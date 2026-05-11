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Alemania rechazó que el ex canciller Schroeder ejerza como mediador entre Rusia y Ucrania: “No ha demostrado neutralidad”

Las autoridades ucranianas también han manifestado su oposición a la designación del antiguo dirigente alemán, señalando que el papel de intermediario debe recaer en una figura ampliamente aceptada y sin vínculos cuestionados con Rusia

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El excanciller alemán Gerhard Schröder asiste a un servicio ecuménico con motivo de la celebración de la reunificación alemana en la iglesia de San Miguel en Hamburgo, Alemania, el martes 3 de octubre de 2023. Gregor Fischer/Pool vía REUTERS
El excanciller alemán Gerhard Schröder asiste a un servicio ecuménico con motivo de la celebración de la reunificación alemana en la iglesia de San Miguel en Hamburgo, Alemania, el martes 3 de octubre de 2023. Gregor Fischer/Pool vía REUTERS

Las autoridades de Alemania han rechazado este lunes que el ex canciller alemán Gerhard Schroeder pueda ejercer como mediador internacional para resolver las deterioradas conversaciones de paz sobre Ucrania, tras ser señalado por el presidente ruso, Vladimir Putin, como posible facilitador del diálogo, alegando su proximidad a Rusia y apuntando que cualquier figura de mediación debe ser aceptada por todas las partes.

“El ex canciller en el pasado no ha demostrado precisamente todo lo necesario para poder actuar aquí como mediador neutral, como una especie de ‘honest broker’. Está y también se ha dejado influenciar claramente por Putin”, ha afirmado el ministro alemán para Asuntos Europeos, Gunther Krichbaum, en declaraciones desde Bruselas al ser preguntado por la propuesta lanzada por el mandatario ruso de que el ex canciller socialdemócrata ejerza de mediador.

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En este sentido, Krichbaum ha aludido a la cercanía de Schroeder con Putin. “Las amistades estrechas pueden ser legítimas en cualquier parte del mundo, pero no contribuyen a que alguien pueda ser percibido como un actor de mediación íntegro e imparcial”, ha señalado, al tiempo que ha recalcado que cualquier figura que actúe de facilitador del diálogo debe ser aceptado por Kiev.

“Lo importante, ante todo, es que un mediador pueda ser aceptado por ambas partes”, ha recalcado el político conservador alemán.

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El excanciller alemán Gerhard Schröder y el presidente ruso Vladimir Putin aparecen representados dándose un beso en la East Side Gallery de Berlín, Alemania, el 2 de abril de 2022. El lema, en alemán y ruso, dice: «Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor». Fotografía tomada durante una campaña artística el 2 de abril de 2022. REUTERS/Anne Barth/Foto de archivo
El excanciller alemán Gerhard Schröder y el presidente ruso Vladimir Putin aparecen representados dándose un beso en la East Side Gallery de Berlín, Alemania, el 2 de abril de 2022. El lema, en alemán y ruso, dice: «Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor». Fotografía tomada durante una campaña artística el 2 de abril de 2022. REUTERS/Anne Barth/Foto de archivo

La negativa de Ucrania

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha descartado este lunes la propuesta del presidente ruso, para colocar al antiguo canciller alemán como intermediario en unas conversaciones de paz, que continúan sin ofrecer avances significativos.

“No, no apoyamos a ese candidato. No lo apoyamos, por supuesto. En Europa hay otros muchos buenos líderes”, ha reaccionado Sibiga a la propuesta de Schroeder como intermediario internacional, antes de reunirse este lunes con sus colegas de Exteriores de la UE, en Bruselas.

Las declaraciones de Sibiga siguen la línea de las de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien este mismo lunes ha rechazado que el antiguo canciller alemán sea la persona más indicada para llevar a cabo esta labor ya que “ha sido un lobista de alto nivel para empresas estatales rusas”.

“Si le damos a Rusia el derecho de nombrar un negociador en nuestro nombre, eso no sería muy inteligente, como comprenderán”, ha valorado Kallas.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.
La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

Un “nuevo papel” de Europa en la negociación

El jefe de la diplomacia ucraniana ha aprovechado también para poner en valor el papel de Europa en las negociaciones de paz, un rol “complementario”, ha explicado, al trabajo que ya desempeña Estados Unidos.

“Tenemos las conversaciones de paz principales dirigidas por Estados Unidos, necesitamos esta vía, necesitamos el liderazgo de Estados Unidos, pero Europa también podría desempeñar un papel, un nuevo papel (...) No estamos hablando de conversaciones de paz alternativas, sino de una vía complementaria”, ha sostenido.

Sibiga también ha destacado que los últimos acontecimientos en Europa, haciendo especial hincapié en los resultados de las “históricas elecciones” en Hungría, han proyectado una serie de nuevas dinámicas que pueden acelerar las aspiraciones de integración europea de Ucrania.

Schroeder, canciller alemán entre 1998 y 2005, cimentó durante su etapa la dependencia energética rusa y desde hace años mantiene vínculos con empresas rusas siendo una figura polémica en el propio país. En 2022, en plena polémica por la invasión de Ucrania, cedió a la presión y renunció al puesto en el consejo de administración del gigante gasístico ruso Gazprom.

Schroeder fue canciller alemán entre 1998 y 2005.
Schroeder fue canciller alemán entre 1998 y 2005.

Ese mismo año el Bundestag dio el paso de quitarle algunos de los privilegios derivados de su anterior cargo, mientras que en el seno de su propia formación, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), se han debatido peticiones de expulsión aunque nunca llegaron a concretarse.

(con información de EP)

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