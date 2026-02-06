Salud

El alimento que ayuda a reducir la presión arterial y es más efectivo que los huevos, según expertos

Sus nutrientes ayudan a mejorar la circulación, reducir el sodio en el organismo y cuidar la salud cardiovascular

El salmón aporta ácidos grasos omega-3, potasio y magnesio, lo que lo convierte en un aliado superior para reducir la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de ácidos grasos omega-3, potasio y magnesio en este pescado azul lo convierte en una alternativa ideal para quienes desean mantener el bienestar cardiovascular sin modificaciones drásticas en su dieta cotidiana.

El salmón se posiciona como el alimento más favorable para quienes buscan reducir la presión arterial, superando a los huevos en este objetivo de salud. Según Verywell Health, Healthline y avalado por la Universidad de Harvard, su composición aporta nutrientes que contribuyen a relajar los vasos sanguíneos y disminuir el riesgo de hipertensión.

Proteínas y nutrientes: comparación entre salmón y huevos

Ambos alimentos se destacan por su alto contenido de proteínas y su inclusión habitual en dietas equilibradas. Sin embargo, la diferencia esencial radica en los nutrientes adicionales presentes en el salmón y en su efecto sobre la presión sanguínea.

De acuerdo con especialistas de Verywell Health, los huevos aportan proteínas de alta calidad y bajo contenido de sodio, lo que resulta útil para evitar aumentos en la presión arterial. Además, su precio accesible y facilidad de preparación los convierten en una opción frecuente en distintos tipos de comidas.

Sin embargo, contienen solo cantidades mínimas de potasio, mineral fundamental para contrarrestar los efectos del sodio en el organismo, como explica Healthline. Por este motivo, su capacidad para reducir la presión arterial de forma directa es limitada.

Investigaciones de Harvard y Healthline destacan que el consumo regular de salmón disminuye el riesgo de hipertensión de manera apreciable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos también aportan vitamina D, selenio, yodo y colina, nutrientes valiosos para la salud general, pero insuficientes para lograr una reducción activa de la presión arterial. Además, Verywell Health advierte que su preparación puede afectar el perfil nutricional: el uso de mantequilla o la combinación con carnes procesadas disminuye sus beneficios cardiovasculares.

Ácidos grasos omega-3 y minerales: la ventaja del salmón

El salmón contiene ácidos grasos omega-3 que, según Verywell Health, ayudan a disminuir los triglicéridos y favorecen la relajación de los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo y el control de la presión arterial. Harvard señala que el consumo regular de salmón puede contribuir a reducciones sostenidas y apreciables de la presión arterial en el tiempo.

A esto se suma la presencia de potasio y magnesio, minerales indispensables para mantener niveles saludables de presión arterial, de acuerdo con Healthline. El potasio contribuye a contrarrestar el efecto del sodio, mientras que el magnesio ayuda a regular la función vascular y la contracción muscular. La combinación de estos nutrientes convierte al salmón en una opción sobresaliente para el control y la prevención de la hipertensión.

Preparar el salmón al horno, a la parrilla o asado ayuda a conservar sus nutrientes y maximiza sus efectos para el control de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio protector del salmón abarca otros aspectos del organismo. Harvard destaca que los ácidos grasos omega-3 no solo benefician al corazón, sino también al cerebro y las articulaciones. Su capacidad antiinflamatoria representa una ventaja adicional respecto a los huevos. Además, el consumo habitual de salmón se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

Por su parte, los huevos resultan valiosos por su aporte proteico y su versatilidad culinaria, pero no ofrecen la misma eficacia en la regulación de la presión arterial. Verywell Health señala que, si bien los huevos pueden formar parte de una dieta saludable, carecen de los componentes necesarios para lograr un efecto protector significativo sobre el sistema cardiovascular.

El impacto de la preparación en los beneficios

La forma de preparación resulta determinante para aprovechar los beneficios de ambos alimentos. Verywell Health recomienda evitar frituras y acompañamientos con grasas saturadas o carnes procesadas, que pueden restar valor nutricional y aumentar el riesgo cardiovascular.

En el caso del salmón, las preparaciones al horno, a la parrilla o asadas son preferibles, ya que permiten conservar sus nutrientes y evitar el exceso de grasas y sodio. Healthline advierte que el salmón frito o cubierto con salsas ricas en sodio pierde parte de sus efectos protectores. Optar por métodos de cocción saludables maximiza el impacto positivo de estos alimentos en la dieta.

Combinar salmón, huevos, verduras, frutas y cereales integrales favorece una dieta equilibrada y potencia la salud del corazón a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas coinciden en que no es necesario eliminar ninguno de estos alimentos, sino priorizar la variedad y el equilibrio. El salmón ofrece ventajas superiores para quienes buscan reducir la presión arterial, pero los huevos, consumidos con moderación y preparados de manera adecuada, también pueden integrarse en una alimentación que favorezca la salud cardiovascular.

Incorporar salmón, huevos, verduras, frutas y cereales integrales en la dieta diaria permite aprovechar las fortalezas de cada alimento y contribuir a la salud del corazón a largo plazo, según las fuentes consultadas. Además, elegir productos frescos y limitar el uso de grasas saturadas o salsas altas en sodio garantiza que estos alimentos conserven sus propiedades protectoras y contribuyan a una dieta saludable y sostenible.

