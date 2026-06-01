Lo citaron para jugar el Mundial 2026 y se hizo viral por las razones para rechazar la convocatoria: “Debo ganármela”

Odsonne viene de una muy buena temporada en el Lens, campeón de la Copa de Francia (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El delantero Odsonne Édouard rechazó la posibilidad de integrar la lista de convocados de la selección de Haití para el Mundial 2026, a días del inicio del torneo previsto para el 11 de junio en Norteamérica. El atacante del Lens, de 28 años, tenía chances concretas de ser citado, pero declinó la invitación por una razón que sorprendió al ambiente del fútbol: no estuvo en las Eliminatorias y consideró que presentarse ahora sería una falta de respeto hacia sus compañeros.

“Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme”, declaró el propio Édouard. “Si voy a jugarlo, debo ganármelo”, sentenció el delantero en una entrevista reciente, al explicar una decisión que va a contramano de la tendencia habitual en el fútbol internacional.

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La postura llamó la atención porque cada vez son más los futbolistas que aprovechan vínculos familiares o la posibilidad de obtener un segundo pasaporte para representar a otro país y acceder a torneos de alto nivel. Édouard hizo exactamente lo contrario: renunció a disputar su primera Copa del Mundo para no ocupar un lugar que, según su criterio, le corresponde a otro jugador.

El futbolista nació en Kourou, Guyana Francesa, por lo que su nacionalidad es francesa. Sus raíces familiares lo habilitaban para vestir la camiseta de Haití, y todo indicaba que esa sería su elección. La selección caribeña disputará apenas su segundo Mundial en la historia, un evento de proporciones históricas para el país, y compartirá el Grupo C con Brasil, Escocia y Marruecos en una zona de alto nivel competitivo.

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La trayectoria de Édouard lo ubica como un delantero de formación francesa con gran recorrido en el fútbol europeo. Surgido de las divisiones inferiores del PSG, donde integró las categorías Sub-17 y Sub-18 de Francia, debutó como profesional en el Toulouse y luego tuvo un paso destacado por el Celtic, club con el que ganó reconocimiento en Escocia. Después vistió las camisetas del Crystal Palace y el Leicester City en la Premier League, antes de recalar en el Lens, donde atraviesa uno de sus mejores momentos.

En la temporada actual, Édouard lleva 14 goles en 36 partidos con el Lens, fue figura en la conquista de la Copa de Francia y aportó al club la clasificación para la próxima edición de la Champions League. El rendimiento lo mantiene vigente en el radar de la selección mayor de Francia, una ilusión que el jugador no descarta: a pesar de sus años en las categorías juveniles del seleccionado galo, todavía no ha debutado en la absoluta.

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La decisión de no viajar al Mundial con Haití evitó tensiones dentro del plantel dirigido por el técnico Sébastien Migné y dejó el lugar disponible para alguno de los delanteros que sí transitaron el proceso clasificatorio. La lista definitiva del combinado caribeño incluye, entre otros atacantes, a Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor y Derrick Etienne Jr.

El conjunto centroamericano llegó al Mundial tras finalizar en el primer lugar del Grupo C de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Concacaf, pese a no poder ser local en el país por los conflictos sociales. Hará su debut ante Escocia el sábado 13 de junio en Boston.

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