales con enfoque de género

Según la redacción del Banco Mundial, superar este ciclo exige intervenciones específicas y coordinadas. Se recomienda implementar políticas de empleo activas que faciliten la transición de las mujeres hacia ocupaciones más seguras y mejor remuneradas, e invertir en sistemas de cuidado infantil para reducir la sobrecarga del trabajo no pagado. La provisión de servicios de salud mental enfocados en el trauma también contribuye a la reinserción económica.

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El informe subraya la importancia de fortalecer los marcos jurídicos y la aplicación efectiva de las leyes para proteger a las mujeres en entornos de violencia. Además, destaca la urgencia de impulsar campañas para transformar normas sociales, involucrando a los hombres y a las comunidades en la erradicación de la violencia de género.