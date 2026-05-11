Un futbolista de una selección que jugará el Mundial es investigado por una denuncia de agresión sexual

La selección nacional de Cabo Verde posa con niños en el campo antes de su partido amistoso contra Chile, bajo el marco de la FIFA Series 2026.

Un futbolista de Cabo Verde está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda luego de una denuncia de agresión sexual ocurrida durante el FIFA Series 2026, una serie de torneos que organizó el ente que rige el destino del fútbol en el mundo, durante el pasado marzo. El caso, reportado oficialmente el 10 de abril y actualmente está bajo investigación, coincide con el período de preparación a lo que será la histórica primera participación de los Tiburones Azules en el próximo Mundial a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Según un informe exclusivo al que accedió New Zealand Herald, el medio confirmó que las autoridades ya solicitaron las grabaciones de cámaras de seguridad del hotel donde habría tenido lugar el grave hecho que sacude a uno de los 48 seleccionados que disputarán la Copa del Mundo.

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La presunta agresión fue denunciada luego de un partido disputado por la selección de Cabo Verde frente a Chile en el estadio Eden Park, en Auckland, el viernes 27 de marzo, durante el torneo con cuatro selecciones (Finlandia, Chile, la anfitriona Nueva Zelanda y el combinado que debutará en el Mundial) íntegramente organizado y financiado por la FIFA. Una fuente cercana a la denunciante, aseguró al New Zealand Herald que la afectada “ha tenido dificultades para sobrellevar la situación” desde el incidente.

Según la investigación del periódico, el futbolista señalado forma parte del plantel que obtuvo la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial tras obtener uno de los cupos para el continente africano. El equipo, conocido como los Blue Sharks, representa a una nación insular con 525.000 habitantes y que, por tamaño y población, es una de las más pequeñas en la historia de las Copas del Mundo.

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Los jugadores de la selección de fútbol de Cabo Verde posan en el campo, con su equipación azul oscuro, antes de su partido internacional contra Chile.

El recorrido del seleccionado caboverdiano en el cuadrangular cita que llegaron a Nueva Zelanda entre el 22 y el 23 de marzo. El 27 de marzo perdió ante Chile por 4-2 y, tres días después, se impuso a Finlandia en penales tras igualar 1-1 en tiempo regular. En paralelo, Nueva Zelanda sufrió una derrota 0-2 frente a Finlandia y logró una victoria histórica de 4-1 ante Chile, su primer triunfo ante un equipo sudamericano. Cabo Verde finalizó en el último lugar de la zona con un punto.

El torneo celebrado en Auckland fue uno de los nueve eventos simultáneos organizados por FIFA en la ventana internacional de marzo, como parte de su iniciativa para ofrecer “partidos internacionales de nivel competitivo para equipos de distintas asociaciones en etapas diversas de desarrollo”, según el comunicado oficial divulgado tras el lanzamiento del torneo.

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Las autoridades policiales neozelandesas confirmaron la apertura formal de la investigación respecto a la denuncia presentada en Auckland Central, aunque aclararon al New Zealand Herald que “no pueden comentar detalles en esta etapa”. El hotel implicado fue contactado pero no emitió declaraciones, refirió el mismo medio. El FIFA Series, que comenzó en 2024, financió los gastos principales de los nueve torneos globales en paralelo, incluyendo los pasajes en clase ejecutiva y el alojamiento de las delegaciones.

Los capitanes de las selecciones de fútbol de Cabo Verde y Chile se dan la mano en el campo, simbolizando la deportividad antes del partido.

La FIFA afirmó a New Zealand Herald que, debido a la investigación activa en Nueva Zelanda, “no hará comentarios oficiales por el momento”, y agregó que hasta la consulta del medio no tenía conocimiento previo del caso. Sin embargo, la organización internacional trasladó la inquietud a la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda, que ejerció como anfitriona del torneo, para obtener información. Esta última también declinó efectuar comentarios ante la prensa. Por su parte, la Federación Caboverdiana de Fútbol no respondió a los reiterados pedidos de declaración cursados por el New Zealand Herald antes del cierre de edición.

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El caso se produce en vísperas del estreno de Cabo Verde en el Mundial, donde integrará el Grupo H junto con España, Uruguay y Arabia Saudita. El debut será en la sede de Atlanta frente a España el 16 de junio, seguido de partidos en Miami contra Uruguay y el 26 de junio frente a Arabia Saudita, en Houston.

Hay que recordar que la derrota de Los Tiburones Azules ante Camerún por 4-1 en la 3° fecha de las Eliminatorias Africanas parecía inclinar la balanza a favor de un equipo más experimentado y con rodaje en Mundiales, pero Cabo Verde estuvo más fino ante rivales de una jerarquía menor y se terminó llevando el boleto directo como líder del Grupo D con 23 puntos. Este dominio relegó a los cameruneses, que terminaron segundos con 19 unidades y avanzaron a la Segunda Ronda, donde fueron eliminados de cualquier aspiración por la República Democrática del Congo. La zona se completó con Libia (16), Angola (12), Mauricio (6) y Eswatini (3).

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La selección nacional de fútbol de Cabo Verde posa para una foto grupal en el campo de entrenamiento antes de su partido amistoso contra Chile.

Entre las figuras del equipo, hay que destacar a Dailon Livramento, nacido en Países Bajos, que es la gran estrella luego de haber anotado uno de los goles en el 3-0 sobre Eswatini, que firmó la clasificación al Mundial. El centrodelantero del Casa Pia de Portugal se suma a su compañero en ofensiva, Nuno Da Costa, que juega en el Basaksehir de Turquía. Kevin Lenini es el termómetro en la mitad de la cancha. El volante defensivo de 28 años viste la camiseta del Krasnodar de Rusia a nivel clubes y registra dos goles en 28 compromisos con su selección. Por otro lado, el zaguero central David Moreira nació en Portugal y tuvo rodaje en la Sub 15 del combinado luso, pero eligió representar los colores del combinado africano, mientras juega en el filial del Sporting de Lisboa. El arquero titular Bruno Varela también es luso, pero se nacionalizó al igual que Moreira y juega en el Al Hazem de Arabia Saudita.