Tendencias

¿La hidratación correcta puede ser clave en el control del apetito?

Beber en el momento justo, y no de forma indiscriminada a lo largo del día, es el matiz que separa un hábito irrelevante de uno con respaldo en ensayos aleatorizados publicados en revistas especializadas

Guardar
Google icon
Primer plano lateral de una persona bebiendo agua de un vaso de cristal. Se ve su mano sosteniendo el vaso y un fregadero con grifo en el fondo.
El agua aporta cero calorías y ayuda a sostener hábitos clave como una alimentación equilibrada y la actividad física regular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación no es una técnica de quema de grasa autónoma, pero puede influir en el gasto energético y en el control del apetito cuando se usa con método. El agua aporta cero calorías y, en el mejor escenario, ayuda a sostener hábitos que sí definen resultados: alimentación y actividad física.

Un eje de la discusión es la termogénesis inducida por el agua: un aumento transitorio del gasto energético después de beber. La evidencia existe, pero su magnitud suele ser modesta y depende del contexto, la temperatura del agua y el punto de partida de cada persona. Un trabajo clásico en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (2003) describió cambios medibles tras ingerir 500 ml de agua, con un pico alrededor de los 30–40 minutos.

PUBLICIDAD

El beneficio más consistente no pasa por “quemar” calorías extra, sino por comer menos o evitar calorías líquidas: tomar agua antes de las comidas puede aumentar la saciedad y ordenar la ingesta, sobre todo si reemplaza bebidas azucaradas o alcohólicas. En un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista Obesity (2015), una pauta de 500 ml de agua 30 minutos antes de las comidas principales durante 12 semanas se asoció a mayor descenso de peso frente a un grupo control. Sin embargo, un estudio publicado en 2026 destacó que no actúa como un “quemador” de grasa, sino que tiene un comportamiento vinculado con la saciedad.

La clave es evitar el enfoque mágico: la hidratación estratégica suma cuando se integra a una rutina realista, medible y segura. Si hay condiciones médicas que limitan líquidos, el plan debe adaptarse con un profesional y no convertirse en una regla rígida.

PUBLICIDAD

Mujer tomando agua por la mañana freepik
Beber agua antes de las comidas aumenta la saciedad y ayuda a reducir la ingesta calórica, especialmente al reemplazar bebidas azucaradas o alcohólicas - (Crédito: Freepik)

En redes, el agua aparece como un atajo para acelerar el metabolismo. En la vida diaria, el asunto es menos espectacular y más útil: beber agua en momentos precisos puede favorecer decisiones concretas (por ejemplo, no llegar con hambre desbordada a una comida o evitar una gaseosa).

Qué dice la evidencia sobre el agua y el metabolismo (y qué no)

La idea de que beber agua “acelera el metabolismo” se apoya en que el gasto energético puede cambiar por estímulos pequeños y transitorios, pero la clave es cómo se mide y qué tan comparable es el dato entre estudios.

Por ejemplo, un trabajo publicado en Cell Reports Methods evaluó una nueva ecuación estándar para estudios con agua doblemente marcada (método de referencia para estimar gasto energético en vida libre) y mostró que la ecuación elegida puede introducir un sesgo sistemático pequeño; por eso propuso un ajuste para armonizar resultados.

Ese marco explica por qué conviene desconfiar de atajos: cuando el efecto esperado es chico, cualquier diferencia de método o de contexto puede agrandarlo o achicarlo en la lectura pública. En la práctica, incluso si una intervención simple (como hidratarse más) tiene algún impacto, suele ser limitado frente a los grandes determinantes del peso: ingesta total, calidad de la dieta y actividad física.

Por eso, varios expertos y notas de divulgación sostienen una lectura prudente: la hidratación contribuye al funcionamiento fisiológico general y puede acompañar una estrategia de control de peso, pero no actúa como un “quemador” de grasa. En esa línea, Men’s Journal presenta la hidratación como apoyo a la performance, la energía y la organización de hábitos, más que como un truco metabólico.

Persona de espaldas en bata sirviendo agua en un vaso junto a un desayuno con sandía, yogur, frutos rojos, semillas y pan integral en una mesa de madera.
Un estudio clínico reveló que ingerir 500 ml de agua 30 minutos antes de comer puede favorecer la pérdida de peso moderada, al promover la saciedad y el control del apetito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto clave es la discusión “agua fría” versus “agua a temperatura ambiente”. El cuerpo gasta energía para templar lo que ingiere, pero esa fracción es limitada. Si el objetivo es sostener un plan, suele ser más importante beber suficiente (y evitar bebidas calóricas) que obsesionarse con la temperatura.

La estrategia más simple con respaldo: agua antes de comer

Donde el agua muestra un efecto más aplicable en la vida real es como herramienta de saciedad. Beber agua antes de una comida puede generar distensión gástrica y señales tempranas de plenitud, lo que ayuda a moderar la porción.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista Obesity evaluó una pauta concreta: 500 ml de agua 30 minutos antes de las comidas principales durante 12 semanas. El estudio se hizo en atención primaria y comparó esa intervención con un grupo control. Según la cobertura de ScienceDaily, el grupo que realizó el preload con agua perdió, en promedio, 1,3 kg más que el grupo control en 12 semanas.

Ese dato es relevante por dos motivos. Primero, porque no depende de un mecanismo difícil de medir como la termogénesis, sino de una conducta concreta: tomar agua antes de comer. Segundo, porque el resultado es compatible con un “progreso razonable”: no promete transformaciones rápidas, pero sugiere que un hábito de costo cero puede sumar una diferencia.

Temas Relacionados

HidrataciónControl de PesoSaciedadMetabolismoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vacuna antigripal en niños: un estudio de Harvard documentó sus beneficios entre los 2 y 5 años

Los científicos compararon datos de cinco temporadas de gripe. Los resultados muestran que la inmunización reduce de forma directa la transmisión

Vacuna antigripal en niños: un estudio de Harvard documentó sus beneficios entre los 2 y 5 años

Cómo renovar el vínculo con el trabajo, según la psicología

En una entrevista con Infobae en Vivo, la especialista Claudina Kutnowski brindó herramientas para rediseñar el camino laboral

Cómo renovar el vínculo con el trabajo, según la psicología

Receta de milanesas de berenjena sin gluten, rápido y fácil

La preparación combina rodajas finas rebozadas con mezcla sin TACC, se cocina en horno o en aceite y rinde cuatro porciones, con un paso previo clave para reducir el sabor amargo

Receta de milanesas de berenjena sin gluten, rápido y fácil

Receta de papas al horno con queso y panceta, rápida y fácil

Con aceite de oliva, sal y pimienta, la cocción logra dorado parejo en media hora y se completa con lácteos fundidos y tiras crocantes, con verdeo como cierre opcional

Receta de papas al horno con queso y panceta, rápida y fácil

Récord mundial en el Everest: un estadounidense logró la cumbre en menos de diez horas

El atleta norteamericano superó la marca vigente desde 2003 tras completar el ascenso en condiciones extremas, con apoyo de oxígeno suplementario y asistencia logística parcial

Récord mundial en el Everest: un estadounidense logró la cumbre en menos de diez horas

DEPORTES

La confesión de Nelson Castro sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994: “Yo tenía la información”

La confesión de Nelson Castro sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994: “Yo tenía la información”

Himnos rivales, videos con errores y fortaleza defensiva: el método de Arteta para convertir al Arsenal en campeón

Di Carlo, a fondo: el “agresivo” mercado de River con 15 salidas, la ausencia de Acuña en el Mundial y las polémicas arbitrales

La Media Maratón Ciudad de La Plata 2026 se incorpora al circuito internacional y convoca a figuras del atletismo argentino

Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años

TELESHOW

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

El emotivo recuerdo de Zaira Nara para Gerardo Rozín: “Hace 10 años me llamaba para conducir Morfi Café”

La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

El cumpleaños íntimo de Jimena Barón en su llegada al país: de Europa a la mesa familiar

Maxi López y Daniela Christiansson a puro romance en Nordelta: sesión de fotos al lado del lago y mensajes de amor

INFOBAE AMÉRICA

Vacuna antigripal en niños: un estudio de Harvard documentó sus beneficios entre los 2 y 5 años

Vacuna antigripal en niños: un estudio de Harvard documentó sus beneficios entre los 2 y 5 años

La Irlanda poshambruna y la increíble historia de su tatarabuelo: Maggie O’Farrell habló de su nueva novela

La presidenta de Costa Rica reclama intervención del Congreso ante escalada delictiva en Crucitas

En lo que va del año Interpol Panamá ha concretado la captura de 55 prófugos internacionales requeridos por diversos delitos

La Policía Nacional Civil inicia operativo Semáforo Seguro con controles en áreas de alto tránsito en ciudad de Guatemala