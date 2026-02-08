Salud

Entrenamiento de fuerza sin complicaciones: el método para crear hábitos duraderos

José Carlos de Francisco destaca en el podcast “Tengo un Plan” la importancia de la simplicidad, la constancia y la personalización para quienes inician en el gimnasio, advirtiendo sobre el riesgo del exceso de información en redes sociales

Guardar
La simplicidad en el entrenamiento
La simplicidad en el entrenamiento de fuerza es fundamental para evitar distracciones y lograr mejores resultados en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La simplicidad, la constancia y la individualización son elementos clave al comenzar un proceso de entrenamiento de fuerza, afirma José Carlos de Francisco, uno de los grandes referentes de dicha disciplina en habla hispana.

En una entrevista en el podcast Tengo un Plan, de Francisco advierte que el exceso de información sobre rutinas y alimentación, especialmente en redes sociales, puede desviar la atención de lo esencial. “El entrenamiento en sí es mucho más sencillo de lo que parece”, sostiene.

En ese sentido, propone centrarse en esquemas prácticos, el dominio técnico y un motivo personal sólido como pilares para la adherencia al gimnasio y la formación de hábitos saludables.

Por qué el entrenamiento es más sencillo de lo que parece

De Francisco señala que, a menudo, las personas complican el entrenamiento de manera innecesaria debido al bombardeo de tendencias y consejos en línea. “A veces tratamos de complicar las cosas más de lo necesario y al final lo único que hacemos es terminar poniéndonos las zancadillas nosotros mismos”, comenta en Tengo un Plan.

El entrenador De Francisco destaca
El entrenador De Francisco destaca que el exceso de consejos y tendencias en línea dificulta el entrenamiento efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Insiste en que el primer paso no requiere dominar técnicas avanzadas ni seguir rutinas complejas, es suficiente con construir bases sólidas adaptadas a cada persona. “Me centraría en escoger una serie de ejercicios, que pueden ser de uno a tres por grupo muscular, realmente no hacen falta más”, explica de Francisco.

Asimismo, subraya la importancia de elegir bien los ejercicios, buscar el dominio técnico y avanzar de forma constante a lo largo del tiempo.

Además, aclara que la sencillez no significa que no se puedan introducir cambios en el futuro. “Eso no quita que más adelante puedas ir cambiando un poco estos ejercicios”, añade.

No obstante, recalca la necesidad de crear un núcleo de ejercicios básicos, perfeccionar la técnica y fortalecerse progresivamente durante semanas, meses o años.

Cómo elegir y dominar los ejercicios adecuados

La selección de ejercicios debe personalizarse en función de la experiencia, la morfología y el historial de cada individuo, indica de Francisco. “A la hora de establecer prioridades en el entrenamiento, suelo situar la selección abajo del todo”, precisa.

Y considera fundamental definir primero el objetivo, como la ganancia de masa muscular: “Los ejercicios son la base de todo, porque de nada sirve centrarte en otros aspectos si los ejercicios no son efectivos”.

La elección de ejercicios en
La elección de ejercicios en el entrenamiento personalizado debe adaptarse a la experiencia y morfología de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, explica que los ejercicios ideales varían según lesiones previas, disponibilidad de material y características corporales. “Si tú tienes muy claro lo que debes hacer para conseguir ese resultado, luego ya es cuestión de empezar a ver qué división es la adecuada, cuántas series, rangos de repeticiones y demás”, detalla al medio.

La percepción del esfuerzo no siempre es localizada, especialmente con ejercicios multiarticulares o con altas cargas y bajas repeticiones. “Si es un ejercicio que involucra muchos músculos al mismo tiempo y es un ejercicio en el que además trabajas con cargas altas a repeticiones más bajas, ahí sentir es muy difícil”, aclara.

En tanto, recomienda realizar ajustes técnicos basados en la observación y el análisis objetivo. Por ejemplo: “Si te ves obligado a inclinarte muy hacia adelante y llevar el glúteo muy hacia atrás, eso indica que la sentadilla, en tu caso, no está trabajando de manera muy efectiva los cuádriceps”.

Esta adaptación y observación permiten ajustar la técnica para maximizar la eficacia, minimizar riesgos y lograr resultados óptimos.

Los resultados óptimos en el
Los resultados óptimos en el entrenamiento físico requieren identificar los ejercicios adecuados y ajustar la división de rutinas y repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de las motivaciones personales y el sentido del hábito

La trayectoria deportiva de José Carlos de Francisco empezó en la infancia, cuando practicaba tenis y judo, y se consolidó en la vela ligera desde los 8 años. Durante la adolescencia, cambió al entrenamiento de fuerza porque la disciplina principal demandaba mayor exigencia física.

De Francisco ofrece un ejemplo desde su experiencia sobre cómo las motivaciones para entrenar evolucionan. “Es cierto que al principio casi todo el mundo empieza a entrenar con fines estéticos, o bien para mejorar su confianza en sí mismo”, apunta en Tengo un Plan.

Con el tiempo, los motivos se profundizan y se convierten en el verdadero motor de la motivación personal para entrenar. “La mayoría de personas que una vez ya superan eso y siguen manteniendo el hábito son personas que se terminan dando cuenta de que los beneficios que les aporta el entrenamiento van muchísimo más allá de lo que ven en el espejo”, reflexiona.

Asimismo, destaca la importancia de encontrar un propósito propio: “Para que esto vaya contigo a lo largo de la vida, tiene que haber un porqué mucho más profundo, más allá de lo estético”.

En su labor como entrenador, ha constatado que la práctica habitual trasciende al entorno más cercano. “He trabajado con muchos padres, con personas de cierta edad, y me comentan muchas veces cosas que me hacen ver el enorme impacto que entrenar tiene sobre sus hijos, de cara al ejemplo que les dan”, señala.

Beneficios psicológicos, sociales y vitales del entrenamiento regular

El entrenamiento regular ofrece beneficios
El entrenamiento regular ofrece beneficios psicológicos y de organización más allá de los cambios físicos visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo del entrenamiento regular supera los cambios físicos, subraya de Francisco, quien señala que, al trasladarse de Alicante a Madrid para cursar Arquitectura, mantuvo su rutina de gimnasio aunque supusiera madrugar antes de clases: “Me di cuenta de que si realmente quería que me fuera bien en la carrera, el hábito de entrenar lo tenía que seguir manteniendo, aunque fuera a costa de levantarme a las 5 de la mañana”.

Entrenar con regularidad le aportó orden y disciplina, y le ayudó a organizar la alimentación y los horarios diarios. “Era mucho más organizado en mi día a día, con mis horarios, con el tema de la alimentación”, afirma.

Además, subraya que los beneficios psicológicos, como la claridad mental y la automatización de decisiones, van más allá del gimnasio: “Te hace quitarte decisiones de encima y te hace mejorar luego también en los estudios”.

Según su experiencia, corroborada en Tengo un Plan, este impacto se repite en quienes acompaña como entrenador: “La mayoría de personas con las que he trabajado son personas de a pie, personas con su familia, con sus responsabilidades, y una cosa que veo es que en el momento en que empiezan a adoptar esos buenos hábitos, esa estructura, esa organización, esa previsión, todo lo demás se ve beneficiado”.

La consolidación de hábitos saludables en la vida cotidiana se refleja en una mayor capacidad de organización, mejor desempeño profesional, toma de decisiones y autoconfianza. Para de Francisco, el entrenamiento de fuerza no debe entenderse únicamente como un medio para cambiar el físico, sino como la base para una transformación integral y sostenida en distintos ámbitos.

Temas Relacionados

Entrenamiento de FuerzaHábitos SaludablesSimplicidad MetodológicaBienestar IntegralTengo un PlanNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Qué tipo de ejercicio recomiendan en Harvard para prevenir la fragilidad ósea

Expertos de la Universidad destacan que un entrenamiento clave estimula la densidad mineral y ayuda a prevenir el deterioro óseo con el paso de los años

Qué tipo de ejercicio recomiendan

Cómo aumentar la testosterona de forma natural, según un especialista

Un artículo detalla qué rutinas, alimentos y cuidados diarios ayudan a potenciarla sin recurrir a tratamientos artificiales

Cómo aumentar la testosterona de

El neuroticismo se asocia a mayor frecuencia de fantasías sexuales

Un estudio realizado en Estados Unidos señala que ciertos rasgos de personalidad se asocian con una mayor frecuencia de pensamientos eróticos, aportando nuevas claves sobre el vínculo entre carácter y bienestar emocional

El neuroticismo se asocia a

Sexo y fertilidad en el espacio, la alerta que llega con la nueva era de viajes interplanetarios

Un nuevo estudio advierte que la radiación y la microgravedad representan riesgos poco estudiados para la concepción humana. Reclama normas internacionales ante misiones de turismo espacial y vuelos comerciales cada vez más prolongados fuera de la Tierra

Sexo y fertilidad en el

Cómo avanza la misión para descifrar el ADN de todas las especies en la Tierra

Un equipo de científicos de 17 países impulsa el mayor esfuerzo de secuenciación genética jamás realizado. Cómo los resultados podrían aplicarse en la conservación de especies, agricultura, salud y el desarrollo de tecnologías basadas en el ADN

Cómo avanza la misión para
DEPORTES
Independiente buscará su primera victoria

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en un atrapante clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El elemento secreto que desarrolló Mercedes y aumentó las tensiones en la F1 en medio de la “guerra de motores” con otros equipos

La violenta pelea que protagonizó un jugador de la selección argentina: su rival le rompió la remera y desató un escándalo

La dura sanción que recibió Cuti Romero tras su brutal planchazo en la derrota del Tottenham ante Manchester United

TELESHOW
El curioso reclamo futbolero de

El curioso reclamo futbolero de Anamá Ferreira: “La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron la esperanza del regreso de Patito Feo con sus históricas protagonistas

El cocinero Christian Petersen continúa con su recuperación y publicó un video remando: “Volviendo al río”

Laura Ubfal habló de más: reveló quién será eliminado de “MasterChef Celebrity”

María Becerra, invitada especial en Perú para el concierto homenaje de Corazón Serrano

INFOBAE AMÉRICA

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral

Tragedia en India: al menos un muerto y 13 heridos tras colapsar una atracción en un parque de diversiones

“El castillo de Otranto”: la historia de la primera novela gótica del mundo

Elecciones en Japón: el partido de la primera ministra Sanae Takaichi se encamina a recuperar una amplia mayoría en el Parlamento

Israel alertó sobre la amenaza que representa Irán: “El régimen busca obtener el arma más peligrosa del mundo”