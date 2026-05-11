Santiago Beltrán, el héroe de River en los penales, integra la prelista de la selección argentina de Scaloni para el Mundial

Santiago Beltrán

Santiago Beltrán es el hombre del momento en el fútbol argentino. El juvenil de 21 años, que ocupó el lugar de Franco Armani, una figura trascendental para la historia de River Plate, se convirtió en el héroe en la sufrida clasificación por penales frente a San Lorenzo en el Monumental y confirmó que es el futbolista más destacado en el equipo del Chacho Coudet desde la llegada del nuevo entrenador al club.

Tan sobresaliente es el nivel que demostró Beltrán desde que ocupó el lugar debajo de los tres palos que fue incluído por Lionel Scaloni dentro de la prelista de 55 jugadores que el cuerpo técnico de la selección argentina le entró a la AFA para que presente a la FIFA de cara al Mundial 2026 que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

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Según pudo saber Infobae, el joven arquero está en una mayor consideración por parte de Scaloni y compañía qué otros jugadores en su puesto que ya fueron citados como Walter Benítez y Facundo Cambeses, ambos con convocatorias para partidos oficiales y amistoso. Hace aproximadamente un año, la intención de Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección, era llevarlo como sparring a la Copa del Mundo para que vaya ganando espacio y tiempo de concentración con los elegidos para disputar el Mundial, pero el presente que mostró Beltrán le permitió subir un escalón más.

Justamente, para el propio Tocalli y el resto del staff técnico, el número 41 del Millonario tiene todo para ser el reemplazante de Dibu Martínez en el mediano plazo, aunque todavía no haya tenido una convocatoria oficial con la Mayor. Por eso fue llamado en octubre del año pasado Scaloni para ser sparring de la selección argentina durante los amistosos con Venezuela y Puerto Rico que se disputaron en los EEUU.

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La llegada de Beltrán a River se dio de una manera poco tradicional para estos tiempos. El propio futbolista relató cómo fue su desembarco en el club hace poco más de cuatro años, en marzo de 2022, para sumarse a la Quinta División del Millonario. “Mi historia es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados el mundo del fútbol, porque toda mi vida jugué torneos amateurs con mis amigos. Nunca se me había dado la posibilidad de jugar en un club grande como River. La verdad es que me cambió la vida, porque tenía el sueño de jugar al fútbol para llegar a ser profesional”, confesó tras las dos semanas de prueba que superó para hoy ser un jugador indiscutido en el once inicial del Chacho Coudet.

Beltrán, la figura de River contra San Lorenzo

Antes de ser anotado por River, Beltrán jugaba en el club Pueyrredón de zona norte y, a pesar de no haber realizado el proceso usual de los juveniles en las divisiones inferiores de un club, demostró su capacidad rápidamente. En su segundo año ya había debutado en la Reserva dirigida por Marcelo Pichi Escudero. Tras varias suplencias, tuvo su estreno oficial el 13 de mayo de 2023, con un triunfo 3-0 frente a Talleres en Ezeiza. El arquero alternó en la titularidad debido a la competencia interna con Franco Petroli (hoy en Lanús) y Lucas Lavagnino (cedido en Independiente).

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“Creo que no voy a jugar ningún otro partido tan dramático como este. La verdad es que es una sensación única, un conjunto de emociones impresionante. Quiero agradecerle a la gente que nos acompañó hasta el último momento. Sabíamos que no podíamos fallar. Estoy muy contento”, sostuvo Beltrán, el héroe de la noche, tras la victoria ante San Lorenzo que hizo delirar a los fanáticos en el Monumental.

“Perdí un poco la cordura que suelo tener, la situación lo ameritaba. Tenía muchas sensaciones después de ayudar al equipo. Sabíamos que no le podíamos fallar a la gente, empujamos hasta el final, sabíamos que se iba a abrir. Con la expulsión de ellos se hizo todo cuesta arriba. Era aguantar y saber que no le íbamos a fallar”, agregó el arquero de 21 años sobre su festejo.

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El River de Coudet sueña con un nuevo título en el fútbol argentino de la mano de su nuevo talismán. La lista de grandes arqueros en la historia del club es larga, y uno de ellos todavía es parte del plantel, como lo es Armani. Pero hoy, Santiago Beltrán se llevó los flashes de la victoria mientras su nombre es seguido de cerca por los campeones del mundo en Ezeiza.