¿La hidratación correcta puede ser clave en el control del apetito?

El agua aporta cero calorías y ayuda a sostener hábitos clave como una alimentación equilibrada y la actividad física regular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación no es una técnica de quema de grasa autónoma, pero puede influir en el gasto energético y en el control del apetito cuando se usa con método. El agua aporta cero calorías y, en el mejor escenario, ayuda a sostener hábitos que sí definen resultados: alimentación y actividad física.

Un eje de la discusión es la termogénesis inducida por el agua: un aumento transitorio del gasto energético después de beber. La evidencia existe, pero su magnitud suele ser modesta y depende del contexto, la temperatura del agua y el punto de partida de cada persona. Un trabajo clásico en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (2003) describió cambios medibles tras ingerir 500 ml de agua, con un pico alrededor de los 30–40 minutos.

PUBLICIDAD

El beneficio más consistente no pasa por “quemar” calorías extra, sino por comer menos o evitar calorías líquidas: tomar agua antes de las comidas puede aumentar la saciedad y ordenar la ingesta, sobre todo si reemplaza bebidas azucaradas o alcohólicas. En un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista Obesity (2015), una pauta de 500 ml de agua 30 minutos antes de las comidas principales durante 12 semanas se asoció a mayor descenso de peso frente a un grupo control. Sin embargo, un estudio publicado en 2026 destacó que no actúa como un “quemador” de grasa, sino que tiene un comportamiento vinculado con la saciedad.

La clave es evitar el enfoque mágico: la hidratación estratégica suma cuando se integra a una rutina realista, medible y segura. Si hay condiciones médicas que limitan líquidos, el plan debe adaptarse con un profesional y no convertirse en una regla rígida.

PUBLICIDAD

Beber agua antes de las comidas aumenta la saciedad y ayuda a reducir la ingesta calórica, especialmente al reemplazar bebidas azucaradas o alcohólicas - (Crédito: Freepik)

En redes, el agua aparece como un atajo para acelerar el metabolismo. En la vida diaria, el asunto es menos espectacular y más útil: beber agua en momentos precisos puede favorecer decisiones concretas (por ejemplo, no llegar con hambre desbordada a una comida o evitar una gaseosa).

Qué dice la evidencia sobre el agua y el metabolismo (y qué no)

La idea de que beber agua “acelera el metabolismo” se apoya en que el gasto energético puede cambiar por estímulos pequeños y transitorios, pero la clave es cómo se mide y qué tan comparable es el dato entre estudios.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, un trabajo publicado en Cell Reports Methods evaluó una nueva ecuación estándar para estudios con agua doblemente marcada (método de referencia para estimar gasto energético en vida libre) y mostró que la ecuación elegida puede introducir un sesgo sistemático pequeño; por eso propuso un ajuste para armonizar resultados.

Ese marco explica por qué conviene desconfiar de atajos: cuando el efecto esperado es chico, cualquier diferencia de método o de contexto puede agrandarlo o achicarlo en la lectura pública. En la práctica, incluso si una intervención simple (como hidratarse más) tiene algún impacto, suele ser limitado frente a los grandes determinantes del peso: ingesta total, calidad de la dieta y actividad física.

PUBLICIDAD

Por eso, varios expertos y notas de divulgación sostienen una lectura prudente: la hidratación contribuye al funcionamiento fisiológico general y puede acompañar una estrategia de control de peso, pero no actúa como un “quemador” de grasa. En esa línea, Men’s Journal presenta la hidratación como apoyo a la performance, la energía y la organización de hábitos, más que como un truco metabólico.

Un estudio clínico reveló que ingerir 500 ml de agua 30 minutos antes de comer puede favorecer la pérdida de peso moderada, al promover la saciedad y el control del apetito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto clave es la discusión “agua fría” versus “agua a temperatura ambiente”. El cuerpo gasta energía para templar lo que ingiere, pero esa fracción es limitada. Si el objetivo es sostener un plan, suele ser más importante beber suficiente (y evitar bebidas calóricas) que obsesionarse con la temperatura.

PUBLICIDAD

La estrategia más simple con respaldo: agua antes de comer

Donde el agua muestra un efecto más aplicable en la vida real es como herramienta de saciedad. Beber agua antes de una comida puede generar distensión gástrica y señales tempranas de plenitud, lo que ayuda a moderar la porción.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista Obesity evaluó una pauta concreta: 500 ml de agua 30 minutos antes de las comidas principales durante 12 semanas. El estudio se hizo en atención primaria y comparó esa intervención con un grupo control. Según la cobertura de ScienceDaily, el grupo que realizó el preload con agua perdió, en promedio, 1,3 kg más que el grupo control en 12 semanas.

PUBLICIDAD

Ese dato es relevante por dos motivos. Primero, porque no depende de un mecanismo difícil de medir como la termogénesis, sino de una conducta concreta: tomar agua antes de comer. Segundo, porque el resultado es compatible con un “progreso razonable”: no promete transformaciones rápidas, pero sugiere que un hábito de costo cero puede sumar una diferencia.