La carta de Ángel Romero tras no ser citado a la selección de Paraguay para el Mundial 2026: “El fútbol es así”

Ángel Romero, con la casaca ante Paraguay, tras jugar ante Brasil en 2025 (REUTERS/Jean Carniel)

Ángel Romero se despidió de su sueño mundialista con una carta en redes sociales. El delantero de Boca Juniors quedó fuera de los 26 convocados que Gustavo Alfaro eligió para representar a Paraguay en la Copa del Mundo 2026, y el atacante de 33 años se expresó en una historia en su cuenta de Instagram.

“Mas de una década tengo el honor de vestir y defender a la selección paraguaya, especialmente en uno de los períodos más difíciles de nuestra historia", escribió el delantero. “Por eso, también hubiera sido muy especial para mí poder vivir este momento y disputar la Copa del Mundo 2026 con mi país", agregó.

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La ausencia de Romero no resultó sorpresiva a la luz de su rendimiento en el Xeneize. Desde su llegada al club en enero —tras quedar libre de Corinthians—, el paraguayo disputó 13 partidos, fue titular en apenas cinco, nunca completó un encuentro y en cuatro ocasiones en que estuvo en el banco no llegó a ingresar. Su único gol lo convirtió en la eliminación del Torneo Apertura ante Huracán. Esa falta de continuidad pesó en la decisión del cuerpo técnico.

La última plaza del plantel se definió entre el propio Romero, el delantero Isidro Pitta (RB Bragantino), y los mediocampistas Mathías Villasanti (Gremio) y Lucas Romero (Universidad de Chile). Alfaro se inclinó por Pitta, quien fue titular en la última fecha del Brasileirao antes del receso por el Mundial. “Me llamaron ayer a la noche”, declaró el atacante a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, al confirmar su convocatoria.

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Gustavo Alfaro le puso la voz al emotivo video con la nómina de la selección paraguaya para el Mundial 2026

A pesar del golpe, Ángel Romero optó por el reconocimiento antes que el reclamo. “El fútbol es así. Son decisiones que no depende de uno solo. Podemos compartirlas o no, pero siempre debemos respetarlas”, señaló. Y añadió: “Me llena de alegría ver a nuestra selección volver a una Copa del Mundo después de 16 años. Sé lo que significa este momento para nuestro pueblo y me siento orgulloso de haber aportado mi granito de arena para que Paraguay vuelva al lugar que merece.”

El anuncio de la lista tuvo un marco particular. Alfaro eligió el simbolismo del poncho paraguayo para presentar la nómina. “Elegimos un símbolo que nos une como país: el poncho de sesenta listas“, relató el entrenador en un video oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Una obra tejida con historia, identidad y orgullo. Un legado que, como la albirroja, se construye con esfuerzo, perseverancia y pasión. Cada hilo cuenta una historia. Cada nombre, un camino de sacrificio”, completó el DT argentino de 63 años, que concluye su contrato con la selección tras el torneo.

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La nómina refleja el perfil internacional del plantel. Solo tres futbolistas provienen de la Primera División de Paraguay, mientras que el resto milita en el exterior: siete en Brasil, seis en Argentina, tres en Estados Unidos, tres en Inglaterra, y uno cada uno en Francia, Italia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

Paraguay debutará en el Grupo D el 12 de junio ante Estados Unidos, con partidos posteriores ante Turquía el 19 y Australia el 25. Antes de viajar a Norteamérica, la Albirroja se despedirá de su público en un amistoso frente a Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco.

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La carta de Ángel Romero tras no ser parte de la nómina de Paraguay: la compartió en su cuenta de Instagram

La carta completa de Ángel Romero

Más de una década tengo el honor de vestir y defender a la Selección Paraguaya, especialmente en uno de los períodos más difíciles de nuestra historia.

Por eso, también hubiera sido muy especial para mí poder vivir este momento y disputar la Copa del Mundo 2026 con mi país.

Pero el fútbol es así. Son decisiones que no depende de uno solo. Podemos compartirlas o no, pero siempre debemos respetarlas.

De mi parte, me queda el orgullo de todo lo que viví a lo largo de estas Eliminatorias, de cada partido y de cada oportunidad que tuve de representar a Paraguay.

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Me llena de alegría ver a nuestra selección volver a una Copa del Mundo después de 16 años. Sé lo que significa este momento para nuestro pueblo y me siento orgulloso de haber aportado mi granito de arena para que Paraguay vuelva al lugar que merece.

Antes que jugador de futbol tengo el orgullo de ser paraguayo, a apoyar todos juntos en este momento histórico

Son ellos quienes cantarán nuestro himno ante el mundo y estoy más que seguro que nos representarán de la mejor manera.

Les deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros y a toda la delegación. Los quiero mucho

¡Vamos Paraguay!

La lista de la selección de Paraguay

La nómina elegida por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo