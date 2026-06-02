Córdoba: le descubrieron una suma millonaria de dinero en efectivo, intentó sobornar a la Policía y terminó detenido

El dinero estaba oculto en una bolsa dentro de la guantera del auto

Un insólito episodio que ocurrió este lunes tuvo lugar en la provincia de Córdoba. Un hombre circulaba a alta velocidad por una ruta nacional, cuando fue detenido por un control de tránsito y le descubrieron una suma millonaria en dinero en efectivo. El implicado intentó sobornar a los agentes que estaban en el lugar y terminó detenido.

El hecho ocurrió en la localidad de Quilino. Allí, los efectivos policiales, mientras realizaban un control vehicular, advirtieron que un auto Toyota Yaris se desplazaba a alta velocidad y que había sobrepasado a un camión en una zona de doble línea amarilla.

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El operativo culminó sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 850, donde lograron detener la marcha del sospechoso e identificarlo. Fuentes policiales informaron que se trataba de un hombre de 51 años que llevaba una bolsa sospechosa en la guantera del auto.

Al inspeccionarla, los agentes descubrieron que en su interior había más de un millón de pesos y 127 mil dólares. Al ser consultado sobre la procedencia del dinero, el hombre no supo brindar detalles sobre su origen.

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En medio del confuso episodio, el hombre les ofreció dinero a los efectivos policiales. Ante esto, los agentes procedieron con su detención y le secuestraron el dinero en efectivo que hallaron en la bolsa y su vehículo.

A mediados de mayo, una secuencia similar se produjo en el barrio porteño de Villa Lugano, donde un hombre de 55 años fue detenido por la Policía de la Ciudad tras ser sorprendido con más de 100 kilos de marihuana ocultos en el baúl de un automóvil. Todo comenzó cuando personal de la División Investigaciones Comunales 8, durante una recorrida preventiva nocturna en el Barrio 15, observó a un hombre trasladando cajas encintadas desde una vivienda ubicada en un pasillo de la zona de Santander y Timoteo Gordillo hasta el baúl de un Volkswagen Bora.

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Un hombre de 55 años quedó detenido, era quien trasladaba la droga hacia Córdoba

El sospechoso utilizó un carro para mover los bultos hasta completar la carga en el vehículo. Una vez que abordó el auto y se alejó, los efectivos lo interceptaron a unos 150 metros. Al verse rodeado, el conductor admitió ante los policías: “Hay marihuana”. Acto seguido, intentó sobornar a los agentes para evitar el procedimiento. Sin embargo, no tuvo éxito.

Al abrir el baúl, los efectivos hallaron cuatro cajas cuadradas envueltas en nylon negro y cinta adhesiva, en cuyo interior había 142 ladrillos de marihuana, con un peso total de 102,1 kilos.

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La investigación reveló que el hombre trabajaba como chofer de una empresa de ómnibus y tenía bajo su responsabilidad el transporte de la droga desde Buenos Aires hacia la provincia de Córdoba, utilizando las bauleras de los colectivos de larga distancia como método de ocultamiento. La operatoria consistía en cargar primero las cajas con estupefacientes en el fondo del compartimiento de equipaje y cubrirlas con valijas de pasajeros, dificultando así su detección durante los controles viales en ruta.

Los investigadores determinaron además que la marihuana provenía de Paraguay y que el detenido había realizado varios viajes similares bajo la misma modalidad.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, Secretaría N° 13 de Martín Smietniansky, que dispuso la detención del sospechoso y la incautación de la droga y el vehículo involucrados.

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