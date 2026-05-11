Victoria Tolosa Paz: “El peronismo dejó de representar a muchos sectores”

Victoria Tolosa Paz admitió que el peronismo dejó de representar a los sectores productivos y trabajadores en la Argentina

El peronismo atraviesa una etapa de revisión interna en la Argentina, en un contexto signado por la reciente consolidación de Javier Milei en el gobierno y la redefinición del escenario opositor. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, analizó el presente y los desafíos de su espacio político en una entrevista con Infobae al Amanecer, donde destacó la necesidad de un debate profundo sobre el rumbo del peronismo y el rol que debe asumir para volver a representar a los sectores productivos y sociales del país.

“Hay una búsqueda y una necesidad de volver a debatir qué representa el peronismo de cara a este presente y al futuro”., explicó la funcionaria. En este sentido remarcó que los resultados de la reciente elección intermedia dejaron al peronismo posicionado “como la principal fuerza opositora”, aunque, en sus palabras, “para muchos de nosotros tenemos la responsabilidad de salir del rol de ser netamente opositores a pasar a ser una alternativa nacional al presente y al gobierno de Javier Milei”.

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La diputada enfatizó que varios sectores del peronismo propician una discusión más profunda sobre el rumbo político, económico y social: “Está todo el debate abierto en materia económica, política y social. Cómo vamos a volver a representar a los sectores que dejamos de representar y cómo construimos una alternativa que busque algo central que este gobierno no busca, que es solucionar los problemas de la Argentina”.

Diagnóstico y autocrítica dentro del peronismo

Tolosa Paz admitió la pérdida de representatividad, por parte del peronismo, de algunos sectores tradicionales: “Nos fuimos alejando de la representación de los sectores productivos, que son quizás el fenómeno que más nos interesa abordar. Cómo dejamos de representar a quienes invierten en la Argentina, desarrollan cadenas de valor, generan puestos de trabajo”.

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El peronismo busca reconstruir vínculos con los sectores sociales y productivos para volver a ser una alternativa de poder

Explicó que, aunque estos sectores tampoco se ven beneficiados por la política productiva del actual gobierno, aún no encuentran en el peronismo “el anhelo del proyecto político”.

Durante el 1° de mayo, todo el peronismo se reunió en un debate federal sobre los desafíos económicos, productivos e industriales. La dirigente subrayó la autocrítica de su espacio: “Es un debate sincero porque parte de una realidad que es que miramos cómo los países de la región, Brasil, Chile, Uruguay, han construido una estabilidad macroeconómica y no tienen un problema de inflación”.

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En este sentido sostuvo que: “la Argentina todavía, a pesar de que este gobierno cuida el equilibrio fiscal como una bandera a defender, bueno, nosotros necesitamos entrar en un sendero donde este problema ya esté resuelto para la Argentina”.

La discusión sobre el equilibrio fiscal y el rol opositor

Tolosa Paz explicó el cambio discursivo en el peronismo respecto de temas como el orden macroeconómico y el superávit fiscal: “Sacamos un documento ese 1° de mayo que fue muy contundente. El primer punto es: sin orden macroeconómico no hay desarrollo sostenible para el país. Es una condición necesaria. Ahora, no es suficiente".

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Continuamente indicó que “con el orden macroeconómico solo la Argentina puede no desarrollarse. Y hay toda una teoría que explica por qué la necesidad de tener política industrial productiva, mejorar las condiciones de los vectores que van a hacer que crezca el país”.

En tanto, planteó: “Equilibrio fiscal sí, pero equilibrio social. Esto es las cuentas claras en cuanto a lograr un equilibrio macroeconómico de las cuentas públicas, pero con el equilibrio social, con salarios dignos y una redistribución de la riqueza que el país debe generar”.

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Reconoció errores en los ciclos previos: “Reconocemos que tuvimos años buenos, que hicimos cosas muy importantes, pero que sin duda hay que retomarlas. Hay que volver a ese sendero del superávit gemelo de las cuentas ordenadas que tuvo Néstor Kirchner cuando arrancó el gobierno en el 2003”.

Tolosa Paz remarcó la importancia de un debate interno en el PJ sobre el rumbo político, económico y social del movimiento

Críticas al oficialismo y situación socioeconómica

Tolosa Paz analizó la gestión actual y cuestionó la retórica del oficialismo: “Nuestro gobierno, el último gobierno del que fui parte, no salió bien en materia económica. Nos fuimos con una alta inflación y con problemas que no importa ya a esta altura si la deuda de Macri, que para mí y nosotros fue un problema importante y luego la pandemia, fueron dos combos explosivos más la sequía como tercer factor, hizo que claramente la mirada que teníamos sobre el plan económico no lo pudimos desarrollar como hubiésemos querido".

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Y agregó: “Esto implicó para nosotros también que hoy llegara Javier Milei. Pero Javier Milei, prometiendo motosierra y tirar a la casta, que era toda la política argentina, a un costado, se terminó aliando con la casta”.

Al referirse al vocero presidencial Manuel Adorni, sostuvo: “Todo aquello que dijo que venía a combatir, los privilegios del sector político, los aviones privados, el crecimiento patrimonial sin explicación, hoy lo refleja Manuel Adorni y todavía no lo puede explicar de cara a la sociedad”.

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Tolosa Paz enfatizó los problemas actuales de los sectores populares: “La gente vive peor y vive peor no solamente porque la destrucción del salario ha sido fenomenal, sino que realmente empieza a aparecer una segunda preocupación. Para mí hoy es la primera, segunda preocupación o tercera antes y hoy es: no hay trabajo. No hay trabajo porque claramente la destrucción del entramado Pyme y productivo generó sin duda más de 290 mil puestos de empleo perdidos registrados y esto se acelera”.

Sobre la situación social, añadió: “Hoy los sectores que tienen trabajo también vieron perdida o se achica su capacidad del poder adquisitivo. Con lo cual aquellos sectores que tienen trabajo hoy están haciendo un endeudamiento tremendo con las billeteras virtuales, con el sistema financiero, ya sea el bancario o las tarjetas de crédito”.

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Debate sobre propuestas y futuro electoral en el peronismo

Al responder sobre las soluciones posibles, Tolosa Paz remarcó: “Tener un plan económico que sea sostenible, tener un plan económico que no solamente cuide la macro como este gobierno o el equilibrio fiscal, sino que piense cómo solucionamos los problemas de la Argentina y mejoramos las condiciones de vida".

Y afirmó: “Quienes hacemos política tenemos una vocación que es hacer que nuestro pueblo viva, viva todos los días un poco mejor y que claramente logremos por primera vez en la República Argentina un acuerdo político que implique una estructura de políticas que sean inamovibles”.

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