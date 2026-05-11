El Salvador

La educación es el eje central para reducir la siniestralidad vial, afirma consultor salvadoreño

Un experto advierte que la simple existencia de normativas no es suficiente sin un cumplimiento real. La prevención y la introducción de la seguridad vial en la educación podrían mitigar el problema actual de accidentes.

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El consultor vial asegura que se debe fortalecer la cultura vial a través de la educación y la prevención. /(Cortesía: Cruz Verde Zacatecoluca)
El consultor vial asegura que se debe fortalecer la cultura vial a través de la educación y la prevención. /(Cortesía: Cruz Verde Zacatecoluca)

La solución al alto índice de accidentes de tránsito en El Salvador se encuentra en la educación y la prevención, según el consultor en seguridad vial Benedicto Antonio Perlera, quien sostiene que el país enfrenta una “epidemia” en materia de siniestralidad. El especialista, con más de treinta años de experiencia en el sector y director de la Escuela de Manejo Edén Consultores S.A. de C.V., remarcó en entrevista con Infobae que “el problema ya se nos sale de las manos” y que la respuesta debe involucrar un compromiso social real.

Durante el diálogo con este medio, Perlera subrayó que la formación de los nuevos conductores debe ir más allá de lo elemental. “Muchos han aprendido empíricamente, sin someterse a lo que exige el Reglamento General de Tránsito, la Ley de Tránsito, el cuadro de multas, la señalización o la responsabilidad penal y civil”, expuso el consultor, quien además es abogado. Para él, solo una instrucción sólida puede evitar “delincuentes con licencia”, como describió a quienes obtienen el permiso sin el conocimiento adecuado.

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La apuesta, según Perlera, debe centrarse en la prevención, la incorporación de la seguridad vial al currículo educativo desde la infancia y la exigencia de un cumplimiento estricto de las leyes vigentes. “Solo dime qué estás haciendo por tu gente y por tu país”, interpeló, al referirse al papel de las instituciones. “Invertir en educación y prevención ayuda a evitar el gasto público en accidentes y salvar vidas que no se pueden reemplazar”, subrayó.

El consultor Benedicto Perlera explica la importancia de conocer la ley para evitar accidentes./(Cortesía)
El consultor Benedicto Perlera explica la importancia de conocer la ley para evitar accidentes./(Cortesía)

En El Salvador, la reciente reforma del 20 de diciembre de 2024 endureció las sanciones, especialmente para quienes conducen en estado de ebriedad, pero, de acuerdo con Perlera, aún queda pendiente una transformación en la cultura vial. Señaló que la ley es clara y que el reto principal pasa por la ejecución y el cumplimiento efectivo. “Si tienes una ley excelente y no la ejecutas, tienes una ley muerta”, dijo.

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Las escuelas de manejo, de acuerdo con el consultor, desempeñan un papel clave. Solo entre 2025 y 2026, el cierre de 123 centros de formación puso en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas y de un sistema que priorice la capacitación real. “Hay personas que compran motos y vehículos, pero no tienen licencia ni conocen la normativa. El problema no es el costo del trámite, sino la falta de disposición para seguir el proceso formativo”, sostuvo Perlera ante Infobae.

El Plan Nacional de Educación Vial, impulsado por la escuela que dirige, ha sido presentado a autoridades como el presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa y el Viceministerio de Transporte. “Hemos trabajado durante siete años sin descanso en los catorce departamentos del país, los fines de semana, para fortalecer la educación y la evaluación de conductores”, afirmó. La iniciativa incluye la enseñanza de derechos, respeto a la vida, igualdad de género, así como el conocimiento de la legislación nacional y los tratados internacionales en materia de tránsito.

De acuerdo con datos oficiales, los motociclistas y los ciclistas son parte del grupo vulnerable en las vías salvadoreñas./(PNC)
De acuerdo con datos oficiales, los motociclistas y los ciclistas son parte del grupo vulnerable en las vías salvadoreñas./(PNC)

Perlera enumeró varias normativas fundamentales que, a su juicio, todo conductor debería dominar: el artículo 4 del Reglamento General de Tránsito, que detalla conceptos y definiciones, y normativas como los artículos 98, 116 y 155 al 156, que establecen obligaciones y deberes. “El reglamento es el génesis de la seguridad vial”, expresó, y recalcó que el desconocimiento provoca que incluso personas con años de experiencia ignoren sus responsabilidades.

Al abordar la protección animal y los accidentes que involucran mascotas, Perlera explicó que la regulación ya existe, tanto en el Código Penal como en la Ley de Tránsito. Sostuvo que la responsabilidad recae en los propietarios de los animales y que la falta de conocimiento sobre la normativa genera confusiones frecuentes en la aplicación de sanciones.

El consultor también destacó experiencias internacionales. Ha sido invitado a exponer sobre educación vial en países como Guatemala, Panamá, Nicaragua y España, y mencionó que el modelo de formación que impulsa ha empezado a llamar la atención fuera de sus fronteras, específicamente en países como Honduras y Guatemala.

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