Qué son los bultos benignos de la muñeca y cómo se tratan, según expertos

Los especialistas explican por qué aparecen estos nódulos, cuáles son los más frecuentes y en qué casos es necesario tratarlos

Descubrir una protuberancia inesperada en la muñeca puede generar inquietud y dudas sobre su origen. La aparición de un bulto en esta zona corresponde en la mayoría de los casos a un quiste sinovial o ganglión, una formación benigna que, aunque suele ser inofensiva, despierta preocupación en quienes la detectan.

Este fenómeno afecta con mayor frecuencia a personas jóvenes y adultas, especialmente mujeres, durante sus años de mayor actividad.

¿Qué es un quiste sinovial y por qué aparece?

El quiste sinovial o ganglión es una masa benigna llena de líquido que suele formarse junto a las articulaciones, sobre todo en la muñeca. Su aspecto es redondo u ovalado y contiene un líquido gelatinoso. Se origina por una debilidad en la cápsula articular, lo que permite que se forme una pequeña bolsa de mucina. El tamaño puede variar entre el de una arveja y el de una nuez.

Este tipo de bulto afecta principalmente a mujeres jóvenes y adultas, entre 15 y 40 años, aunque puede aparecer en cualquier etapa activa de la vida. El 75% de los casos se presenta en el dorso de la muñeca, según la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS).

No se conoce una causa exacta, pero es más frecuente en personas que realizan movimientos repetitivos con la muñeca, como deportistas o quienes trabajan con las manos. Las mujeres tienen mayor riesgo, según Harvard Health y la AAOS.

El principal factor de riesgo para desarrollar un quiste sinovial es la realización de actividades repetitivas que impliquen la articulación de la muñeca. La práctica de deportes, oficios manuales y el apoyo frecuente de peso sobre la mano elevan la probabilidad de aparición.

Una musculatura débil en el antebrazo y la mano también incrementa el riesgo, según Vida Sana. Además del esfuerzo repetitivo, traumatismos leves o el uso constante de la articulación pueden influir en el desarrollo del quiste, aunque en muchos casos no se identifica una causa específica.

Síntomas y evolución

La mayoría de los quistes sinoviales no causa dolor, aunque algunos pueden provocar molestias, sensación de debilidad o dificultad para mover la muñeca, sobre todo si el bulto crece o presiona estructuras cercanas. El tamaño puede oscilar y, en ocasiones, el ganglión desaparece de forma espontánea.

La AAOS señala que los quistes pueden variar de tamaño con la actividad: tienden a crecer con el uso y reducirse con el reposo. Ante la persistencia del bulto o la presencia de síntomas, se recomienda consulta médica.

El diagnóstico suele incluir examen físico, pruebas de imagen como radiografía, ecografía o resonancia magnética, y en casos poco frecuentes, biopsia para descartar otras patologías.

Distinguir el quiste sinovial de otros tumores benignos, como el lipoma o la sinovitis de los tendones, es fundamental. El riesgo de malignidad es bajo, aunque no inexistente, lo que resalta la importancia de la evaluación profesional.

Según Harvard Health, estos quistes rara vez causan discapacidad permanente y, en la mayoría de los casos, no requieren tratamiento si no generan molestias.

Tratamiento y alternativas

El tratamiento del quiste sinovial depende del tamaño, la duración y los síntomas. Si el bulto no causa molestias ni limita la función, la observación médica suele ser suficiente. Cuando hay dolor persistente o genera incomodidad, se puede recurrir a la aspiración del contenido con una aguja, aunque la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) señala que existe una alta probabilidad de que reaparezca porque la raíz no se elimina.

La extirpación quirúrgica es una alternativa si el quiste es grande, reincidente o sintomático, y consiste en extraer el quiste junto con su base articular para minimizar la recurrencia. A pesar de la cirugía, hay una pequeña posibilidad de que el ganglión vuelva a formarse.

La fisioterapia ayuda en el manejo y la prevención: el fortalecimiento muscular, la estabilización y la crioterapia (aplicación de frío local) contribuyen a controlar la inflamación y mejorar la función. Ejercicios con pesas, bandas elásticas o dispositivos como el giroscopio pueden formar parte de la rehabilitación.

Para prevenir nuevos quistes, Vida Sana y la AAOS aconsejan evitar impactos repetidos, apoyos prolongados con peso y movimientos forzados, además de usar muñequeras para aliviar síntomas.

Ante la aparición de una masa en la muñeca, consultar al médico de cabecera o al traumatólogo permite confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento más adecuado. La evaluación profesional es clave para diferenciar el quiste sinovial de otras lesiones y aportar seguridad al paciente.

