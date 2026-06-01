L-teanina: qué dice la ciencia sobre el suplemento para el estrés y el sueño

La L-teanina, presente en el té verde y negro, surge como uno de los suplementos más buscados para el alivio del estrés y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La L-teanina se instaló como uno de los suplementos más buscados por quienes quieren reducir el estrés, conciliar el sueño y sostener la concentración. Sin embargo, la Cleveland Clinic advirtió que la evidencia disponible es limitada y que no existen pruebas suficientes para recomendar su uso como tratamiento de ninguna condición específica.

El interés por este compuesto creció por su difusión en redes sociales y por su incorporación a bebidas, cápsulas y fórmulas orientadas al bienestar mental. La Cleveland Clinic remarcó que los datos actuales no permiten conclusiones firmes sobre eficacia ni garantizan seguridad a largo plazo.

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También señaló que la regulación de los suplementos no es estricta y que conviene consultar con un profesional de la salud antes de empezar a tomarlos, sobre todo si hay enfermedades previas o medicación de base.

Qué es la L-teanina y dónde se encuentra

La L-teanina es un aminoácido no esencial presente principalmente en hojas de té verde y negro, y también en algunos hongos. No forma parte de las proteínas del organismo ni resulta indispensable para su funcionamiento. Por eso, su consumo —en especial en forma de suplemento— responde a objetivos personales más que a una necesidad fisiológica.

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Los efectos relajantes y en la concentración atribuidos a la L-teanina se deben a su potencial impacto en neurotransmisores cerebrales vinculados con el ánimo y el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las explicaciones posibles es su impacto en neurotransmisores, los mensajeros quimicos del cerebro que influyen en el ánimo, el estrés y la concentración. Según la Cleveland Clinic, la L-teanina parece favorecer las ondas cerebrales alfa, asociadas con relajación y atención. Esa hipótesis ayuda a entender por qué algunas personas reportan calma y mejor foco, aunque la respuesta no es uniforme.

Qué dicen los estudios sobre estrés, sueño y concentración

Los beneficios más difundidos —relajación, reducción del estrés, mejora del sueño y apoyo al enfoque mental— se investigaron en estudios con resultados variables. La institución médica atribuyó la falta de conclusiones sólidas al tamaño reducido de algunos ensayos, la corta duración de los seguimientos y las diferencias entre metodologías.

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El doctor Jacob Hill, especialista en medicina naturopática de la Cleveland Clinic, sostuvo que “hay un interés creciente en la L-teanina y existe alguna investigación prometedora, pero no contamos con suficientes evidencias para afirmar que trata alguna enfermedad concreta”.

La mayoría de los estudios sobre L-teanina presentan resultados variables y falta de adecuadas conclusiones sobre su eficacia para el sueño y la reducción del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como contexto adicional, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Nutrition Reviews analizó ensayos clínicos aleatorizados sobre té, L-teanina sola o combinada con cafeína, con resultados en cognición, ánimo y sueño.

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El trabajo describió efectos pequeños en algunos desenlaces y subrayó la incertidumbre en la magnitud y dirección de los cambios, además de la necesidad de más investigaciones con dosis comparables y participantes en condiciones de vida real.

En el plano del descanso, algunos trabajos asociaron la L-teanina con mayor tranquilidad antes de dormir. Aun así, no puede presentarse como una solución directa para el insomnio: en varios estudios, los suplementos evaluados incluyeron otros ingredientes, lo que impide atribuir los efectos exclusivamente a este compuesto.

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Respecto de la concentración, parte de los usuarios reporta mejor rendimiento subjetivo. La Cleveland Clinic advirtió que las pruebas siguen siendo insuficientes para recomendar la L-teanina como vía segura para optimizar desempeño cognitivo o estado de ánimo. Hill matizó que una mejora observada en estrés o sueño no prueba que el efecto se deba solo a este aminoácido.

Riesgos, efectos secundarios e interacciones

Los efectos adversos reportados en estudios de corto plazo suelen ser leves e incluyen somnolencia y dolor de cabeza, pero la seguridad a largo plazo no está determinada por falta de datos sobre uso continuado durante meses o años.

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La dosis es un punto central: la mayoría de los estudios utilizó entre 200 y 400 miligramos diarios, aunque algunos análisis emplearon hasta 900 mg en periodos cortos. Hill señaló que el perfil de seguridad parece más favorable con dosis bajas o cuando la L-teanina proviene del té.

Expertos destacan la importancia de consultar a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de L-teanina, especialmente si se toman medicamentos o existen enfermedades previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos presentan un desafío adicional por su regulación limitada, con posibles discrepancias entre lo que declara la etiqueta y el contenido real.

Además, la L-teanina podría interactuar con medicamentos, en particular fármacos para la presión arterial y sedantes, al aumentar o modificar sus efectos. Por ese motivo, personas embarazadas, en período de lactancia o bajo tratamiento médico deben consultar con un profesional antes de usarla.

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Recomendaciones y criterios de seguridad

La Cleveland Clinic recomendó priorizar fuentes naturales, como el té verde o negro, que aportan cantidades más bajas de L-teanina. También señaló que el hábito de preparar y beber té puede integrarse como rutina de pausa y calma.

Si se considera el uso de suplementos, se aconseja elegir productos de calidad, con verificación de laboratorios independientes y certificaciones reconocidas. La consulta profesional resulta especialmente importante si existen condiciones de salud, si se toman sedantes o si hay tratamiento para la presión arterial.

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La Cleveland Clinic insistió en sostener hábitos con mejor respaldo —actividad física regular y estrategias de manejo del estrés— como base del cuidado de la salud física y mental. La L-teanina, en ese marco, puede quedar como un complemento opcional, sin desplazar las medidas de primera línea.